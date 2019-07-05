Как платить за ЖКУ на сайте Яндекс.Денег

На сайте Яндекс.Денег можно быстро и удобно заплатить за коммунальные услуги, а половину суммы внести баллами. Рассказываем.
На сайте в поиске или на странице оплаты ЖКУ введите название компании, которой собираетесь заплатить.
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Вариант 1
- Откроется специальная форма, например, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. Введите туда лицевой счёт. Это ваш персональный номер — он есть на бумажной квитанции.
- Вбейте сумму к оплате. В зависимости от компании система покажет, сколько начислено в указанном периоде, есть ли долги и пени, предложит внести показания счётчиков и подписаться на уведомления о новых начислениях.
- Заплатите кошельком или картой. 50% можно баллами.
Вариант 2
- Откроется предзаполненная квитанция — уже с реквизитами компании. Например, для Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Челябинска.
- Важно! Выберите нужный расчётный счёт. Правильный тот, что в вашей бумажной квитанции.
- Введите свои персональные данные, период оплаты и сумму. В графу «Комментарий» можно вписать показания счётчиков.
- Заплатите кошельком или картой. Используйте баллы — 1% за электронный платёж вернётся на бонусный баланс.