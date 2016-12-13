Блог Денег

Блог Денег

Если забыли пин-код

Что делать, если забыли пин-код от карты? Не паниковать! Поменять пин-код от вашей MasterCard Яндекс.Денег (пластиковой и виртуальной) можно в любой момент за пару минут.

Как поменять 

Чтобы поменять пин-код, на сайте Яндекс.Денег зайдите в раздел «Банковские карты», найдите нужную карту и нажмите «Изменить пин-код». Мы попросим вас ввести одноразовый пароль, он придёт в смс. 

Придумайте и сохраните новый пин. Нужно что-то надёжное: личная дата, которая известна только вам, или часть телефонного номера кого-то из друзей подойдут. Простые сочетания вроде 1234 — плохой вариант, их легко подобрать. Сообщение об успешной смене пин-кода придёт в смс и на email.

Как записать на чип

Некоторые терминалы проверяют пин-код не онлайн, а локально — на чипе внутри карты. Поэтому после смены пин-кода на сайте его нужно записать на чип. Для этого проверьте баланс карты в любом банкомате с новым пин-кодом, тогда платить можно будет в любых терминалах.

68 комментариев
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Евгений Куршев
13 декабря 2016, 20:13
1) "...Даже никуда ходить и звонить не придётся :)".
2) "Поэтому после смены пин-кода на сайте его нужно записать на чип. Для этого проверьте баланс карты в любом банкомате"



Итого, возможны две трактовки: "вы можете поменять никуда не ходя, но только работать не будет" или "вы можете поменять никуда не ходя, если у вас прямо дома стоит банкомат".

