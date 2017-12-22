Донаты для авторов Яндекс.Дзена

Хотите сказать спасибо авторам интересных публикаций на Яндекс.Дзене? Теперь это можно сделать деньгами: в публикациях Яндекс.Дзена появились формы и кнопки Яндекс.Денег для донатов автору.

Вставить форму или кнопку в публикацию на дзен-канале просто: создайте кошелёк, соберите в конструкторе Яндекс.Денег свою форму или кнопку и скопируйте полученный HTML-код в специальное поле редактора в Дзене. Готово!

Как переводить деньги?

Читатель может перевести деньги автору несколькими способами: из кошелька Яндекс.Денег, со счета мобильного телефона или с банковской карты. Деньги придут на кошелёк автора в Яндекс.Деньгах.

Как получить деньги?

Чтобы получать переводы от других людей, кошелёк автора должен быть «именным» или «идентифицированным» — то есть, нужно передать сервису свои паспортные данные (это требование закона). Если у вас российский паспорт, всё просто: введите данные паспорта на сайте Яндекс.Денег, и кошелёк станет «именным»: вы сможете получать и отправлять переводы и хранить в кошельке до 60 000 рублей.

Если у вас паспорт другой страны, или вы хотите получать более крупные суммы — нужен «идентифицированный» статус: его можно получить, обратившись лично с паспортом в офисы Яндекс.Денег или партнёров по всей России и в ряде других странах. Подробнее о статусах и способах идентификации — в разделе Помощи.