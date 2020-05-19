Яндекс.Деньги выпустили карты ведьмака

В честь пятилетия игры «Ведьмак 3: Дикая охота» Яндекс.Деньги выпустили карты Mastercard с убойным дизайном, а при заказе дарят подарки. Рассказываем, как получить.

Яндекс.Деньги выпускают собственные банковские карты международной платёжной системы Mastercard. Карта может быть пластиковой Mastercard World или виртуальной.

И пластик, и виртуалка теперь есть в новом дизайне. На картах герои игры: Геральт, Цири, Геральт и Цири вместе, а ещё медальон Школы Волка.

До 2 июня за заказ лимитированной виртуальной или пластиковой карты дарим два промокода: один — на дополнительные материалы к играм вселенной ведьмака от магазина GOG.COM, другой — на одну бочку в игре «ГВИНТ».

Я.Кард с изображением медальона

Пластиковая карта с медальоном Школы Волка придёт по почте и стоит 199 рублей за три года обслуживания. Курьером в Москве, МО и Петербурге — 499 рублей. Платите хоть в продуктовом, хоть в таверне после охоты (когда таверны откроются). Карточки выпущены ограниченным тиражом и могут закончиться в любой момент.

Важный момент: сейчас предзаказ — сами карты начнём доставлять в июне.

Виртуалка с персонажами

Три дизайна на выбор: Геральт, Цири или они вместе. Виртуальная карта— это тот же Mastercard, только без физического воплощения. Карта выпускается в пару кликов и за неё не нужно платить.

Пластик или виртуалка: какую выбрать

Берите две — обе хороши. И с пластиковой, и с виртуальной картой Яндекс.Денег можно: