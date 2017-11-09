Блог Денег

Блог Денег

Яндекс.Заправки для быстрого расчёта за бензин

Маршруты и пробки, парковки и штрафы — мы не первый год улучшаем жизнь водителей. И сегодня решили ещё одну проблему: очереди на заправках. В нашем новом приложении Яндекс.Заправки водители смогут платить за бензин онлайн, пока работник заправки заливает топливо в бак. И вам не придётся выходить из машины! 

Заправиться с помощью Яндекс.Заправок вы уже можете в сети АЗС «Лукойл» — в приложении есть удобная карта заправок с отметками станций, где уже работает наше приложение. А приложение уже доступно в App Store или Google Play.

Как работают Яндекс.Заправки

Выберите в приложении заправку, которая уже работает с нашим сервисом. Подъехав к нужной колонке, выберите в приложении её номер, тип топлива, объем или сумму, на которую нужно заправиться, и заплатите (из кошелька в Яндекс.Деньгах или картой Mastercard). 

Приложение запомнит данные карты, её номер нужно указать один раз. В следующий раз оплата на заправке займёт считанные секунды. При выезде можно предъявить сотруднику заправки чек с экрана телефона (бумажный чек, кстати, автоматически распечатается на кассе АЗС).  

Комиссии в Яндекс.Заправках нет — вы платите только стоимость топлива. Скидки и спецпредложения по карте клуба «Лукойл» тоже учитываются: добавьте её номер в приложении. 

Попробуйте Яндекс.Заправки уже сегодня на iOS  и на Android — и делитесь впечатлениями в комментариях.

1039 комментариев
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shkalik
9 ноября 2017, 18:38
Здравствуйте. 
Подскажите пожалуйста, другие сети АЗС, кроме ЛУКойла планируете подключать к программе. Если да, то какие и когда?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса10 ноября 2017, 15:25
shkalik,
в планах есть и другие, более того, мы готовим API, с помощью которой к нашему приложению сможет подключиться любая сеть АЗС.
Алексей IMPKOR
19 апреля 2018, 20:46
Яндекс.Деньги,
Это было бы очень здорово. Спасибо за ваши труды и сервисы!
sheptikhin
17 мая 2018, 14:11
Яндекс.Деньги,
Ответ от 10 ноября 2017 года. Ориентировочные сроки появления других брендов в этом сервисе не известны?
Спасибо.
alom66
10 ноября 2017, 01:54
Для Windows Mobile добавьте приложение.
Обновлено 10 ноября 2017, 01:54
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса10 ноября 2017, 15:25
alom66,
передали пожелание разработчикам.
Антон А.
5 декабря 2017, 15:45
Яндекс.Деньги,
Да, было бы отлично
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 17:23
Антон А.,
услышали вас :) 
mixver
1 мая 2018, 17:46
YaMoneyHelp,
прошло достаточно времени, но воз и ныне там (((, вожу с собой Android
ryabkov-k
4 мая 2018, 18:06
Яндекс.Деньги,
Когда же всё таки разработчики выпустят приложение для Винды?
madtoha
19 мая 2018, 10:43
ryabkov-k,
+1 нужно приложение для винфона
Николай Свидэрский
20 мая 2018, 23:36
Яндекс.Деньги,
Не надо тратить на этотвремя, лучше больше заправок подключите
andrellamakar
5 июня 2018, 09:46
Яндекс.Деньги,
ау, разработчики для WinPhona, если вас не хватает, меня возьмите к себе на работу
methos.ipay
15 мая, 11:37
madtoha,
Поддерживаю
dobrenkiy
25 мая 2018, 11:09
Для Windows Mobile очень нужно приложение.
Iblinovskiy
10 ноября 2017, 03:33
Проинформированы ли о нововведениях сотрудники АЗС?


В условиях нашей реальности слишком хорошо вижу ситуацию, где я заправляюсь, плачу, начинаю отъезжать и на капот прыгает заправщик, а женщина из громкоговорителя кричит, что я не заплатил.
Владислав
11 ноября 2017, 08:19
Iblinovskiy,
)))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 18:21
Iblinovskiy,
проинформированы! Не волнуйтесь, пожалуйста - на капот прыгать никто не будет ;) 
Kirill Omfg
29 января 2018, 16:49
YaMoneyHelp,
ну не знаю, кто там проинформирован... Позавчера на Лукойле ни один заправщик не был в курсе. Смотрели с недоверием... А по итогу, после заправки, при выборе нужной колонки данные о залитом топливе так и не подгрузились в приложении. Пришлось по старинке идти на кассу... Вот вам и сервис :(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января 2018, 15:35
Kirill Omfg,
ну вот :( Напишите нам про это, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru - разберемся. 
Kirill Omfg
30 января 2018, 15:45
YaMoneyHelp,
уже написал сегодня с утра :) Тикет 14142427.
Badiboy
11 ноября 2017, 00:52
Рано обрадовался. На 4 из 4 окрестных заправках Лукой (3 обычные, 1 автомат) приложение выдает "платите в кассе" (правда тыкаю в карту из дома). Как-то не очень интересно выглядит. (СПб, если что).
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 17:09
Badiboy,
АЗС будут постепенно добавляться - не переживайте, пожалуйста.
Badiboy
14 ноября 2017, 03:20
YaMoneyHelp,
 Да это я уже увидел: апдейт сегодня приехал, там уже написано.
Но слушайте... Вы выпустили релиз! приложения (не бету, как можно было сделать в андроиде) с заявкой "Лукойл по всей России". И только через 3 дня выясняется, что "релиз вся Россия" это "бета и тестовые 10 бензоколонок в Моркве". Так вроде не делается. :)

rentskipass
27 декабря 2017, 18:53
Badiboy,
это Россия, детка! Здесь делают бабки, а какими средствами - неважно...
test-life
29 июля, 21:03
rentskipass,
мальчик, когда повзрослеешь, тебе откроется много нового. Например эта методика давным давно практикуется во всём цивилизованном мире. И Россия отстаёт от "коллег".
evgenii.matsnev
11 ноября 2017, 11:36
А как быть с накопительными картами, как баллы на них будет возвращаться?
Badiboy
11 ноября 2017, 15:09
evgenii.matsnev,
Лукойловская сейчас привязывается в приложении. И даже баланс баллов показывает.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 17:26
evgenii.matsnev,
да, баллы будут накапливаться, если привязать карту Лукойла в приложении.
kam020878
6 мая 2018, 12:51
YaMoneyHelp,
 мне не приходи код для привязки карты Лукойла, что делать?
nikitf28
11 ноября 2017, 20:52
Ждём появление сети заправок Роснефть
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:33
nikitf28,
передадим ваше пожелание!
mur4elo
23 июня 2018, 13:38
YaMoneyHelp,
Оооочень ждем) Роснефть и ВР)
r.putrya
27 июня, 17:48
YaMoneyHelp,

Когда уже будет Роснефть 
Владимир
12 ноября 2017, 00:12
Планируется ли поддержка карт Visa?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 11:25
Владимир,
да, будет чуть позже.
Александр
19 июня 2018, 16:58
Яндекс.Деньги,
7 месяцев прошло! visa так и нет. только это останавливает от использования!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 15:41
Александр,
немного терпения, пожалуйста :) Увы, расширение функционала - процесс, на который может понадобиться время. 
garri13
28 июня 2018, 10:00
YaMoneyHelp,
когда же все же будут карты Виза, можно хоть чуток определить сроки, не открывать же мастер карт ради этого :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:21
garri13,
увы, пока сроки не подскажем, к сожалению - сейчас можно просто пополнить баланс кошелька и заплатить с него. Сейчас в приложении Яндекс.Денег это можно сделать без комиссии.
gabidulla.hismat
15 августа 2018, 10:54
YaMoneyHelp,
А при оплате с кошелька кэшбэк будет или только при оплате с карты MasterCard?
SergiO
12 ноября 2017, 12:39
Почему-то не смог оплатить с карты, приложение предлагало только яндекс кошелек, Андроид 4.4
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 15:56
SergiO,
отправьте нам, пожалуйста, скриншот этой страницы на azs.support@yamoney.ru - разберемся. 
SergiO
13 ноября 2017, 17:41
YaMoneyHelp,
спасибо, отправил
admin@u-alliance.ru
13 ноября 2017, 09:09
У нас сеть своих АЗС как можно подключить их к вашему приложению ? 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 11:26
admin@u-alliance.ru,
мы планируем такие возможности. Отправьте, пожалуйста, подробности нам на почту: pr@yamoney.ru — передадим письмо коллегам. 
omgroflmuahaha
13 ноября 2017, 22:16
Здравствуйте.


Не могу залогиниться в приложении на Android, ввожу пароль и снова выкидывает на ввод пароля. В других приложениях Яндекса все работает. Обновление от 13.11 проблему не решило.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 13:37
omgroflmuahaha,
мы хотели бы проверить подробнее, в чем дело, для этого понадобятся скриншоты ваших действий - пришлите их нам пожалуйста, через форму.
omgroflmuahaha
17 ноября 2017, 19:28
YaMoneyHelp,

Зачем вы отправляете меня в форму Я.Денег? Проблема не Я.Деньги, проблема с Я.Заправки. Телефон Huawei P10, прошивка последняя официальная. 


