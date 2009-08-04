август 2009
Доставка счетов на сайте Яндекс.Денег: мечты сбываются
4 августа 2009, 13:03
Не правда ли, знакомая картина: не позднее конца месяца нужно заплатить за интернет, до 10 числа следующего — за квартиру и городской телефон. За Skype и мобильный — по мере того, как там заканчиваются деньги. А еще за домен, за хостинг, за платные телеканалы, за ОСАГО, за три лицензии на два антивируса... И с памятью вроде бы всё в порядке, но почему же то и дело оказывается, что один крайний срок истекает завтра, а другой прошел вчера? Вот было бы здорово, — задумались мы, — если бы помнить обо всех этих сроках нужно было не тем, кто платит деньги, а тем, кто их получает... Движение в этом направлении началось с сотрудничества с Яндекс.Директом — упрощенной схемы оплаты и оповещений о балансе кампаний на главной странице Яндекс.Денег. Затем появилась услуга быстрой оплаты Skype. И вот теперь мы разработали универсальный сервис доставка счетов, призванный облегчить жизнь пользователям, которые часто платят через интернет за различные услуги, и сделать управление регулярными платежами удобным и необременительным. А первым магазином, подключенным к системе доставки счетов, стал центр регистрации доменов RU-CENTER, специалисты которого приняли активное участие во внедрении и тестировании сервиса. Подключив доставку счетов, те, кто платит за домены или хостинг от RU-CENTER и разговоры по Skype, смогут бесплатно получать через сайт Яндекс.Денег готовые счета и напоминания об оплате, а также хранить всю информацию о поступивших, оплаченных, отмененных или просроченных счетах за эти услуги в отдельном разделе Истории платежей. Hint: Подключающим RU-CENTER код активации надо искать в разделе «Оплата → Пополнение личного счета → Автоматическое выставление счетов»
Билет на рейсы Скай Экспресс дешевле на 1000 рублей
20 августа 2009, 17:19
Хорошая новость: до следующей весны на билеты Скай Экспресса скидка 1000 рублей! 1. полёт в одном направлении – дешевле на 1000 рублей 2. полёт туда-обратно – на 2000 рублей 3. полёт всей семьёй туда-обратно (т.е. с женой, двумя детьми и мамой) в Сочи, например – на 10000 рублей Спланируйте свой маршрут :) Купить билеты по акции можно по 27 марта 2010 года. Скидка распространяется на все регулярные рейсы Скай Экспресс в период с 15 сентября 2009 года по 27 марта 2010 года. Отличная новость: до середины сентября можно сэкономить еще 200 рублей! Купив билеты до 14 сентября 2009 года, можно объединить скидки от Скай Экспресса и «Агент.ру». Две акции складываются, и получается минус 1200 рублей на авиаперелет Скай Экспрессом. Выбирают удобный рейс Скай Экспресс на Яндекс.Расписаниях. Скидка работает при оплате Яндекс.Деньгами.
Осенняя распродажа авиабилетов S7
21 августа 2009, 13:21
Еще одна хорошая новость для тех, кто оплачивает авиабилеты Яндекс.Деньгами! К приятным сниженным ценам до середины сентября добавляются дополнительные мили по программе «Яндекс.Деньги в Приоритете». Вы получите пятьсот дополнительных миль за каждый авиабилет, оплаченный Яндекс.Деньгами. И сэкономите на цене билетов! Например: Москва — Казань: 999 руб. Москва — Нижний Новгород: 100 руб. Москва — Краснодар: 1500 руб. Купить билеты можно по 13 сентября. В осеннюю распродажу включены полеты в период с 20 августа 2009 года по 27 марта 2010 года.
Интернет.Кошелек заполняет форму платежа за вас
26 августа 2009, 11:38
Хорошая новость для владельцев Интернет.Кошельков последней версии! Если вы платили в какой-нибудь магазин (например, за сотовую связь) с помощью Интернет.Кошелька 2.9, в следующий раз вам не понадобится заполнять форму оплаты. Вот как это работает: выберите платеж в Истории платежей и зачислений, нажмите "Повторить платеж" - и вам откроется витрина с заполненными данными. Это работает для всех магазинов, куда можно повторить платеж (потому что никто не повторяет платеж в ОЗОН на сумму ровно 347.86 руб., а вот за интернет платят каждый месяц с совершенно одинаковыми параметрами). Будьте внимательны: повторить можно только платежи, совершенные после 10 августа. И только из Интернет.Кошельков версии 2.9 - хороший повод обновиться до последней версии! P.S.: А еще в Интернет.Кошельке 2.9 можно повторить перевод средств другому пользователю. См. список плюсов последней версии. P.P.S.: в Яндекс.Кошельке (веб-интерфейс) это давно и успешно работает. Платите удобно!
Какими платежными системами вы активно пользуетесь?
27 августа 2009, 11:17