Объяснение "ну в некоторых же терминалах будет работать и без записи" - не проходит: если так рассуждать - я вообще могу поменять пин силой мысли (просто придумав новый) и у меня будет всё работать (приписка в конце текста: на тех терминалах, которые вообще не спрашивают пин).
Обновлено 13 декабря 2016, 20:13
Маша
19 декабря 2016, 14:00
Евгений Куршев,
спасибо за комментарий, мы исправили эту фразу в тексте :) 
Данил Костюк
13 декабря 2016, 20:20
А сколько стоит операция просмотра баланса в банкомате? И любой ли банкомат запишет пин-код на чип? 
Яндекс.Деньги
15 декабря 2016, 12:55
Данил Костюк,
бесплатно, да можно в любом, который работает с MasterCard :)
coth
13 декабря 2016, 22:52
Сделайте наконец в Android приложении авторизацию по отпечатку пальца, вместо кодов. У Сбербанка давно уже сделано.
Яндекс.Деньги
15 декабря 2016, 12:55
coth,
обязательно вас порадуем, следите за нашими новостями и обновлениями ;)
dmitri-sobolev2008
17 декабря 2016, 13:17
Добрый день.
Пользуюсь кошельком уже более 8 лет, идентифицирован.
Вы заблокировали счет с 11700 рублей (разорвали договор и деньги присвоили себе).
Не отвечаете на почту, а по телефону толком ничего не говорят. Причину не называют. Да и все равно уже на причину - деньги верните просто или дайте перевести куда-нибудь. Всего лишь.
Готовим иск в суд, написал в прокуратуру, напишу еще жалобу в центральный банк и т.д.
Оставил уже отзыв на banki.ru, otzovik.com
Продолжаю..
Просто нет другого выбора.
Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 13:19
dmitri-sobolev2008,
видим, служба поддержки уже ответила вам в письме. Договор может быть расторгнут по инициативе сервиса, деньги мы вернём на реквизиты, которые вы пришлёте.
dmitri-sobolev2008
19 декабря 2016, 14:09
Яндекс.Деньги,
Меня не устраивает что вы вернёте из в течение 180 банковских дней. Вы будете пользоваться моими деньгами больше полугода. Мне они нужны сейчас!
kobraons
20 декабря 2016, 15:44
ого. значит не стоит заводить карту и кошель...только хотел. раз там какая то инициатива у сервиса-захочу- заблокирую,
Руслан Товмасян
22 декабря 2016, 11:32
kobraons,
не новость. Очень часто блочат людей.
Яндекс.Деньги
22 декабря 2016, 15:33
kobraons,
блокировка это редкая и экстренная мера в случае, если что-то с действиями ив сервисе выглядит подозрительно. Обычно в таких случаях надо ответить на вопросы, подтвердить, что вы в курсе операции, которая могла показаться нетипичной, или отправить дополнительные данные о себе (пройти идентификацию): https://yandex.ru/support/money/identification.
kobraons
22 декабря 2016, 17:22
Яндекс.Деньги,
чтож,попробую. просто удобно платить за свет и за квартиру.
Руслан Товмасян
22 декабря 2016, 11:30
А раньше только карточку выкидывать...
Яндекс.Деньги
23 декабря 2016, 14:23
Руслан Товмасян,
ну вот, теперь не надо ;)
nikolajkanaeff
23 декабря 2016, 10:25
Карта Яндекс.Денег уже в пути. Не забудьте активировать ее, когда получите на почте..А в итоге почта больше недели не ведает о таком отправление,как найти карту не понятно...И отсутствует раздел для обращений по такому поводу.
Яндекс.Деньги
23 декабря 2016, 14:27
nikolajkanaeff,
карточку мы отправляем через 5 рабочих дней после заказа, трек-номер приходит раньше, чем карта попадает на почту. Срок доставки зависит от почты, не переживайте, пожалуйста, карта приедет ;)
nikol.ramanow.2017
24 декабря 2016, 19:22
Радость  , как , либо через что , можно действительно правильно , подтверждать , свою радость .  
po4t.po4talien
25 декабря 2016, 17:25
Жду заказанную карту яндекс денег в Ярославскую область уже 15  дней, по моему это слишком долго, и ещё не известно сколько ждать
