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13 апреля 2009, 15:17
Есть свободные Яндекс.Деньги... Потрачу на пиво!
1 мая 2009, 00:13
В Москве и Питере, в Самаре и Новосибирске, в Уфе и Екатеринбурге, в Казани, Нижнем Новгороде и Сочи есть рестораны "Тинькофф", в которых можно платить за пиво Яндекс.Деньгами. Все очень просто: надо только купить пин-код, прийти в ресторан и выпить столько пива, сколько влезет. Для того, чтобы получить доступ к неограниченному количеству пива, нужно заплатить за пин-код, распечатать купон и предъявить его бармену в ресторане "Тинькофф". А можно подарить хорошему человеку. Все-таки лето на носу, настроение хорошее... и повод приятный для общения. ©