июль 2008
Совместная акция с florist.ru
2 июля 2008, 17:04
Компания Флорист.ру и платёжная система Яндекс.Деньги, начиная с июля текущего года, проводят совместную акцию. Среди всех клиентов, оплативших свой заказ через систему Яндекс.Деньги в течение месяца, будет разыгрываться букет цветов с доставкой в любую точку России и мира. В первых числах каждого месяца будет определяться победитель, в течение двух дней с ним свяжется представитель нашей компании для обсуждения времени и места доставки. Таким образом, заказывая у нас цветы, и, оплачивая заказ через Яндекс.Деньги, вы получаете возможность выиграть букет цветов с бесплатной доставкой. Желаем удачи!
На что вы тратите Я.Деньги?
3 июля 2008, 13:31
Внимание, опрос!
Яндекс.Директ + Яндекс.Деньги
7 июля 2008, 13:07
Мы подумали, что было здорово оплачивать кампании в Яндекс.Директе нашими любимыми Яндекс.Деньгами еще быстрее. Теперь на главной странице Яндекс.Денег справа появился блок для мгновенной оплаты услуг Директа. Пользуйтесь на здоровье – и советуйте нам в комментариях, что еще можно улучшить!
Кто в отпуск собирается?
14 июля 2008, 11:32