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 17:31
po4t.po4talien,
проверили, карточка уже выпущена и отправлена к вам, к сожалению, на почте может быть задержка с отправкой писем, подождите, пожалуйста, ещё немного, карточка скоро приедет.
Михаил
19 января 2017, 01:42
спасибо. мне перевыпустили карту. а я забыл новый пинкод(
Яндекс.Деньги
20 января 2017, 16:20
Михаил,
уже попробовали новый сделать? Ну как вам?)
Михаил
24 января 2017, 00:45
Яндекс.Деньги,
спасибо все получилось! Оказалось все просто и быстро)) Я баланс через сберовский банкомат проверил, бесплатно.
Яндекс.Деньги
24 января 2017, 15:59
Михаил,
отлично :)
valerij.kucherenko2012
22 апреля 2017, 19:13
Мне б такую карту, 
Чтоб деньги сами, 
На нее быстро плыли,
А то пенсии не хватает,
И к тому же я инвалид.
Вы пожалуйста пришлите!
 На адрес мой старый,
Не обидьте меня инвалида!
valerij.kucherenko2012
22 апреля 2017, 19:38
Я Кучеренко Валерий Геогиевич хочу, желаю еще приобрести виртуальную карту, пока будет готова настоящая. Так что сообщите мне срочно ее номер и тот что на обороте трехзначный. И срок годности ее, год и месяц. Я может временно попользуюсь. Пожалуйста помнестите ее координаты на переднем плане сразу как я открою Яндекс кошелек. И пожалуйста побыстрее!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2017, 11:37
valerij.kucherenko2012,
виртуальную карту можно выпустить прямо в настройках кошелька - все необходимые данные придут вам в СМС :)
zheltov6drum
30 мая 2017, 12:55
В аккаунте не отображается моя карта.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 мая 2017, 16:55
zheltov6drum,
уточните, пожалуйста, вы о карте Яндекс.Денег или о привязанной карте?
zheltov6drum
5 июня 2017, 02:33
YaMoneyHelp,
о карте Яндекс.Денег
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июня 2017, 14:12
zheltov6drum,
а ранее отображалась? Расскажите, пожалуйста, более подробно нам на bloghelp@yamoney.ru - поможем разобраться.
Letchik184
17 июня 2017, 18:48
у меня есть Я.деньги, я сделал карту после вашего письма о кэшбэке при оплате через NFC телефоном. всё работает, ок. но сегодня меня на заправке спросили пин. пришлось вставлять свою банковскую карту. я открываю эту инструкцию и...  по ссылке "банковские карты" у меня нет карт. открываю приложение я.деньги на телефоне, там есть карта ***7625 и написано, что эта карта есть ТОЛЬКО в приложении. получается сменить пин на этой карте невозможно? ну и в инструкции косяк получается, вроде всё должно работать, а результата нет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 14:56
Letchik184,
пин-код от карты, которая выпускается для приложения, приходит в смс - к сожалению, на данный момент отсутствует возможность его изменить. Мы понимаем, насколько это неудобно и активно работаем над исправлением этой ситуации. А если после оплаты не пришел кэшбек, то напишите нам об этом через форму, пожалуйста - поможем разобраться.
alexandrbocharov
19 июня 2017, 12:24
Такая же проблема что и у Letchik184. Решил расплатится в кафе телефоном (больше 1000р) терминал запросил пин код пришлось отменять операцию и доставать карту. Как получить пин к карте которая в приложении?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 15:13
alexandrbocharov,
как мы писали выше, пин-код приходит в смс - за покупки до 1000 рублей он обычно не нужен.
alexandrbocharov
21 июня 2017, 09:24
YaMoneyHelp,
Возможно ли удалить эту карту и генерировать новую чтобы получить смс с данными. Простое удаления приложения или карты в нём не чего не даёт карта генерируется с тем же номером.