Последовательность действий простая - захожу в Я.Заправки, выбираю логин (он единственный), попадаю в форум ввода логина и пароля, дальше копирую из Я.Ключа пароль, нажимаю ок, и снова попадаю на экран выбора логина. Собственно все, цикл замкнулся.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:46
omgroflmuahaha,
простите, что ответили не сразу :( Яндекс.Заправки поддерживаем тоже мы - напишите нам, пожалуйста, поможем разобраться. 
mihailkalini2015
14 ноября 2017, 10:56
Есть в Волгограде ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 13:55
mihailkalini2015,
добавим со временем - следите за обновлениями.
shamtekler
14 ноября 2017, 15:02
Оптыкал все заправки так и не смог найти заправки где можно платить в приложении. 
1) Нужен фильтр заправок
2) Карту 3 раза пытался привязать так не отображается, списывается рубль и возвращается, но ни чего не меняется.

shamtekler
14 ноября 2017, 15:02
shamtekler,
г.Москва
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 13:29
shamtekler,
 новые заправки будем постепенно добавлять - не переживайте, пожалуйста. За идею спасибо - передали коллегам! А подскажите, пожалуйста, ваша карта поддерживает 3Ds? Это можно уточнить в банке.
sbayata
14 ноября 2017, 17:04
Зачем меня просят в обязательном порядке платежный пароль Я.Д? Я не хочу платить Я.Д., я хочу оплачивать картой! *cry* 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 13:18
sbayata,
расскажите подробнее через форму, пожалуйста, что хотели сделать - поможем разобраться с доступом и платежом.
Обновлено 15 ноября 2017, 13:53
sbayata
15 ноября 2017, 14:36
YaMoneyHelp,
Через форму отправил. Но продублирую и здесь. При первом в ходе в приложение меня просят войти в свой аккаунт. Ок. Вошел. Далее меня просят принять "Соглашение" и разрешить платежи в приложении. При этом нужно ввести Платежный пароль. Я не хочу оплачивать с баланса Яндекс Кошелька, который я не использую уже несколько лет и не помню платежный пароль. Я хочу оплачивать исключительно с банковской карты. Вот и вся проблема. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 14:48
sbayata,
видим ваше письмо - все проверим и ответим на почту!
lehinpiter
18 апреля 2018, 22:08
YaMoneyHelp,
Здравствуйте! Чего ответили то в итоге? та же проблема..
Комментарий удалён
sbayata
18 апреля 2018, 22:41
lehinpiter,
Восстановили мне аккаунт. Отправил все доки что поппросили и все. 
Дмитрий
15 ноября 2017, 17:04
Очень не хватает BP, и исправьте ошибку: не отображается станция Лукойл в г. Ступино, ул. Транспортная, а в списке поддерживаемых она есть. Ошибка в самой карте как я понимаю
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 ноября 2017, 15:18
Дмитрий,
пожалуйста, отправьте нам скриншот на azs.support@yamoney.ru - посмотрим, почему так. 
artechve
16 ноября 2017, 10:38
Ставлю приложение на HTC10
Показывает ролик как платить, затем выбираю профиль, затем белый экран и все. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 ноября 2017, 15:21
artechve,
ой :( Так быть не должно! Напишите нам, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru - разберёмся! 
IKarpets
16 ноября 2017, 18:36
Дичайшая ересь: чтобы пользоваться, нужно принять условия, чтобы принять условия, нужно ввести платежный пароль, чтобы ввести платежный пароль, его нужно вспомнить, чтобы его вспомнить, нужно сходить в офис Я.Д. 
Я уж лучше по старинке заправлюсь.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 17:38
IKarpets,
пароль обеспечивает безопасность кошелька, чтобы его изменить иногда правда нужно заявление. Если подавать его сейчас неудобно - можно открыть новый аккаунт, привязать актуальный номер телефона и подтверждать все действия уже кодом из смс. 
IKarpets
22 ноября 2017, 18:35
YaMoneyHelp,
Могу я завести новый аккаунт на Яндекс деньгах, не меняя основной аккаунт Яндекса? Или удалить аккаунт именно на Яндекс деньгах, а затем завести новый, будучи залогиненым на Яндексе?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 16:12
IKarpets,
на одном аккаунте можно открыть только один кошелек Яндекс.Денег, но открыть его можно разными способами - например, используя во аккаунт в социальных сетях.
Уолли Уэст
19 ноября 2017, 11:09
Как долго ждать появление поддержки заправок Яндекс.Заправки в Самаре?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 17:34
Уолли Уэст,
с каждым часом АЗС становится всё больше - совсем скоро заплатить можно будет в любом регионе :) 
DenisVZ
20 ноября 2017, 12:04
Установил приложение, просит платежный пароль от Яндекс.Денег, который я забыл много лет назад. Зачем он нужен, если указано, что платить можно с карты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 10:28
DenisVZ,
видим, что вы уже написали нам на почту - напишем как только проверим информацию.
Davydov.mail
20 ноября 2017, 17:40
Здравствуйте!  Почему-то на карте отсутствует заправка по адресу Волгоградский проспект вл. 37, хотя в списке подключенных заправок она вроде бы присутствует.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 17:36
Davydov.mail,
пожалуйста, сделайте скриншот и пришлите его нам нам azs.support@yamoney.ru - проверим в чем дело.
ukukless
22 ноября 2017, 12:28
Без возможности платить картой Visa очень грустно
Обновлено 22 ноября 2017, 12:31
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 14:22
ukukless,
Не грустите - карты Visa тоже будут чуть позже ;) 
dkapone
23 ноября 2017, 15:46
На телефоне должен быть NFS модуль?

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 16:11
dkapone,
нет
dobromariya2015
23 ноября 2017, 21:12
Что значит флажок «применять всегда» в настройках Карты Лукойл
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:12
dobromariya2015,
это значит, что каждый ваш платёж будет участвовать в программе лояльности ;) 
silkin.ed
26 ноября 2017, 11:13
Здравствуйте! Волжский Волгоградская область,когда подключат? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:00
silkin.ed,
мы планируем расширить сеть АЗС очень скоро! 
Вадим
27 ноября 2017, 08:41
Добрый день. Есть ошибки на карте (там где стоит отметка о заправке лукойл и можно через приложение оплатить - другая азс, а рядом, где сама азс лукойл - отметка стоит, но при нажатии на неё ничего не происходит, нельзя оплатить) - с такими проблемами куда можно писать? У яндекс.заправки есть поддержка не по телефону? 
Вадим
27 ноября 2017, 10:40
Вадим,
написал на почту azs.support@yamoney.ru (увидел из комментариев выше)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:02
Вадим,
Спасибо! Ответим вам по электронной почте. 
Сергей
27 ноября 2017, 19:41
не привязывается карта лукойл под ios. пишет 'неработоспособность платежной системы', предлагает обратиться в поддержку.
ну и я так понял, что visa сейчас не поддерживается?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 12:33
Сергей,
Visa будет немного позже :) Сейчас можно оплатить кошельком, картами Masterсard и Maestro. 
Сергей
28 ноября 2017, 16:31
YaMoneyHelp,
Спасибо за ответ, но главный вопрос был о том, что карта лояльности лукойла не принимается системой и что с этим делать совершенно непонятно. Без них хоть есть Visa, хоть нет - неважно совсем.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 17:37
Сергей,
простите, что не ответили сразу. Если не получается привязать карту лояльности, об этом действительно стоит написать на azs.support@yamoney.ru - обязательно разберемся! 
Сергей
5 декабря 2017, 22:45
YaMoneyHelp,
Прошло больше недели c момента обращения. Запросили информацию и ни ответа, ни привета. Это у вас так в Яндексе принято?

И еще вопрос: зачем вы просите сообщать о несоответствиях местоположения заправок, когда сами, уже в момент добавления (а на самом деле вообще в любой момент) можете АВТОМАТИЧЕСКИ определить правильно указано место или неправильно? Ведь как минимум в двух ваших картографических программах их местоположения указаны верно. Что мешает при добавлении на карту проверить есть ли автозаправка в радиусе 50 метров от добавляемой? Или хотя бы в 500. И если в 500 есть, а в 50 - нет то обратить на эту заправку внимание?
Все равно всеми такими заправками вам придется заняться после того, как вам о них напишут пользователи, так почему бы ими не заняться СРАЗУ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 декабря 2017, 12:53
Сергей,
как подсказали коллеги, сейчас мы уточняем для вас информацию - к сожалению, может понадобиться немного времени. А что касается несоответствий - конечно же, мы работаем над приложением и занимаемся этим вопросом! 
kir-barashev
4 декабря 2017, 12:25
Добрый день!
Пробовал добавить карту Master. После всех процедур пишет: Не получилось сохранить карту. Чтобы карта сохранилась, у нее должна быть защита 3-D Secure. Обращался в банк, но там отсылают к вам. Не знают в чем проблема. Причем на 2х картах и Сбера и Тинькофф.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2017, 16:46
kir-barashev,
отправьте нам, пожалуйста, первые 6 и последние 4 цифры номера этих карт в поддержку - проверим все детали! 
andrey9842
7 декабря 2017, 11:49
что-то не совсем понял 2 момента:
- apple pay и samsung pay в приложении нет? нельзя ли добавить
- как оплатить заправку накопившимися баллами лукойл?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2017, 17:57
andrey9842,
пока такого функционала нет, но мы обязательно передадим ваше пожелание коллегам! 
avdegt1976
10 декабря 2017, 15:52
Уберите, пожалуйста, дурацкую и ненужную привязку к кошельку в Яндекс Деньги! Потому что если забыл платежный пароль, его восстанавливать будешь месяц! Это позор, Яндекс - очнитесь!
rentskipass
27 декабря 2017, 18:56
Установил приложение. Открыл карту. Потыкался в заправки на карте - везде: оплата в кассе. Удалил приложение.
Бонусы то будут при оплате Я.Деньгами? А то у Лукойла свои карты... вы как бы ни к месту получается.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 декабря 2017, 15:25
rentskipass,
совсем скоро АЗС станет больше, а карты лояльности Лукойл можно привязать уже сейчас :) Про свои бонусы подумаем, передали обратную связь коллегам! 
Nenar
31 декабря 2017, 09:37
Будет полезной функцией история заправок - где заправлялся, какой топливо, сколько литров.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 15:14
Nenar,
спасибо, передадим пожелание :) 
x09y
15 января 2018, 20:38
Вот вот... скоро скоро....не пройдет и три года.... можно конкретно указать, когда какие области будут подключены?  Только не надо про неопределенность.  Лукойл настолько зарегламентирован, что если это не самодеятельность - даты четко прописаны в соглашении. Меня конкретно интересует Волгоград и область. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 15:04
x09y,
Добавление нового ПО на все АЗС — довольно сложный и длительный процесс, и прямо сейчас наши специалисты им занимаются. Не переживайте, пожалуйста, и в Волгограде, а на АЗС Лукойла по всей России оплата через приложение вот-вот появится. Точную дату, увы назвать не можем. Но новости будут, следите ;)
slowlycookie
20 января 2018, 14:08
Планируется ли добавление поддержки Apple Pay в приложении?
Очень нужна!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 17:06
slowlycookie,
передали пожелание! 
Gordei
20 января 2018, 15:09
а для электрокаров будет?

