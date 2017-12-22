Блог Денег

Блог Денег

Донаты для авторов Яндекс.Дзена

Хотите сказать спасибо авторам интересных публикаций на Яндекс.Дзене? Теперь это можно сделать деньгами: в публикациях Яндекс.Дзена появились формы и кнопки Яндекс.Денег для донатов автору. 

Вставить форму или кнопку в публикацию на дзен-канале просто: создайте кошелёк, соберите в конструкторе Яндекс.Денег свою форму или кнопку и скопируйте полученный HTML-код в специальное поле редактора в Дзене. Готово!

Как переводить деньги?

Читатель может перевести деньги автору несколькими способами: из кошелька Яндекс.Денег, со счета мобильного телефона или с банковской карты. Деньги придут на кошелёк автора в Яндекс.Деньгах.  

Как получить деньги?

Чтобы получать переводы от других людей, кошелёк автора должен быть «именным» или «идентифицированным» — то есть, нужно передать сервису свои паспортные данные (это требование закона). Если у вас российский паспорт, всё просто: введите данные паспорта на сайте Яндекс.Денег, и кошелёк станет «именным»: вы сможете получать и отправлять переводы и хранить в кошельке до 60 000 рублей.

Если у вас паспорт другой страны, или вы хотите получать более крупные суммы — нужен «идентифицированный» статус: его можно получить, обратившись лично с паспортом в офисы Яндекс.Денег или партнёров по всей России и в ряде других странах. Подробнее о статусах и способах идентификации  — в разделе Помощи.

25 комментариев
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awesome.klikov
23 декабря 2017, 20:44
Я и делаю что всех и всегда подерживаю
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 13:39
awesome.klikov,
👍
sava5539
31 декабря 2017, 04:06
С новым годом! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 15:13
sava5539,
с праздником! Ура :) 
mr.alex-l
11 января 2018, 08:15
всем привет на моём аккаунте эта функция почему то стала недоступна
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 12:55
mr.alex-l,
а нам в поддержку вы уже об этом писали? 
RUSSIA
17 января 2018, 20:50
Здравствуйте!Эта функция сбора денег на моем аккаунте исчезла-стала недоступной.Куда она делась?! Ку-ку-функция-Ты где?!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января 2018, 19:47
RUSSIA,
вы про наши формы и кнопки, мы правильно поняли? 
Игорь
6 марта 2018, 03:35
Здравствуйте. В статье написано "Вставить форму или кнопку в публикацию на дзен-канале просто: создайте кошелёк, соберите в конструкторе Яндекс.Денег свою форму или кнопку и скопируйте полученный HTML-код в специальное поле редактора в Дзене. Готово!" А где это специальное поле? Что то я не могу его найти.  Подскажите пожалуйста.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 12:34
Игорь,
чтобы добавить форму, нужно нажать на специальную кнопку - она появится, если у вас подключена монетизация.
Игорь
7 марта 2018, 19:44
YaMoneyHelp,
А, понятно, теперь. Только ПОСЛЕ подключения монетизации. Которая подключится после достижения определённого порога популярности моего канала? Подключится автоматически? Просто из статьи это не ясно.


Я думал - реклама, платная от Яндекса, на канале, - это одно, а вставить кнопку для добровольных пожертвований, как на свой сайт, к примеру,- это другое.



Или, всё - таки,  можно вставить кнопку? Лично я понимаю фразу из данной статьи: "в публикациях Яндекс.Дзена появились формы и кнопки Яндекс.Денег для донатов автору" именно как ОТДЕЛЬНУЮ! возможность, независимо от популярности канала и заработка на рекламе, разместить форму сбора пожертвований для автора в публикациях канала. 



