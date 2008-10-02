Впервые в России пользователям Skype стал доступен новый сервис: Skype Business Control Panel. Он предназначен для объединения пользователей Skype в группы. Теперь любой пользователь Skype может создать собственную группу и оплачивать Skype своим близким — с помощью Яндекс.Денег.

Теперь вы можете заплатить за Skype Business Control Panel — сервис, предназначенный для объединения пользователей Skype в группы и совместного пользования ресурсами.

Создать собственную группу и подключить Skype Business Control Panel вы можете в специальном разделе на сайте Skype.