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 18:24
Gordei,
пока нет, но мы смотрим в эту сторону.
i.pokidkin
22 января 2018, 21:08
-значок заправки стоит не точно у заправки-профсоюзная ул.40-вчера некоторое время (где-то в 23 часа) все заправки показывались как можно оплатить только в кассе!
-заправщики не смотрят на эл. чек/выписку, а ждут обнуления на самой колонке, что дает потерю времени!
Обновлено 22 января 2018, 21:09
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 11:33
i.pokidkin,
пожалуйста, расскажите нам об этом чуть подробнее письмом на azs.support@yamoney.ru , проверим. 
x09y
9 февраля 2018, 20:24
Обновление прошло. Теперь перечень заправок отсутствует.... когда в Волгограде появятся? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 16:10
x09y,
как подсказали выше, возможность оплатить заправку в Волгограде появится очень скоро :) 
x09y
13 февраля 2018, 18:00
YaMoneyHelp,
ООоооо...... Спасибо. Радостная весть.  С учетом понимания Яндексом "очень скоро" (см. Ответ в прошлом году жителю Волжского) в 2019 точно будем наслаждаться вашей услугой.....
audi-best
18 февраля 2018, 19:17
Данная программа была бы очень актуальна на автоматических азс Газпромнефть. Можно было бы избежать ненужных очередей.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:03
audi-best,
передали коллегам ;) 
R-999
20 февраля 2018, 09:09
Доброе утро. Как из приложения отвязать банковскую карту?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля 2018, 19:48
R-999,
привет :) А какое у вас устройство? 
R-999
21 февраля 2018, 07:47
YaMoneyHelp,
У меня Iphone. Разве а Android по другому работает?
R-999
27 февраля 2018, 18:59
R-999,
На мой вопрос ответа уже не будет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля 2018, 11:07
R-999,
простите, что не ответили сразу :( К сожалению, отвязать карту в приложении не получится, это можно сделать на полной версии сайта. 
snowspb1
4 мая 2018, 14:36
YaMoneyHelp,
А где можно  найти полную версию, что бы отвязать карту?
malakhevich
9 января, 20:04
snowspb1,
В Яндекс Паспорте (настройки - паспорт) можно отвязать банковскую карту!
Алекс
22 февраля 2018, 15:53
Добрый день! На некоторых заправках происходит сбой при попытке оплаты, хотя сама заправка значилась как подключенная к программе..

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 16:01
Алекс,
привет! Будет рады, если подскажете, адрес заправки и примерное время и дату попытки оплаты.
oleggennadief
23 февраля 2018, 20:56
скажите,почему нет возможности привязать карту VISA ? появится ли в дальнейшем?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 февраля 2018, 10:57
oleggennadief,
да, в дальнейшем будет и Visa. 
Максим
5 марта 2018, 10:47
YaMoneyHelp,
Сколько ждать, год???
repon06
7 мая 2018, 10:52
YaMoneyHelp,
всем интересны сроки! можете их озвучить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 11:13
repon06,
точный срок назвать пока не сможем, простите. 
deriny.ya
1 марта 2018, 12:26
Какие ориентировочные сроки подключения АЗС в Чувашской Республике?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта 2018, 13:33
deriny.ya,
точный срок не подскажем, простите. Но можем сказать, что совсем скоро ;) 
lemmingi3033442
1 марта 2018, 16:05
YaMoneyHelp,
Прошу прощение за вопрос, как можно связаться с Вашими коллегами, разработчиками Яндекс.Заправки, есть конкретные предложения по расширению сервиса, которые точно заинтересуют? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта 2018, 17:54
lemmingi3033442,
вы можете отправить нам информацию через форму на сайте, передадим её коллегам ;) 
lemmingi3033442
1 марта 2018, 18:27
YaMoneyHelp,
Благодарю за ответ)
superlegerra
6 марта 2018, 11:45
Все круто, приложение очень облегчает жизнь :)
Но: 1) Сделайте историю заправок, это вещь нужная и важная, много кто хочет следить за своими тратами на бензин;
2) Добавьте возможность оплачивать заправку бонусной картой Лукойл, а то баллы начисляются, но чтобы заплатить ими - все равно приходится идти по старинке на кассу.
А в остальном молодцы, приложение просто топ! Уже кажется диким выходить из машины и идти на кассу :))
u454467
9 марта 2018, 00:32
Добрый день!
Что по поводу акции "Кэшбэк 10% в Яндекс.Заправках". Страница об акции и условия есть, а кэшбэк не зачисляете, очень плохо, обманом попахивает((
Обновлено 9 марта 2018, 00:33
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта 2018, 19:17
u454467,
акции сейчас нет - подскажите, пожалуйста, у вас осталась ссылка, где написано о ней?
dskl1249
12 марта 2018, 17:19
YaMoneyHelp,
Акции нет, а информация о ней есть. Яндекс в лучших традициях. Кешбек не начислил, а теперь ещё и дурака включает. https://yandex.ru/promo/money/mobile/zapravki
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 марта 2018, 15:33
dskl1249,
информации об акции, как и условий, нет. Следите за новостями в наших группах соцсетях - если акция будет, мы обязательно ней расскажем!
dskl1249
14 марта 2018, 08:01
YaMoneyHelp,
Вы уж, конечно расскажете. А потом, как обычно, отзовёте оферты, не забыв подтереть за собой. Яндекс - это очень некрасиво!
tolik-alkogolik@tut.by
14 марта 2018, 22:33
Так я не понял, обещаный кэшбэк в 10% будет или это развод?
Информация об акции есть.
https://yandex.ru/promo/money/mobile/zapravki
LastCheerokee
14 марта 2018, 23:43
tolik-alkogolik@tut.by,
 уже не пашет ссылка

LastCheerokee
14 марта 2018, 23:40
Яндекс, кэшбек 10% при оплате через яндекс.заправки с мастеркарда таки будет или все затерто, забыто и никому выплачиваться не будет??
Скрины есть, если очень надо, по ссылкам да, вы все вытерли, молодцы!
Но вот из гугла вытереть это все слабо оказалось!
https://yandex.ru/promo/money/mobile/zapravki там в поисковой строке наберите и наслаждайтесь

Клиентоориентированность, б...ть!
Обновлено 14 марта 2018, 23:45
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта 2018, 18:46
LastCheerokee,
актуальная информация о наших акциях — на нашем сайте https://money.yandex.ru/promo , в наших рассылках и соцсетях. Обязательно скоро порадуем новыми бонусами :)
Обновлено 15 марта 2018, 18:53
LastCheerokee
16 марта 2018, 00:37
YaMoneyHelp,
все с вами ясно. Распиарили акцию и слились.
Пользоваться вашим говном не буду, спасибо
event74
15 марта 2018, 17:54
В Челябинске ни один из сотрудников заправки не знает что делать, и отказываются заправлять по карте((
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта 2018, 20:16
event74,
пожалуйста, пришлите нам адрес заправки, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru - проверим.
event74
15 марта 2018, 20:26
YaMoneyHelp,
написал
bonwm
15 марта 2018, 20:03
Позвонил в техподдержку, сказали, что акции такой нет (10% кешбек) https://yandex.ru/promo/money/mobile/zapravki
Обман чистой воды).


А вот заправиться через Яндекс.Заправки у меня получилось. Пробовал дважды. 
Один раз на Фестивальной в Нижнем Тагиле не получилось... Было 5 часов утра. Заправка подозрительная.
А во второй раз сегодня получилось на Свердловском шоссе. Все очень просто.


