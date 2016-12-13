Что делать, если забыли пин-код от карты? Не паниковать! Поменять пин-код от вашей MasterCard Яндекс.Денег (пластиковой и виртуальной) можно в любой момент за пару минут.

Как поменять

Чтобы поменять пин-код, на сайте Яндекс.Денег зайдите в раздел «Банковские карты», найдите нужную карту и нажмите «Изменить пин-код». Мы попросим вас ввести одноразовый пароль, он придёт в смс.

Придумайте и сохраните новый пин. Нужно что-то надёжное: личная дата, которая известна только вам, или часть телефонного номера кого-то из друзей подойдут. Простые сочетания вроде 1234 — плохой вариант, их легко подобрать. Сообщение об успешной смене пин-кода придёт в смс и на email.

Как записать на чип

Некоторые терминалы проверяют пин-код не онлайн, а локально — на чипе внутри карты. Поэтому после смены пин-кода на сайте его нужно записать на чип. Для этого проверьте баланс карты в любом банкомате с новым пин-кодом, тогда платить можно будет в любых терминалах.