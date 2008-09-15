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сентябрь 2008
Оплачивайте печать фотографий Яндекс.Деньгами
15 сентября 2008, 19:11
Хорошая новость для пользователей сервиса «Яндекс.Фотки»: теперь печать снимков можно оплачивать не только наличными, но и Яндекс.Деньгами!
Это быстро и удобно: вы вносите деньги в момент заказа, и затем вам остается только забрать получившиеся снимки! Или не снимки, а футболки, кружки, другие сувениры...
Как это делается?
  1. На Яндекс.Фотках выберите снимки, которые хотите напечатать или перевести на календарь, кружку или другой сувенир. Добавьте их в свой заказ. Вы можете выбрать одну, две, три... да сколько угодно фотографий из любых альбомов любых авторов (если владелец альбома не запретил печатать свои снимки).
  2. Оформите заказ на сайте. Выберите в качестве способа оплаты Яндекс.Деньги и закажите доставку на дом или на пункт выдачи.
  3. Ваш заказ выполняется. В указанное время курьер привезет покупку вам или на пункт выдачи — в зависимости от условий заказа. А вот чего делать не надо — готовить сумму без сдачи в день получения заказа. Все уже оплачено!
Стоят Яндекс.Фотки совсем недорого: от 3 рублей 40 копеек за снимок, от 380 рублей за фотокалендарь. Печатайте, сколько хотите!
Внимание: оплата Яндекс.Деньгами возможна только в Москве и Санкт-Петербурге. Услуга курьерской доставки оплачивается наличными при получении заказа.