Но кеш-бек не начислили. Но надеюсь что начислят всеравно) Но в поддержке сказали что не начислят.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта 2018, 20:08
bonwm,
о всех наших актуальных акциях можно узнать на сайте , из наших рассылок, а также мы пишем о них в соцсетях - следите за новостями ;)
Вадим
22 марта 2018, 20:09
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность оплаты баллами с карты лояльности или пока  только накопления? Если существует, то как? 
И ещё, для чего нужна настройка "применять всегда" у карты лояльности? 
Вадим
22 марта 2018, 20:16
Вадим,
По поводу применять всегда понятно 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 13:45
Вадим,
пока баллы в приложении  можно только копить, а использовать их можно на кассе. 
aleksandr.kritsin@just.ru.com
20 апреля 2018, 17:38
YaMoneyHelp,
Здравствуйте! Если применять всегда в состоянии выключено, что будет происходить?
lighter
31 марта 2018, 23:35
Как заправить на лукойл до полного бака с помощью приложения Я. Заправки? 
lighter
1 апреля 2018, 00:46
lighter,
Ответ на вопрос узнал, добавьте пожелание разработчикам
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 апреля 2018, 15:52
lighter,
заправиться до полного бака можно и на пост-оплатной, и на пред-оплатной АЗС :) 
lighter
14 апреля 2018, 00:11
YaMoneyHelp,
Как посмотреть список таких АЗС? 
dr.kritsin
12 мая 2018, 14:29
YaMoneyHelp,
так как заправиться до полного бака?
Александр
2 апреля 2018, 17:20
Хотел протестировать в Нижнем Новгороде. Заправщик не понял что я делаю, сказал: "платите в кассу". Стоял в очереди как обычно..
Обновлено 2 апреля 2018, 17:21
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля 2018, 11:51
Александр,
ну вот :( Отправьте нам, пожалуйста, адрес заправки на azs.support@yamoney.ru 
Василий
4 апреля 2018, 18:20
Можно ли с этого приложения заправиться балами с карты лояльности лукойла?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 апреля 2018, 18:31
Василий,
сейчас в приложении можно только копить баллы. Чтобы использовать их, нужно обратиться на кассу. 
Папа
7 апреля 2018, 17:58
Не запускается ваше приложение. При авторизации пишет Этому приложению отказано в доступе. need sign new offer
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля 2018, 19:07
Папа,
пожалуйста, сделайте скриншот сообщения об ошибке и пришлите его нам на azs.support@yamoney.ru - поможем разобраться!
vadim.trusyuk@3angels.ru
9 апреля 2018, 17:29
Добрый день.
Не могу привязать карту лояльности ЛУКОЙЛ для начисления бонусов.
Пишет: "Что то не так. Проверьте цифры"
Цифры верные, карта рабочая, активная
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 18:07
vadim.trusyuk@3angels.ru,
мы правильно поняли, что карта активирована? Тогда, пожалуйста, напишите нам об этом на azs.support@yamoney.ru 
Sledopyt2
15 апреля 2018, 13:29
Как узнать адрес заправок на которых действует оплата через yandex.заправки? Есть ли заправки в Омске на которых можно расплатиться приложением? Добавьте фильтр на карту, чтобы показывал только заправки на которых действует приложение.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля 2018, 11:23
Sledopyt2,
на карте в самом приложении выделены АЗС, на которых вы можете его использовать :) 
Sledopyt2
20 апреля 2018, 06:52
YaMoneyHelp,


В карте я вижу значки с заправками Лукой в моем регионе. Но по ним не видно могу я оплатить через приложение или нет. когда выбираешь значок приложение пишет "На этой заправке нельзя заплатить через приложение". Т.е. получается, что заправки я вижу но платить приложением не могу. Зачем мне тогда их отображать? Ближайшую заправку я могу и так найти через карты или навигатор.
far-easterner
15 апреля 2018, 13:45
А на автоматических АЗС Лукойла (где только терминал, и нет касс с операторами) приложение работает?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля 2018, 11:30
far-easterner,
пока заплатить получится на предоплатных и постооплатных АЗС, но не на автоматических. 
Обновлено 16 апреля 2018, 11:30
far-easterner
16 апреля 2018, 23:28
YaMoneyHelp,
А приложение говорит, что можно ))) Санкт-Петербург проспект Художников 47, это ААЗС. Дождусь, пока бак опустеет и проверю на практике )))
starchemiron
16 апреля 2018, 10:43
Добрый день подскажите пожалуйста ,карты мастеркард любых банков можно привязать и будет ли на неё кэшбэк начисления?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля 2018, 11:39
starchemiron,
подойдёт Mastercard любого банка :) Кешбэк начисляется по нашим акциям, посмотреть условия актуальных можно на сайте. 
drumer.zed
16 апреля 2018, 23:45
Добрый день! При попытке принять соглашение выдает сообщение "Неизвестная ошибка" в iOS :(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2018, 11:51
drumer.zed,
попробуйте, пожалуйста, сделать это на сайте: https://money.yandex.ru/offer.xm А потом вернуться в приложение. 
oekochina1
17 апреля 2018, 17:58
Класс!

larryark
18 апреля 2018, 19:36
После обновления приложения до версии 3.11 (ios) пропала заправка в городе Салехард.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 18:28
larryark,
проверьте, пожалуйста, сейчас всё работает хорошо. К сожалению, вчера был небольшой сбой, но мы быстро всё исправили. 
larryark
19 апреля 2018, 19:45
YaMoneyHelp,
Спасибо! Действительно сегодня всё заработало!
comr
18 апреля 2018, 19:48
Добрый день!
Не могу привязать карту лукойл-бонус. Не приходит смс для подтверждения. Смс не отключены. Звонил на горячую линию в лукойл, но они отправляют к вам, говорят, что они не имеют отношение к этому приложению. 
iphone 7. ios 11.3.
Подскажите, что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 18:16
comr,
подскажите, пожалуйста, эта бонусная карта активирована? На кассе получается её использовать? 
comr
20 апреля 2018, 11:57
YaMoneyHelp,
да, карта активна, я ей пользуюсь более 5 лет.
nik29091
18 апреля 2018, 21:15
Очень удобно 
добавьте другие заправочные станции
Ирбис Татнефть
И когда ждать их добавления?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 17:58
nik29091,
записали IRBIS и Татнефть в пожелания :) Мы планируем расширить сеть АЗС, но точный срок пока не подскажем, простите. 
garald50
18 апреля 2018, 21:46
НЕ смог оплатить с привязанной карты. "что пошло не так". Поддержка яндекс кивает на банк. Банк говорит, что расценивает операцию в приложении как мошенническую, т.к. не запрашивается трехзначный код
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 18:12
garald50,
это значит, что банк считает безопасными только те платежи, которые вы подтвердили кодом, дело не в приложении. Попробуйте позвонить им и узнать, как ещё можно подтвердить, что заправиться решили именно вы. 
Обновлено 19 апреля 2018, 18:12
serega18ru
19 апреля 2018, 08:09
Добрый день! С 19.04.18 Не активны АЗС в Удмуртии, что случилось? 15.04.18 заправлялся нормально
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 18:26
serega18ru,
это было связано с временными техническими сложностями, но мы уже всё поправили. Простите, пожалуйста, за неудобства :(
Обновлено 19 апреля 2018, 18:26
niyasov
19 апреля 2018, 09:29
Добрый день. Оплачивал через приложение Яндекс Заправки 15 апреля. Акция была объявлена. По условиям акции на 3 рабочий день должен вернуться кэшбэк. Сегодня четвертый рабочий день. Кэшбэка нет. 
Это нормально? Или надо куда-то обращаться что бы разобрались в проблеме?
nik29091
19 апреля 2018, 15:20
niyasov,
Тоже самое оплатил 15 числа пока Кэшбэк не пришел
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 18:18
nik29091,
да, пожалуйста, напишите нам об этом на azs.support@yamoney.ru
niyasov
19 апреля 2018, 21:43
niyasov,
Все - пришло!! Отлично!! :)
avolkoff88
19 апреля 2018, 10:39
перестали отображаться заправки в приложении, за день до этого было всё в порядке. В чём может быть проблема?!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 18:23
avolkoff88,
простите, это был временный сбой, сейчас всё хорошо. 
Ru
19 апреля 2018, 14:15
Сегодня заправился в Н.Новгороде.
Из замечаний: на колонке была цифра на 80 копеек больше, чем прилетела оплата. И, соответственно, циферка с объемом топлива чуть отличалась, что несколько смутило и пришлось перепроверить несколько раз.
Плюсом заправщики с опаской пока относятся к такой оплате: он побежал подтверждать операцию у кассира, т.к. по его словам их ругают и чек на экране ни разу для него не убедителен.
Но за идею - зачОт! Со временем притрётся и будет всё отлично.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 18:29
Ru,
спасибо :) Рады, что вам нравится! 
Морозов Владимир
20 апреля 2018, 15:54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть возможность в данном приложении заправить полный бак?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 15:24
Морозов Владимир,
можно :)
Морозов Владимир
21 апреля 2018, 15:57
YaMoneyHelp,
Спасибо. Теперь хотелось бы узнать как именно. В инструкции приложения про это ни слово. Если Вас не затруднит, опишите подробно при каждом из двух существующих вариантов (1-заправиться и оплатить, 2 - наоборот)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 апреля 2018, 18:55
Морозов Владимир,
если на станции нужно сначала заплатить, а потом заправлять, то в приложении можно указать литры с запасом и разница вернется на карту или на баланс кошелька - так получится заправить полный бак. А если на станции наоборот - сначала заправляете и потом платите, то просто заполните полный бак и после оплатите получившуюся сумму.
Морозов Владимир
22 апреля 2018, 19:19
YaMoneyHelp,
Спасибо. Вполне логично )
dzarechnev92
20 апреля 2018, 17:28
Здравствуйте. Заправился 17.04.  пошел 5-й день, а кэш бэк не вернулся
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 15:25
dzarechnev92,
пришлите, пожалуйста, информацию о вашем платеже на azs.support@yamoney.ru - все проверим.
mdg73
20 апреля 2018, 21:25
Здравствуйте! Если выбрать "карта Лукойл", "применять всегда" в этом случае оплата будет производиться накопленными бонусами? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 13:49
mdg73,
пока баллы можно только копить - понадобится обратиться на кассу, чтобы использовать их.
stranger966
20 апреля 2018, 23:57
При привязке банковской карты из приложения оно не может открыть страницу для 3D Secure - подтверждения. Пишет "Веб-страница недоступна". Причина в моем банке, в моем андроиде или в чем-то еще?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 14:59
stranger966,
нам понадобится проверить подробнее - если так и не получилось привязать, напишите нам об этом через форму, пожалуйста.
stranger966
24 апреля 2018, 00:34
YaMoneyHelp,
благодарю за ответ. Я привязал свою карту к своему Яндекс.Кошельку с помощью декстопного браузера, и эту информацию благополучно увидело и мобильное приложение "Яндекс.Заправки".
Кстати, немного сбойнуло 3DSecure-подтверждение и из десктопного браузера, но прочухалось. Так что дело было, похоже, в моем банке. Спасибо.
RIDALD
21 апреля 2018, 09:56
Добрый день. Оплачивал через приложение Яндекс Заправки 18 апреля (электронный чек #162728). Акция c 15 апреля по 15 июля). Оплачивал картой MasterCard. Получается все условия акции соблюднны. По условиям акции на 3 рабочий день должен вернуться кэшбэк. Сегодня четвертый рабочий день. Кэшбэка нет. Куда-то обращаться что бы помогли разобрались в проблеме?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 15:20
RIDALD,
сейчас тоже нет? Напишите нам на azs.support@yamoney.ru ,  пожалуйста.
v.adrov
21 апреля 2018, 10:18
Заправился 17.04, кэшбек не пришёл 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 15:14
v.adrov,
все еще не пришел? Пожалуйста, напишите нам об этом на azs.support@yamoney.ru
v.adrov
21 апреля 2018, 17:29
YaMoneyHelp,
Неа, не пришёл. Написал
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 11:34
v.adrov,
спасибо! 
v.adrov
24 апреля 2018, 10:56
YaMoneyHelp,
все пришло, спасибо)
dzarechnev1992
21 апреля 2018, 18:57
Пошел 6-й день, а денег все не поступало. Поддержка все просит ждать и ждать....Как то хреново у вас все работает. И я не понимаю, зачем запускать приложение, если нихера ничего не работает? То заправки у них пропадут и люде не могут заправиться, то денег не возвращают. Хотя все информацию предоставил уже.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 19:04
dzarechnev1992,
проверили - коллеги обязательно ответят на почту, как проверят информацию.
sgun-dun
21 апреля 2018, 23:35
Здравствуйте. Подскажите можно ли одну карту удалить, а другую привязать. Или можно только добавлять карты? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 апреля 2018, 18:00
sgun-dun,
в приложении можно привязать карту, а удалить ее можно в настройках кошелька.
IvaH1
22 апреля 2018, 13:38
Здравствуйте, хотелось бы уточнить куда (на какой счет) и чем (фантики или рубли) происходит выплата кешбэка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 12:00
IvaH1,
кешбэк возвращается рублями, не фантиками ;) И начисляется он на ту карту, с которой вы оплатили заправку, подробнее мы рассказали в условиях акции. 
alrazor
22 апреля 2018, 16:51
Можно ли загрузить приложение, но платить по старинке, картой на кассе?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 12:16
alrazor,
можно, но если платить в приложении - будет кешбэк :) Почитать про акцию можно на сайте. 
alrazor
23 апреля 2018, 15:18
YaMoneyHelp,
Спасибо!
par538
23 апреля 2018, 11:09
Добрый день


