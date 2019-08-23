Зачем вам нужен валютный счёт и мультивалютная карта

В Яндекс.Деньгах можно открыть счета в десяти валютах плюс рубли и подключить мультивалютную карту. Рассказываем, что это такое и какая лично вам от этого выгода.

Валютные счета, чтобы копить валюту

Собрались за границу или предпочитаете иметь подушку безопасности в стабильной валюте — можно заглянуть в обменный пункт, но есть риск, что проиграете в деньгах. Особенно, если срочная поездка и нет времени колесить по городу в поисках обменника с выгодным курсом.

Другой вариант — в пару кликов открыть валютный счёт (или сразу несколько счетов в нужных валютах). Постепенно докупать туда валюту по курсу, приближенному к биржевому, или сделать это за пять минут до вылета, пока сидите в зале ожидания аэропорта.

В кошельке Яндекс.Денег, если он идентифицированный, можно бесплатно открыть отдельный счёт в десяти валютах: долларах США, евро, фунтах стерлингов, белорусских рублях, тенге, иенах, юанях, швейцарских франках, чешских кронах и польских злотых. Балансы всех счетов пополняются с рублёвого, их можно проверять на сайте и в приложении Яндекс.Денег.

Мультивалютная карта, чтобы не терять на конвертации

Пошли за границей в магазин, кафе или музей — удобно платить мультивалютной картой.

Если карта рублёвая, деньги спишутся с рублёвого счета с учётом конвертации. Более того, в момент покупки на карте только заблокируется сумма по курсу, а окончательное списание произойдёт через несколько дней. Если за это время обменный курс изменится не в вашу пользу — спишется курсовая разница.

Когда платите мультивалютной картой, расчёт всегда окончательный. Например, перед поездкой в Италию пополнили валютный счёт в евро, заплатили за пиццу мультивалютной картой, деньги списались со счёта в евро и никаких дополнительных трат.

Чтобы тратить деньги с валютных счетов в Яндекс.Деньгах, подключите услугу «Мультивалютная карта». Она стоит 90 рублей в месяц и отключается в любой момент. Включать услугу для каждой карточки не нужно — достаточно сделать это один раз, и все карты Яндекс.Денег в электронном кошельке станут мультивалютными.

Что вам экономят валютные счета и мультивалютная карта Яндекс.Денег

Время. Чтобы покупать валюту и управлять счетами, не нужно никуда ходить — полный онлайн. А когда пользуетесь пластиковой или виртуальной мультивалютной картой Яндекс.Денег в другой стране, не надо делать лишних движений и переключать её в валютный режим. Сервис сам поймёт, какие деньги выбрать для оплаты: если есть открытый счёт в валюте транзакции, использоваться будет именно он.

Место. Мультивалютная карта объединяет все ваши валютные счета (и рублёвый тоже). Никаких лишних карточек и пин-кодов — один «пластик» или «виртуалка» на всё.

Нервы. Покупаете валюту в комфортном именно для вас режиме: постепенно в течение года или за пять минут до поездки. А в отпуске не придется гадать, сколько денег в итоге спишут с вашего счёта с учётом конвертации и курсовой разницы.

Деньги, конечно.

Про конвертацию уже сказали.

Чтобы вы могли пользоваться валютной картой, некоторые банки требуют держать на счету неснижаемый остаток. В Яндекс.Деньгах таких условий нет.

За открытие валютных счетов платить не нужно вовсе, а услугу «Мультивалютная карта» можно подключить только в период поездки — заплатили 90 рублей за месяц, вернулись из путешествия и отключили услугу.

Когда платите картой в валюте, кэшбэк тоже есть.

А ещё мультивалютность — это красиво :)

Например, вы собрались в Европу и на обратной дороге заглянуть к двоюродному брату в Минск. Подготовились: открыли и пополнили счета в нужных валютах и включили мультивалютную карту. Вызвали такси до Шереметьево, покатались на гондоле в Венеции, съели рульку в Праге, купили сувениров в Старом городе в Варшаве, а потом — к брату в Беларусь и обратно в Москву. Везде пользовались одной картой Яндекс.Денег, а она без подсказок платила рублями, евро, кронами, злотыми, белорусскими рублями и снова рублями. Красота!