октябрь 2008
Билеты на концерты
2 октября 2008, 11:38
С 1 октября у пользователей Яндекс.Денег появилась возможность онлайн-покупки билетов на сайте крупнейшего концертного агентства КАССИР.РУ. Теперь вы можете приобрести билеты на концерты Deep Purple, Nightwish, Дмитрия Хворостовского, юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус — 25 лет», а также десятки других концертных и театральных мероприятий этого сезона.
Skype Business Control Panel для пользователей Яндекс.Денег
10 октября 2008, 14:15
Впервые в России пользователям Skype стал доступен новый сервис: Skype Business Control Panel. Он предназначен для объединения пользователей Skype в группы. Теперь любой пользователь Skype может создать собственную группу и оплачивать Skype своим близким — с помощью Яндекс.Денег.
Теперь вы можете заплатить за Skype Business Control Panel — сервис, предназначенный для объединения пользователей Skype в группы и совместного пользования ресурсами.
Создать собственную группу и подключить Skype Business Control Panel вы можете в специальном разделе на сайте Skype.
Надежный лицензионный антивирус можно получить бесплатно!
14 октября 2008, 12:38
Мы заботимся о безопасности наших пользователей. Подумайте о том, что на ваши деньги, которыми вы управляете со своего компьютера, могут захотеть покуситься мошенники. Через интернет они могут внедрить в ваш компьютер вредоносную программу (вирус) и получить доступ к вашим данным, паролям и в конце концов к вашим деньгам. От сетевых злоумышленников защищают антивирусы: они обнаруживают и обезвреживают вирусные программы. Антивирусы регулярно обмениваются информацией о новых вирусах и оперативно реагируют на любую «заразу». Другими словами, антивирус — это сторож и защитник данных, хранящихся внутри вашего компьютера. Яндекс предлагает своим пользователям бесплатно использовать один из самых популярных в России антивирусных продуктов — от «Лаборатории Касперского». Антивирус встроен в Я.Онлайн, бесплатную программу для общения с друзьями и получения уведомлений. А теперь Я.Онлайн — это еще и удобный способ защититься от вирусов!
Код протекции
21 октября 2008, 16:54
Каждый пользователь Яндекс.Денег теперь может защитить свой перевод кодом протекции, без которого получатель платежа не сможет воспользоваться переведенными средствами.