Интегрировать в Яндекс Навигатор не планируется?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 12:27
par538,
если что-то изменится, мы обязательно расскажем! 
KYTsykulaev
23 апреля 2018, 11:21
Тема не плохая, но есть ряд не достатков:
- на телефоне при уменьшении масштаба карты пропадают метки всех заправок, в т.ч. и ЛУКОЙЛовских!!!
Зачем то остаются магазины, музеи и другие не нужные "достопримечательности", но того что нужно нет! Особенно не удобно если экран телефона не большой.
- нет функции "прокладка маршрута до ближайшей АЗС ЛУКОЙЛа" с указанием расстояния.
- нет возможности оставить отзыв о ПО или предложения по его улучшению.
- ну и тормозит в самый не подходящий момент - подъезжаешь к АЗС и всё ПО висит, возможно проблема в связи и интернете, но в центре города как то сомнительно. По этой причине сегодня воспользоваться приложением на АЗС  не смог)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 12:33
KYTsykulaev,
проверили - всё работает хорошо, оставить отзыв на приложение тоже можно :) Хотим разобраться, в чем дело. Пожалуйста, отправьте нам подробности на azs.support@yamoney.ru 
yaremchukam
23 апреля 2018, 11:24
Добрый день! Вчера пытался воспользоваться приложением в связи с заманчивой акцией. К сожалению, безуспешно.
22.04.2018 09:10
АЗС №110/76 М-8 Холмогоры, 152127, 193км
Данная заправка есть в приложении, но несмотря на это, приложение никак не отреагировало на манипуляции с пистолетом и даже по факту завершения заправки не предложило оплатить.
Воспользовался колонкой №4, в момент заправки на экране видно было, что кто-то заправляется на колонке №5, хотя в этот момент рядом со мной никого не было. После завершения этой "заправки" на иконке 5-й колонки появился серый крестик.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 12:39
yaremchukam,
вы уже писали об этом в поддержку? Если нет, пожалуйста, расскажите нам об этом чуть подробнее - посмотрим, почему не получилось. 
Светлана Мухаметянова
23 апреля 2018, 13:25
Здравствуйте, не привязывается карта. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:25
Светлана Мухаметянова,
а что не получилось? Напишите нам, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru
kuiper8elt
23 апреля 2018, 13:36
"До 15 июля на заправках ЛУКОЙЛ работает кэшбэк 10%."
Яндекс, где  кэшбэк?
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:28
Вадим Лушников,
кешбэк начисляется не сразу, а через 3 рабочих дня. Если вдруг его не будет, пожалуйста, напишите нам на azs.support@yamoney.ru 
kuiper8elt
23 апреля 2018, 16:58
kuiper8elt,
нужно читать внимательнее) Мой косяк.
"Кэшбэк — через три рабочих дня
В понедельник заправились на 1 000 ₽, в четверг получили на свою карту 100 ₽."
Я как раз заправлялся 19го (чт). значит рано ругаюсь. Извиняюсь
Обновлено 23 апреля 2018, 16:59
VV
23 апреля 2018, 13:58
Добрый день) Есть возможность заправляться через ваше приложение до полного бака??? Если нет) прошу добавить данную функцию) заранее спасибо)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:30
VV,
возможность есть :) Если вы знаете объем бака вашего авто, литры можно указать "с запасом", если фактически их получится меньше, разница в сумме вернется вам автоматически. 
greengo
24 апреля 2018, 17:05
YaMoneyHelp,
 Собственно, я сделал именно так, как вы рекомендуете. Полный объем оплаченного топлива в бак не вошел. Должно было вернуться 227 рублей. Прошло 3 дня, сегодня упал на карту кэшбэк, а возврата так и нет.  Ваша техподдержка сослалась на скорость работы моего банка(хотя причем тут они?). Мой же банк утверждает, что деньги "не возвращает" банк, который обрабатывал транзакцию. Где правда?
PS. Раньше заправлялся на Лукойле по предоплате с карты, лишние деньги возвращались в течении пары минут после обработки кассиром операции. 
greengo
26 апреля 2018, 04:29
greengo,
 Вроде поправили. Проверим в следующий раз ;-)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 15:23
greengo,
срок зачисления на карту действительно зависит от скорости обработки со стороны банка. Если нужно будет что-то уточнить, подскажем :) 
alexij_82
27 апреля 2018, 10:53
greengo,
Ну как вернулись 227 рублей?
Вчера тоже заправился и излишки пока не возвратились на карту
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:23
alexij_82,
если вдруг не вернутся в ближайшее время, напишите нам на azs.support@yamoney.ru 
greengo
27 апреля 2018, 17:49
alexij_82,
Вернулись спустя пять дней. Так что нужно иметь ввиду...
salenvolkov
23 апреля 2018, 14:00
В настройках карты лукойл есть галочка Применять всегда, так вы какую-то подсказку вставьте, что это означает, будет всегда списывать баллы или применять карту при заправке?!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:33
salenvolkov,
это значит, что баллы будут начисляться с каждой заправки - чтобы списать их, пока нужно обратиться на кассу. 
Вадим Лушников
23 апреля 2018, 15:03
Добрый день! Заправлялся в субботу, 21 апреля, никакого кэшбэка не увидел!
ann221089
23 апреля 2018, 17:07
Вадим Лушников,

