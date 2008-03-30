С 31 марта 2008 года пользователям Яндекс.Денег доступен новый, самый быстрый и выгодный способ пополнения виртуального счета и вывода средств из системы — через пластиковую карту Русского Банка Развития (РБР).

Зарегистрируйте банковскую карту РБР в системе «Яндекс.Деньги» — и вы сможете переводить деньги с карты на свой виртуальный счет мгновенно и без комиссии. За вывод денег на карту взимается льготная комиссия — всего 2%.