сентябрь 2008
Оплачивайте печать фотографий Яндекс.Деньгами
15 сентября 2008, 19:11
Хорошая новость для пользователей сервиса «Яндекс.Фотки»: теперь печать снимков можно оплачивать не только наличными, но и Яндекс.Деньгами!
Это быстро и удобно: вы вносите деньги в момент заказа, и затем вам остается только забрать получившиеся снимки! Или не снимки, а футболки, кружки, другие сувениры...
Как это делается?
- На Яндекс.Фотках выберите снимки, которые хотите напечатать или перевести на календарь, кружку или другой сувенир. Добавьте их в свой заказ. Вы можете выбрать одну, две, три... да сколько угодно фотографий из любых альбомов любых авторов (если владелец альбома не запретил печатать свои снимки).
- Оформите заказ на сайте. Выберите в качестве способа оплаты Яндекс.Деньги и закажите доставку на дом или на пункт выдачи.
- Ваш заказ выполняется. В указанное время курьер привезет покупку вам или на пункт выдачи — в зависимости от условий заказа. А вот чего делать не надо — готовить сумму без сдачи в день получения заказа. Все уже оплачено!
Стоят Яндекс.Фотки совсем недорого: от 3 рублей 40 копеек за снимок, от 380 рублей за фотокалендарь. Печатайте, сколько хотите!
Внимание: оплата Яндекс.Деньгами возможна только в Москве и Санкт-Петербурге. Услуга курьерской доставки оплачивается наличными при получении заказа.