У меня тоже нет каши (( прошло 3 дня .
Не совсем понятна как оплачивать на АЗС с постоплатой ,заправился ,повесил пистолет ,а кружок крутиться и ничего не происходит .Потом попробовал еще раз номер колонки снова крутиться ,затем нажал вернуться назад и снова нажал на свою колонку и тут система спрашивает это вы только что заправились !!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:37
ann221089,
колонку нужно выбрать заранее, вы делали так? Напишите нам, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru - разберемся. 
vikingshop777
23 апреля 2018, 16:44
А транзакция проходит как за что? Как за заправку или по другой категории? А то у меня кешбек и так постоянный - 10% по карте Мастеркард на заправках! :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:49
vikingshop777,
МСС за платеж будет 5541, если для вашей карты уже есть кешбэк в этой категории, то теперь будет ещё и наш :) 
Neonila
24 апреля 2018, 09:32
на наших заправках не дают сначала заправиться, а потом оплатить.  (Волжский Волгоградская область) как выбрать в приложении  второй вариант?  Сначала оплата, потом заправка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:57
Neonila,
приложение работает и на предоплатных заправках. Специально ничего делать не нужно - вы просто выбираете колонку, литры или сумму, оплачиваете, заправляетесь :) Если что-то не получается, пожалуйста, напишите нам в поддержку, подскажем. 
serezha.pionov
24 апреля 2018, 09:43
Доброе утро. 22 апреля примерно в 12.40 попытался заправиться через Ваше приложение на заправке Лукоил #602 по адресу Москва, Коломенский проезд, вл3а. Подъехал, вставил пистолет, открыл приложение и выбрал номер колонки, дождался окончания, сверил данные на экране телефона и колонки, а вот после нажатия кнопки "все верно" появилась ошибка ТРК ЗАНЯТА. пробывал нажимать несколько раз. ошибка та же. пришлось идти и платить в кассу ручками.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 14:00
serezha.pionov,
пожалуйста, продублируйте информацию письмом на azs.support@yamoney.ru - проверим, почему так случилось. 
wertypov
24 апреля 2018, 13:05
ДДобрый день. Подскажите, что нужно сделать если нужен кассовый чек после заправки? Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 14:14
wertypov,
если нужен бумажный чек, его можно получить на кассе. 
wertypov
24 апреля 2018, 14:33
YaMoneyHelp,
сСпасибо
nterentiev
24 апреля 2018, 17:23
Вчера впервые решил воспользоваться сервисом Яндекс.Заправки. Подъехал на АЗС в г. Нижний Новгород, ул Бурнаковская, вставил пистолет выбрал литраж нажал оплатить и тут выскочила сразу ошибку что "нет возможности оплатить, подойдите к терминалу " очень плохо, что так и не работает корректно данная услуга. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:40
nterentiev,
по нашей информации оплата там работает - напишите об этом на письмом на azs.support@yamoney.ru, пожалуйста, уточнив время попытки заплатить, посмотрим в чем дело.
Denis Vikulev
25 апреля 2018, 09:55
Не могу авторизоваться... Не приходит код в СМС, а с аварийкой вообще запара. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:35
Denis Vikulev,
мы поможем восстановить доступ - напишите нам об этом через форму, пожалуйста. 
oleg4.d
25 апреля 2018, 10:21
visa когда подключите? 
еще в ноябре обещали "чуть позже"...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:44
oleg4.d,
подключим! Пока картой VISA можно платить через кошелек - пополнив сначала его баланс, в приложении Яндекс.Денег сейчас это можно делать без комиссии.
egorce
25 апреля 2018, 11:21
Добрый день,


При регистрации, на этапе подтверждения соглашения о том, что я разрешаю осуществлять платежи в приложении выскакивает ошибка: "Не сработало: подождите минуту и попробуйте ещё раз".


Есть ли решение данной проблемы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:57
egorce,
попробуйте, пожалуйста, принять условия на нашем сайте, а после повторить попытку.
Александр
25 апреля 2018, 20:50
YaMoneyHelp,
Аналогичная проблема. По ссылке никаких кнопок "принять" нету. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 15:21
Александр,
если вы не видите эту кнопку на сайте, значит, вы уже приняли правила. Проверьте, пожалуйста - аккаунт на сайте тот же, что в приложении? 
Александр
26 апреля 2018, 18:12
YaMoneyHelp,
сегодня утром, без каких-либо действий с моей стороны, всё заработало.
Кирилл Соболев
25 апреля 2018, 12:50
не могу зайти на яндекс почту, нужен чек с заправки. Как быть? Возвращаться на заправку? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 16:05
Кирилл Соболев,
напишите нам о этом на azs.support@yamoney.ru, пожалуйста - постараемся помочь.
Игорь Серов
25 апреля 2018, 15:29
Вопрос по яндекс. Заправке:
Установил приложение, заправился на лукойл 20.04.18,кешбек не пришел. Карта Ситибанк. Можете объяснить причину? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 16:26
Игорь Серов,
кэшбэк обязательно будет немного позже, рассказывали тут.
Тестовый Аккаунт
25 апреля 2018, 17:09
если после установки приложения ввел неправильный платежный пароль, его можно ввести заново?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 18:01
Тестовый Аккаунт,
напишите нам об этом через форму, пожалуйста - поможем разобраться. 
tmaximmail
25 апреля 2018, 22:17
Здравствуйте! Сегодня не получилось заправить, выбрав заправку, номер колонки, марку топлива указал сумму произошла оплата. однако пистолет не заработал, сотрудники заправки сказали, что пистолет не работает сделали отмену заправки. Каким образом вернуть оплаченную сумму назад?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:33
tmaximmail,
пожалуйста, напишите про платеж нам на azs.support@yamoney.ru
tmaximmail
27 апреля 2018, 09:08
YaMoneyHelp,
Написал про ситуацию еще 25.04. пока ответа не получил. На месте кстати когда эта неприятная ситуация возникла, Ваша техподдержка не только ничем не смогла помочь и исправить ситуацию, но и толком не дала никаких пояснений или инструкций как действовать. Сообщив лишь писать на электронную почту, согласитесь, что стоя на заправке это сделать не очень удобно, да и на оперативный ответ по электронной почте расчитывать не приходиться. Данный сервис актуальный и полезный, но с такой техподдержкой его использование просто лишняя трата времени.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:28
tmaximmail,
простите, пожалуйста :( Проверить все детали по телефону не всегда возможно. Уточните номер письма в поддержку. 
tmaximmail
17 мая 2018, 16:25
YaMoneyHelp,
Добрый день! До сегодняшнего дня ситуация никак не разрешилась. Пришло несколько писем автоматической рассылки, о том,что яндекс все еще занимается решением вопроса, последнее было 13 мая.  Если за это время вопрос не решили, то наверное можно ожидать он никак уже не решиться. итог - лукойлу (или яндексу)  ушли 1000 рублей бензин не получил, сервис не налажен, поддержки нет никакой, в телефонном режиме никто ничего не знает, т.е. говоря по простому отшивают на общение по е-mail, по email отвечает автоматическая рассылка. Напрашивается вывод элементарный развод. Нигде кроме как здесь написать и получить оперативный ответ нельзя. У кого то может все и нормально но у меня вот так.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 мая 2018, 13:08
tmaximmail,
пожалуйста, подскажите номер, который указан в теме автоматического письма. 
tmaximmail
21 мая 2018, 21:05
YaMoneyHelp,
20085089
mitrofanrom
26 апреля 2018, 07:41
Пропала АЗС на Автомоторной Москва? До этого все работало.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:39
mitrofanrom,
АЗС совсем пропала с карты или пропала возможность оплатить? Напишите нам, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru
oyakomanjungo
26 апреля 2018, 08:42
Здравствуйте. Подскажите по кэшбэку. Выплачивается 4000 на участника.Под участником вроде читал понимается конкретная карта мастеркард? Если у меня есть несколько карт мастеркард могу ли я получить кэшбэк второй раз, если привяжу другую карту ?) Или участник это аккаунт яндекс денег / карта лукоил ?  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:41
oyakomanjungo,
один участник - это один человек :) 
zurprog74
26 апреля 2018, 09:35
Добрый день! А когда будет готов API и как можно будет его получить для реализации на своей сети АЗС?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:47
zurprog74,
отправьте нам, пожалуйста, ваши контакты на azs.support@yamoney.ru 
s020180
26 апреля 2018, 10:41
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, оплата с привязанной картой mastercard в приложении Яндекс.заправка происходит под кодом оплаты с пластиковой карты или под кодом перевода через платежную систему? Это важно для cash back, который есть у самой пластиковой карты.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:45
s020180,
МСС код будет 5541 - он соответствует категории АЗС.
Voznesensk12
26 апреля 2018, 11:35
не приходит смс, чтобы разрешить платежи в приложении
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:55
Voznesensk12,
а номер в настройках правильный? Если нет, пожалуйста, напишите об этом в поддержку
wertypov
26 апреля 2018, 12:37
добавлю. На всех АЗС в приложении пишут, На этой заправки нет действующих акций. Это, что-то значит для приложение?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:58
wertypov,
в этом разделе приложение показывает, какие акции сейчас действуют на АЗС. Если вы видите "нет действующих акций" - значит, их нет. На нашу акцию это не влияет :) 
wertypov
26 апреля 2018, 13:28
Добрый день. Хотел заправиться в г.Сергач ул.вокзальная,40а, в нижегородской области. Но увы не получилось. Подъехал к станции, открыл приложение, выбрал станцию, написано -заправиться здесь,дальше-выберите колонку(выбрал),колонка свободна ,встаете пистолет,(вставил) и на этом всё и закончилось,тишина в приложении. Так я простоял пять минут не чего не происходило. Ни подсказок о том, что бы сначала оплатить и заботиться и т.д. Как же работает это приложение?
Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 15:20
wertypov,
совсем ничего не происходило? :( Расскажите нам, пожалуйста, подробнее письмом на azs.support@yamoney.ru 
a-bezzubtsev
26 апреля 2018, 18:19
Заправился 22.04.2018 с использованием этого "замечательного" приложения.Сегодня      26.04.2018 (четвертый рабочий день) - а кэшбэка нет!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:56
a-bezzubtsev,
проверим, почему так случилось. Отправьте, пожалуйста, подробности платежа на azs.support@yamoney.ru
dveri-kirov.com
26 апреля 2018, 19:47
Добрый вечер. Будет ли приложение для Windows 10 Mobile  ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:53
dveri-kirov.com,
сейчас приложение доступно для iOS и Android, если что-то изменится, мы обязательно расскажем! 
Aflatunov.ST
26 апреля 2018, 20:33
Аналогично. 22-го заправлялся дважды. Четыре дня прошло. Возврата нет ни по одной транзакции.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:48
Aflatunov.ST,
а в поддержку уже писали об этом? 
stax174
27 апреля 2018, 08:51
Здравствуйте!
Подскажите только с Mastercard можно оплачивать или VISA тоже можно подключить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:35
stax174,
Visa будет чуть позже :) Пока можно оплатить заправку картами Mastercard, Maestro и кошельком Яндекс.Денег. 
studentpgu2012
27 апреля 2018, 09:07
22 апреля заправился, кэш-бека нет. Массовый развод? :) На почтовый ящик написал, посмотрим, что ответят. Некоторым уже более двух недель вернуть не могут)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:33
studentpgu2012,
не развод - кешбэк начисляется всем, чьи платежи подходят под условия акции. Уточните номер запроса, пожалуйста. 
studentpgu2012
27 апреля 2018, 12:02
YaMoneyHelp,
 всем начисляется?? я знаю минимум одного человека лично, которому кэш-бек так и не начислился. Если  посмотрим отзывы, даже на этом сайте, то увидим, что начисляется не всем. Вы акцентировали внимание на том, что платежи должны подходить условиям акции, то есть намекаете на то, что я сделал что-то не так?) Что ж, у меня есть чек на Яндекс Почте от Вашей же компании. Номер обращения 20090546. Там же во вложении лежит и чек, подтверждающий оплату через приложение. Любую дополнительную  информацию готов предоставить. И еще, я оплачивал заранее привязанной картой MasterCard. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 19:32
studentpgu2012,
видим ваше письмо - попросили коллег ответить вам быстрее.
studentpgu2012
28 апреля 2018, 20:02
YaMoneyHelp,
Спасибо. Кэш-бек получил. Надеюсь, в следующую заправку писать не придется письма :) 
И еще, помогите так же dzarechnev92. Он тоже никак кэш-бек получить не может.
usolyedota
27 апреля 2018, 09:26
Добрый день!
Будет ли работать cashback по акции на карте maestro?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:25
usolyedota,
к сожалению, только Mastercard.
usolyedota
28 апреля 2018, 13:49
YaMoneyHelp,
 А mastercard momentum?
dimkaminaev1980
27 апреля 2018, 13:31
Добрый день, подскажите пожалуйста, Яндекс.деньги автоматически привязывается к приложению или нет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 19:42
dimkaminaev1980,
да, если вы входите под логином, на котором уже есть кошелек.
wertypov
27 апреля 2018, 20:13
Добрый вечер! Повторюсь.
Добрый день. Хотел заправиться только уже в нижнем новгороде АЗС 34/52 на комсомольском шоссе и так же  увы не получилось. Подъехал к станции, открыл приложение, выбрал станцию, написано -заправиться здесь,дальше-выберите колонку(выбрал),колонка свободна ,встаете пистолет,(вставил) и на этом всё и закончилось,тишина в приложении. Так я простоял пять минут не чего не происходило и рядом стоял сотрудник АЗС кто заправляет машинуГлавнон колонку Да выбрал и всё на этом. Ни подсказок о том, что бы сначала оплатить и заботиться и т.д. Как же работает это приложение? Может не работает у нас в нижнем это приложение?
Спасибо
George
28 апреля 2018, 00:26
wertypov,
У меня аналогичная история в Перми. Поддержка сказала, что это потому, что колонка "Постоплатная". На самом деле на лукойловских  АЗС "постоплатными" является только часть колонок. На "постоплатных" работают люди-заправщики, и они сами набирают на колонке сумму или количество литров или рублей. Клиентам тыкать кнопки на колонках не разрешают. Заправщики работают только в дневное время, вечером/ночью заправщиков нет и тогда все колонки работают по предоплате. На тех колонках, к которым я подъезжал, заправщиков не было и они работали по предоплатной системе круглосуточно. Видимо, приложение не учитывает такую особенность на  лукойле - деление колонок на постоплатные и предоплатные. Если же на заправке вообще никогда нет никаких заправщиков - то приложение рабоает нормально.
wertypov
28 апреля 2018, 06:07
George,
Наверное Вы правы. Я думал об этом. Но я один раз пытался заправиться в области, там вообще не было заправщиков никогда. Всё равно такая же история. После выбора колонки и выставления пистолета не чего не произошло. В приложении не чего не отображалось. Пришлось идти платить в кассу и заправляться после
Ноздрин Владислав Владимирович
29 апреля 2018, 09:45
wertypov,
Это какая-то нижегородская проблема. Сегодня впервые попробовал заправиться - история похожа на вашу: выбор колонки, вставьте пистолет и все на этом. Потом заправщик запустил заправку "до полного", я заправился, повесил пистолет, постоял (приложение видело, что я заправлялся, что я закончил заправляться) и всё, тишина - пошел платить на кассу. :-)
wertypov
29 апреля 2018, 09:58
Ноздрин Владислав Владимирович,
дДоброе. я уже два раза заправился нормально по приложении. может я понял как. и предыдущий писал. Заправился в Лукьянов , всё прошло и даже чек дали, были в шоке. И на счастливой на автозаводе заправился,  тоже хорошо. Буду ждать кешбек. Передаю текст, представителя:
Предполагаем, что АЗС (или отдельная колонка на ней), которой вы хотели воспользоваться, использует постоплату, то есть проводит платеж и расчет стоимости услуги уже после её оказания. Для использования нашего приложения при такой оплате, необходимо:
выбрать колонку → снять пистолет и заправиться на нужное количество топлива → приложение отразит количество топлива, которое вы залили и предложит способы оплаты. 
Денис Бутманов
28 апреля 2018, 07:23
На мой взгляд, хорошо было бы добавить список Избранных заправок. 


