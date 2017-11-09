Яндекс.Заправки для быстрого расчёта за бензин

Маршруты и пробки, парковки и штрафы — мы не первый год улучшаем жизнь водителей. И сегодня решили ещё одну проблему: очереди на заправках. В нашем новом приложении Яндекс.Заправки водители смогут платить за бензин онлайн, пока работник заправки заливает топливо в бак. И вам не придётся выходить из машины!

Заправиться с помощью Яндекс.Заправок вы уже можете в сети АЗС «Лукойл» — в приложении есть удобная карта заправок с отметками станций, где уже работает наше приложение. А приложение уже доступно в App Store или Google Play.

Как работают Яндекс.Заправки

Выберите в приложении заправку, которая уже работает с нашим сервисом. Подъехав к нужной колонке, выберите в приложении её номер, тип топлива, объем или сумму, на которую нужно заправиться, и заплатите (из кошелька в Яндекс.Деньгах или картой Mastercard).

Приложение запомнит данные карты, её номер нужно указать один раз. В следующий раз оплата на заправке займёт считанные секунды. При выезде можно предъявить сотруднику заправки чек с экрана телефона (бумажный чек, кстати, автоматически распечатается на кассе АЗС).

Комиссии в Яндекс.Заправках нет — вы платите только стоимость топлива. Скидки и спецпредложения по карте клуба «Лукойл» тоже учитываются: добавьте её номер в приложении.

Попробуйте Яндекс.Заправки уже сегодня на iOS и на Android — и делитесь впечатлениями в комментариях.