Если да, то я не разобрался, всё равно, как подключить монетизацию к каналу САМОСТОЯТЕЛЬНО.  На свой сайт код могу вставить а в канал нет! В чём проблема? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта 2018, 16:25
Игорь,
уточнили - кнопка для вставки донатов доступна только после того, как канал достигнет порога монетизации (7000 дочитываний за последние 7 дней в публикациях, среднее время чтения которых от 40 секунд). Подробнее можно уточнить у наших коллег.
Игорь
8 марта 2018, 18:56
YaMoneyHelp,
Понял.Спасибо.
e5ue
15 марта 2018, 18:16
YaMoneyHelp,
Добавьте это пояснение в статью, а то из нее непонятно, что функция вставки станет доступна только после выхода на монетизацию.
smisloteka
15 июня, 20:01
YaMoneyHelp,
очень странно. Почему на любой сайт, и на любой другой НЕмонетиризуемый блог можно вставлять эту кнопку. А на Дзен нельзя. Ведь кнопка родная - Яндексовская. Почему она работает везде, кроме Яндекса? 
Не надо повторять про достижение 7000 дочитываний, я это понял. Вопрос в другом - эта кнопка работает везде, где нет монетизации. А на Яндекс-Дзене только с таких большим условием. Почему? В чем смысл? Почему не дать людям возможность собирать донаты ДО подключения монетизации? Почему вы заставляете людей собирать эти же донаты где-то на стороне, в других блогах? 
Люда Винчи
14 марта 2018, 23:02
Спасибо всем. Очен интересно.
Я прошла порог монетизации. Вопрос такой: яндекс кошелек обязательно идентифицированный или именной тоже подходит для перевода денег на карту сбера. Я -из РФ!)))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта 2018, 18:05
Люда Винчи,
с именным статусом на карту получится переводить - вот тут можно почитать об этом подробнее.
annav78
14 апреля, 11:11
Здравствуйте! А подскажите, на какие кнопки нажимать, чтобы перевести с карты, а не с яндекс-денег? Я когда-то пользовалась яндекс-кошельком, но пароль забыла, для восстановления предлагают поехать в офис яндекса, для меня это слишком сложно.
Вот я нажимаю на кнопку "перевести" под постом, там меня просят ввести телефон для того чтобы привязать кошелек, ну ввожу, потом просят платежный пароль - и я его не помню. На какие кнопки мне нажимать, чтобы сделать перевод не с кошелька, а с карты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:45
annav78,
мы постараемся вам помочь с восстановлением доступа к кошельку без поездки в офис, для этого напишите, пожалуйста, нам в поддержку вместе с номером кошелька. Что касается перевода с карты другого банка на нашем сайте, то платежный пароль для этого не нужен: сделать это можно через эту форму (в поле "Откуда" выберите "С банковской карты").
annav78
21 апреля, 16:31
Здравствуйте ещё раз! Мне кажется, вы неверно поняли мой вопрос выше. Кнопку "перевести с карты" я вашем сайте я видела, и даже нажимала. Там можно перевести, зная яндекс-кошелёк, куда переводить. А я вот вижу просто пост на Дзене, и к нему кнопка, по которой можно перевести денег автору. Я хочу это сделать с карты, а не с яндекс-денег.

На какие кнопки мне нажимать? Мне предлагают только привязать кошелек к телефону, после чего спрашивают платежный пароль. И что мне делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 19:05
annav78,
здравствуйте! Пожалуйста, пришлите скриншоты ваших действий нам на почту bloghelp@yamoney.ru
Пожалуйста, напишите в теме письма "annav78 вопрос из блога" и вместе со скриншотами пришлите ссылку на свой комментарий: https://yandex.ru/blog/money/zen#5cbc70a5f0b66200274e8327 — так мы сразу найдем ваше письмо.
max2010123
31 июля, 15:06
скопируйте полученный HTML-код в специальное поле редактора в Дзене. Готово!ГДЕ ЭТО ПОЛЕ???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля, 15:38
max2010123,
он отображается в поле "Код вашей формы".
wse-wmeste77281
26 августа, 14:46
Здравствуйте! А можно ли настроить поступление донатов на счет юридического лица? Не на яндекс кошелек, а через яндекс кассу, например?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 августа, 09:28
wse-wmeste77281,
встроить форму в статью можно только для приема на Яндекс.Кошелек. Если вы хотите принимать платежи на счет юридического лица, рекомендуем в статье разместить ссылку на свой сайт с формой для Яндекс.Кассы.
Обновлено 27 августа, 10:28