Причина - неработает/плохо работает GPS, долго ищет GPS и т.д.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 19:49
Денис Бутманов,
спасибо за идею - обязательно передадим коллегам!
oleg.filyak
28 апреля 2018, 07:34
Здравствуйте при оплате картой требует ручной ввод одноразового кода из смс. Есть возможность чтоб программа сама автоматически вводила одноразовый код пришедший в смс? телефон на ios
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 14:51
oleg.filyak,
так работает подтверждение платежей по правилам 3Ds - этот пароль нужно вводить самостоятельно.
andrei4.S
28 апреля 2018, 09:31
Приложение работает исправно, а вот кэшбэк в 10% не возвращается. Заправлялся через приложение 22.04.18 и до сих пор тишина (
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 14:59
andrei4.S,
напишите нам об этом на azs.support@yamoney.ru , пожалуйста - посмотрим в чем дело.
dzarechnev92
28 апреля 2018, 10:31
Здравствуйте очередной раз) Когда начислят кэш бэк? На почту писал и не раз. Все свои данные сказал. Чеки все приложил. И кому то начисляют сразу, кому то нет. Я попал в категорию кому не начислят?) 
dzarechnev92
28 апреля 2018, 11:07
dzarechnev92,
Это развод?)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:04
dzarechnev92,
а подскажите номер вашего письма, пожалуйста.
INDEKOP
28 апреля 2018, 11:56
Какой код мсс в приложении? Я правильно понимаю, если у меня кэшбек от банка на азс 5 процентов, мне на карту вернутся при оплате через приложение 15 процентов(5 от банка+10от яндекса)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 15:21
INDEKOP,
мсс код при платежах - 5541. Да, если у вашего банка есть своя акция, то за нее будет кэшбэк.
zaikofffigor
28 апреля 2018, 13:17
Не  привязывается карта Лукойл, ошибка IP-адреса, прошу помочь.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 15:12
zaikofffigor,
пришлите нам скриншот ошибки, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru
Skite002
28 апреля 2018, 13:40
При оплате картами от сбера добавьте оплату бонусами Спасибо. 
Бонусы Спасибо так же не начисляются при оплате на азс.
Обновлено 28 апреля 2018, 13:42
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:11
Skite002,
спасибо за идею - передали коллегам.
ann221089
28 апреля 2018, 19:35
Друзья небольшой совет ,проверил вчера на личном опыте 
Лучше заправляться на азс где сначала нужно заплатить !!! Это гораздо надежнее .
Вчера пытался заправиться ,дохожу до оплаты и вылазит надпись ,что-то пошло не так невозможно оплатить ,обратитесь в тех.под или оплатите другим способом ,я в шоке ,пробую еще раз ,тоже самое ,пробую другой картой оплатить (у меня их две привязано ) ничего не меняется ,звоню в тех под а там ,у нас технич проблемы но мы их скоро исправим :wall:
Так что иногда система дает сбои
И еще последние 3 дня плохо загружаются азс ,точнее не все ,часть может появиться только через 3-5 минут ожидания :o :o
Заправлялся сегодня ,у меня видно эту азс ,а парень стоял рядом у него нет ее ,зато есть другая ,а у меня ее нет :omg: Вот так.
Руслан Ачылов
28 апреля 2018, 21:07
Здравствуйте, заправился 28.04.18 на АЗС 9-У (16009)
С карты списалось 1699,80₽
В чеке нарисано "возврат 83,02₽"
Я так понял это сдача?
Если да то в течение какого времени она поступит обратно на карту, при оплате через кассу сдача моментально начислялась на карту. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:45
Руслан Ачылов,
такое может быть, если часть указанных вами литров не получилось залить в бак - тогда сумма за недолитое топливо возвращается. Напишите нам на azs.support@yamoney.ru про ваш платеж, пожалуйста - все проверим.
Руслан Ачылов
30 апреля 2018, 07:27
YaMoneyHelp,
деньги вернулись, спасибо!
Руслан Ачылов
8 мая 2018, 14:28
YaMoneyHelp,
 Кэшбэка так и нет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 мая 2018, 17:19
Руслан Ачылов,
а в переписке писали об этом? Если нет - напишите, пожалуйста, все проверим.
raul07user
28 апреля 2018, 22:15
Не возвращается сдача на карту, отправил скрин на почту поддержки
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:40
raul07user,
подскажите номер вашего письма, пожалуйста, посмотрим в чем дело.
raul07user
29 апреля 2018, 16:56
raul07user,
Номер письма 20095085
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 17:50
raul07user,
видим ваше письмо - проверим информацию и ответим на почту.
raul07user
30 апреля 2018, 07:01
YaMoneyHelp,
деньги вернулись, спасибо)
ivanich043
28 апреля 2018, 23:52
А можно для параноиков добавить защиту паролем? А то там жеж карта с деньгами привязана. Можно защитить запуск приложения, момент оплаты или еще что. Ставить пароль на весь телефон мне не хочется, а защита отдельных приложений на MIUI - только графический ключ, что слабовато.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 18:01
ivanich043,
передадим коллегам ваше пожелание! Но, все таки, пароль на телефон советуем поставить.
smsim24
29 апреля 2018, 00:52
Друзья. как делается возврат, если оплата прошла через приложение и деньги списались с Яндекс Деньги. На заправке ничего вразумительного ответить не смогли, технически у них нет механизма для отмены заказа.  
Техподдержка Яндекса послала в  поддержку Лукоила - те в свою очередь говорят, что доступа к Яндекс Деньгам у них нет и ссылаются на  Яндекс Деньги. Круг замкнулся. В правилах акции ни слова о том, как делать возврат.
Как вернуть списанные приложением деньги на счет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 17:25
smsim24,
пожалуйста, подскажите номер вашего письма в поддержку - проверим в чем дело.
vrndorog
29 апреля 2018, 16:26
А, если я расплачусь картой Яндекс денег, которая привязана к Яндекс Кошельку, кэшбэк получу?
Где, кроме приложения, можно узнать заправки, которые участвуют в программе?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 17:00
vrndorog,
да, подойдет любая карта Mastercard, а участвуют те заправки, в которых вы платите через приложение, полные условия можно посмотреть тут: https://yandex.ru/promo/money/zapravki
Самат С.
30 апреля 2018, 10:52
Ддобрый день! Мне не начислилсь бонусы на карту лукойл с заправки в приложении!!! Прошу разобраться 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 апреля 2018, 12:57
Самат С.,
разберемся - пожалуйста, напишите нам на azs.support@yamoney.ru 
aleksej-bulganin
30 апреля 2018, 14:43
Будет ли приложение для Windows phone?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2018, 17:14
aleksej-bulganin,
увы, не планируем - простите за неудобства.
jebers
30 апреля 2018, 14:54
Добрый День.
При попытке добавить в приложение номер карты Лукойл, выскакивает сообщение «неверный или просроченый токен»
Карта вполне себе рабочая.
Что я делаю не так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2018, 16:38
jebers,
Пришлите нам скриншот ошибки, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru - проверим.
Морозов Владимир
30 апреля 2018, 22:12
Доброго времени суток. Не подскажите, имеет ли юридическую силу чек на экране приложения ЯЗаправки или для надежности необходимо всегда подходить на кассу за реальным чеком?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2018, 17:32
Морозов Владимир,
на экране вы получаете подтверждение платежа, а на электронную почту после оплаты приходит уже готовый чек.
Морозов Владимир
1 мая 2018, 20:34
YaMoneyHelp,
Спасибо. Да, я это уже понял. Тогда вопрос по другому задам. Готовый чек, пришедший на мой почтовый ящик, будет иметь юридическую силу?
anvashafan2016
1 мая 2018, 08:34
Здравствуйте. В приложении исчезли многие заправки на северо-западе Москвы. Планируется ли их вернуть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2018, 17:00
anvashafan2016,
пожалуйста, попробуйте переустановить приложение - если вдруг ситуация не изменится, напишите нам об этом, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru - посмотрим в чем дело.
GoodTheme
1 мая 2018, 22:44
Не удалось оплатить, пишет: "Оплатите после заправки", в этом роде.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая 2018, 18:45
GoodTheme,
расскажите нам об этом подробнее, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru
zelenkin4
2 мая 2018, 08:03
Здравствуйте, а вот смотрите к примеру я приехал на АЗС Лукойл, подъехал на бензоколонку и уже все сделал заплатил и подхожу к кассиру показываю что я оплатил и он не верит. Что делать нужно если ты уже оплатил, а кассир не верит и не собирается заправлять.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая 2018, 18:59
zelenkin4,
после оплаты в приложении на кассе можно получить чек, а если что-то пойдет не так - позвонить по телефону поддержки из приложения, поможем разобраться.
Андрей Власов
2 мая 2018, 08:16
Здравствуйте. Вчера подъехал на АЗС, все нажал в телефоне, деньги списали за 20 литров, топлива так не получил. Пришлось писать на АЗС заявление на возврат денег. Пока разбирались, оператор закрыл АЗС минут на двадцать, думаю, что Лукойл потерял несколько десятков тысяч, т.к. машины заезжали и ехали дальше. Деньги пока еще не вернули. Звонок в поддержку из приложения не помог - это вообще не поддержка приложения, а поддержка Яндекс-деньги. Написал им (вам) на почту, жду, что будет дальше.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая 2018, 18:21
Андрей Власов,
поддержкой приложения действительно занимаются Яндекс.Деньги - подскажите, пожалуйста, номер вашего письма.
Андрей Власов
2 мая 2018, 15:42
YaMoneyHelp,
Запрос № 20101188
Вы будете смеяться, но история получила шикарное продолжение. Я заехал сегодня на другую заправку, которая работает по постоплате, залил 30 литров и подтвердил в приложении, что это я. Потом выбрал карту списания и получил сообщение об ошибке платежа. Заплатил в кассу и поехал дальше. Вечером обнаружил, что деньги все-таки списали. Т.е. я заплатил два раза. Итого вы мне должны теперь 2084 рубля ровно. 


