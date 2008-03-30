Блог Денег

март 2008
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30 марта 2008, 03:50
В этом блоге мы делимся новостями Яндекс.Денег, Яндекс.Кассы и полезной информацией по теме онлайн-платежей.
Новый сервис: карты VISA банка РБР для пополнения и вывода Яндекс.Денег
31 марта 2008, 11:24

С 31 марта 2008 года пользователям Яндекс.Денег доступен новый, самый быстрый и выгодный способ пополнения виртуального счета и вывода средств из системы — через пластиковую карту Русского Банка Развития (РБР). 

Зарегистрируйте банковскую карту РБР в системе «Яндекс.Деньги» — и вы сможете переводить деньги с карты на свой виртуальный счет мгновенно и без комиссии. За вывод денег на карту взимается льготная комиссия — всего 2%. 

Операции с картой абсолютно безопасны: ни во время регистрации, ни при переводе денег не нужно передавать номер карты, пин-код или код СС2 через интернет. При обмене данными между банком и Яндекс.Деньгами также используется только номер виртуального счета. 

Подключить новую услугу можно в любом московском банкомате РБР. 

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