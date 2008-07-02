Компания Флорист.ру и платёжная система Яндекс.Деньги, начиная с июля текущего года, проводят совместную акцию. Среди всех клиентов, оплативших свой заказ через систему Яндекс.Деньги в течение месяца, будет разыгрываться букет цветов с доставкой в любую точку России и мира. В первых числах каждого месяца будет определяться победитель, в течение двух дней с ним свяжется представитель нашей компании для обсуждения времени и места доставки. Таким образом, заказывая у нас цветы, и, оплачивая заказ через Яндекс.Деньги, вы получаете возможность выиграть букет цветов с бесплатной доставкой. Желаем удачи!