Блог Денег

Блог Денег

Как платить за ЖКУ на сайте Яндекс.Денег

На сайте Яндекс.Денег можно быстро и удобно заплатить за коммунальные услуги, а половину суммы внести баллами. Рассказываем.

На сайте в поиске или на странице оплаты ЖКУ введите название компании, которой собираетесь заплатить.

Дальше:

Вариант 1

  • Вбейте сумму к оплате. В зависимости от компании система покажет, сколько начислено в указанном периоде, есть ли долги и пени, предложит внести показания счётчиков и подписаться на уведомления о новых начислениях. 

  • Заплатите кошельком или картой. 50% можно баллами.

Вариант 2

  • Важно! Выберите нужный расчётный счёт. Правильный тот, что в вашей бумажной квитанции.

  • Введите свои персональные данные, период оплаты и сумму. В графу «Комментарий» можно вписать показания счётчиков.

5 комментариев
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Павел
5 июля, 22:36
только забыли указать, что ваша комиссия за оплату - 2%
Starman1984
7 июля, 13:23
Павел,
А это сюрприз.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 13:10
Павел,
в посте мы рассказываем про оплату через раздел ЖКУ на сайте — если вашего поставщика услуг там нет, то заплатить можно по реквизитам компании через форму квитанций, где о комиссии пишется заранее.
gurov81
30 июля, 17:38
Привет
Кирилла Котенькин
сегодня, 16:57
Желательно бы ввести платежи без комиссии. Газпром идет без комиссии, и газ и вдго, электроэнергия почему то 2 % берет. Хотя федеральная служба?