Всего я пытался заправиться через приложение четыре раза. Два первых все было хорошо. Два вторых все было очень плохо. Не очень-то хорошая статистика для приложения. Не уверен, что могу кому-то посоветовать его.
viktand.av
17 мая 2018, 14:46
Андрей Власов,

Есть новости. Деньги за вторую "заправку" вернули (1250), скоро должны вернуть и за первую.
m.zanin2013
2 мая 2018, 19:40
Не могу подтвердить соглашение в приложении iOS. Там просто нет кнопки "подтверждаю"(((
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 12:52
m.zanin2013,
попробуйте, пожалуйста, принять правила сервиса на сайте , а после повторить попытку.
van-nok
2 мая 2018, 22:24
Здравствуйте, сегодня пытался воспользоваться приложением, привязал карту Лукойла и карту оплаты, но в ответственный момент оплаты, приложение выдавало ошибку. Пришлось по-старинке оплатить бензин в кассе... Жаль, начало было многообещающим
Обновлено 2 мая 2018, 22:24
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 12:54
van-nok,
а с соединением всё было в порядке? Какая именно ошибка возникла? Вы можете написать нам на azs.support@yamoney.ru
Eaeremin0787
3 мая 2018, 00:52
Каким образом можно отвязать одну карту и привязать другую карту в приложении Яндекс.заправки?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 12:55
Eaeremin0787,
отвязать карту можно на сайте, в кошельке, а привязать новую - в приложении. 
ann221089
3 мая 2018, 06:19
за 26 апреля ,кашу не вернули ((( +еще 3 заправки ,28,29,30 может конечно праздники и все вернут сегодня 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 13:01
ann221089,
действительно, кешбэк начисляется через 3 рабочих дня. Но если он задержался, можно написать об этом в поддержку. 
ann221089
4 мая 2018, 06:04
YaMoneyHelp,
спасибо ,тогда подождем 
Alexander.Yakimakha
3 мая 2018, 09:24
Здравствуйте!
22 апреля, Операция: #2001107360322 на сумму: 1510,02 -- кэшбэка нет! (при этом, кэшбэк за операцию #2001107343326, совершенную в тот же день, на сумму 399,69 -- пришел);
25 апреля, Операция: #2001112028858, на сумму: 1240,33 -- кэшбэка нет!
Прошу разобраться и выполнить условия объявленной акции вернув деньги в виде кэшбэка.
Заранее благодарю, Александр.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 13:04
Alexander.Yakimakha,
уже занимаемся вашим вопросом, ответим в письме. 
mlb59
3 мая 2018, 09:34
Безобразная организация или очередная ловушка для лохов???. 29 апреля 2018 года я заправилась на сумму около 200 рублей . Возврат 10 кэша, как было обещано, мне не вернули. куда обратиться с данной жалобой?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 13:09
mlb59,
кешбэк начисляется за 3 рабочих дня, не календарных. Если он не поступит в ближайшее время, можно написать на azs.support@yamoney.ru
mdg73
3 мая 2018, 11:02
26 апреля заправился на 700 руб. Бонус 10%,  не вернулся на карту. Почему? Номер операции 2001112959169.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 13:15
mdg73,
вы уже писали об этом в поддержку? Нужно проверить, в чем дело. 
sokoldimm
3 мая 2018, 11:20
здравствуйте. могу ли я привязать к счету топливную карту (карту предприятия)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 13:16
sokoldimm,
пока, к сожалению, такой возможности нет, но мы обязательно передадим ваше пожелание! 
wertypov
3 мая 2018, 11:42
Добрый день. А как вообще проис