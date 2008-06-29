В московском интернет-магазине DИКСИС появилась новая опция оплаты товаров с помощью системы моментальных платежей "Яндекс.Деньги"

В момент оформления заказа, указав в качестве способа оплаты "Яндекс.Деньги", клиент автоматически перенаправляется на сайт платежной системы. Перечисление денежных средств на счет интернет-магазина происходит практически мгновенно.

Ожидается, что в скором времени возможность оплачивать покупки "Яндекс.Деньгами" появится также у клиентов интернет-магазинов DИКСИС в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Мурманске.

Напомним, что помимо "Яндекс.Денег", в интернет-магазине DИКСИС предусмотрен целый ряд альтернативных способов оплаты заказов. В их числе - банковская пластиковая карта, банковский перевод через Сбербанк, платежные системы Деньги@Mail.ru, а также безналичный перевод для юридических лиц. Также существует возможность оформления заказа в кредит через "Абсолют банк".