ps  Я не помню такой смс даже при первой генерации карты. Люди отзовитесь у кого нибудь есть пин код от карты  которая в приложении.
И да я знаю что до 1000 пин не требуется. Я об этом не спрашивал.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 14:37
alexandrbocharov,
пин-код приходит в смс при первой активации бесконтактной оплаты, восстановить его нельзя, к сожалению. Над проблемой уже работает, извините за неудобства.
Cancer1970
1 октября 2017, 07:46
Добрый день, карта в магазинах стала требовать пин код, раньше она была у меня без пина, зачем это сделали? Я ношу её при себе, никому не отдаю, также можно и без денег остаться...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2017, 19:47
Cancer1970,
пин-код вы устанавливаете сами, при активации карты. При оплате его запрашивает именно терминал, обычно без пина проходят платежи до 1000 рублей, а для более крупных сумм он нужен. 
jan.chortan
4 октября 2017, 18:11
Добрый день,
Решился ли вопрос со сменой (восстановлением) пин кода, долго картой не пользовался забыл...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2017, 19:12
jan.chortan,
если вы про пластиковую карту, пин-код можно изменить на сайте. 
gpanchishnyh
9 ноября 2017, 09:47
получила банковскую карточку Яндекс Деньги, а как придумать пин код?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 ноября 2017, 14:27
gpanchishnyh,
пин-код создается вами при активации карты - как и кодовое слово. А если вы вдруг его забудете, то в настройках карты его можно поменять. 
Dr-ASH
11 января 2018, 13:53
Не понял где получить пин код. По ссылке https://money.yandex.ru/cards показывает только заказать новую карту, а карта пластиковаяу меня уже есть. Где получить пин код в итоге?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 12:52
Dr-ASH,
если вы заказывали карту именно для этого аккаунта, в разделе "Карты Яндекс.Денег" вы увидите её изображение и кнопку "Настроить". Пожалуйста, сверьте номер кошелька на сайте и тот номер, что указан на обратной стороне карты. 
Ваня Соболев
6 мая 2018, 09:47
Скажтите пожалуйста, а если карта будет потеряна/украдена, то ведь любой кто ее себе присвоит будет расплачиваться на какие угодно суммы без пин-кода?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая 2018, 14:13
Ваня Соболев,
если такое случилось, карту нужно скорее закрыть, сделать это можно в кошельке, на сайте. Или позвонить в поддержку, чтобы заблокировать её. Расплачиваться на любые суммы не получится - без пин-кода проходят только бесконтактные платежи на небольшие суммы. 
kotofey-web
23 июня 2018, 13:21
Нет там таких пунктов. Редиски.
Обновлено 23 июня 2018, 13:22
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июня 2018, 01:31
kotofey-web,
в разделе "Карты Яндекс.Денег", мы правильно поняли вас?
tatpituhina
29 августа 2018, 15:58
Как многие здесь писали, у меня тоже в разделе Карты яндекс денег нет моей карты. Есть только возможность  заказать новую карту, могу прислать скрин.  Карта пластиковая меня уже есть.  Поменять код, соответственно, не могу((. И пользоваться, соответственно, тоже...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 августа 2018, 16:56
tatpituhina,
на всякий случай уточним, вы зашли в тот кошелек, в котором активировали карту? Если заказывали карту прямо в кошельке, то на ее обратной стороне есть номер кошелька, его можно сверить с номером кошелька, в котором вы проверяете раздел "Карты Яндекс.Денег". Если вы не видите там карту, обязательно пришлите скриншот нам в поддержку: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html - проверим в чем дело.
tatpituhina
29 августа 2018, 23:26
YaMoneyHelp,
 спасибо, написала. Да, в тот кошелек.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 13:53
tatpituhina,
карта в кошельке отображается с последними 4 цифрами ее номера. Пожалуйста, кликните по карте в разделе "Карты Яндекс.Денег", после этого вы попадете в настройки самой карты и сможете изменить пин-код. 
Обновлено 30 августа 2018, 14:18
tatpituhina
30 августа 2018, 19:04
YaMoneyHelp,
Спасибо, все решили!
elenka63zaitseva
15 сентября 2018, 10:31
1975
alexandr.jitenev
14 ноября 2018, 08:11
Добрый день. У меня установлена бесконтактная виртуальная карта Яндекс.деньги. Вчера поменял пин код, и с этого момента не могу произвести бесконтактный платёж. Хотя деньги на счете есть, и могу произвести оплату например мобильного, с приложения в телефоне.
Как это исправить?
С уважением, Александр.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 20:06
alexandr.jitenev,
добрый день! Видим ваш запрос в поддержку, коллеги скоро ответят по электронной почте.
ryzhkova.vali
16 ноября 2018, 19:47
Новый пин код к карте
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 11:28
ryzhkova.vali,
изменить его можно здесь, если нажать на изображение карты. Подскажите, пожалуйста, что-то не получается?
Дмитрий Беляшов
20 декабря 2018, 14:13
А если я в Беларуси проверяю баланс, снимаю наличные или плачу в магазинах - проценты какие-то снимаются?
rwork.info
16 мая, 19:36
Что делать, если три раза ввели неверный пинкод? На четвертый раз вспомнила, но уже не дает снимать. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 мая, 18:31
rwork.info,
позвоните поддержке по номеру 8 800 250 66 99.
Обновлено 17 мая, 18:31
dimak47
17 мая, 12:02
При попытке сменить пин код виртуальной карты пишет "Что-то пошло не так, обновите страницу". Можно как-то поменять пин-код кроме как через сайт?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:35
dimak47,
пока сделать это можно только на сайте. Чтобы мы смогли помочь вам, напишите, пожалуйста, об этой ситуации поддержке — проверим, в чем дело.
dimak47
18 мая, 23:35
YaMoneyHelp,
Сменил пин-код через приложение Яндекс Деньги на Android. Через сайт по-прежнему выдаёт ошибку.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 мая, 17:38
dimak47,
рады, что получилось поменять пин-код. А в поддержку тоже написали?
kamilmusatoff
17 августа, 18:18
очень запутанно просто маразм
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:25
kamilmusatoff,
а что именно показалось непонятным, если не секрет?