декабрь 2009
Я.Доступен расширяет список провайдеров
2 декабря 2009, 16:20
К программе нетарифицируемого доступа «Я.Доступен» присоединился еще один интернет-провайдер: OnLime.
В двести поездов - без билета
3 декабря 2009, 17:02
А вы знаете, что на 200 поездов РЖД теперь попасть, даже не получая билета?
Доставка счетов: расширение сервиса
14 декабря 2009, 15:31
В системе доставки счетов компании «Яндекс.Деньги» - пополнение: теперь владельцы доменов могут получать счета от регистратора доменных имен REG.RU. Подписавшись на услугу, вы уже не пропустите очередной платеж за домен или хостинг. Яндекс.Деньги предупредят вас о наступлении срока оплаты. А информация о платежах по счетам, как обычно, будет доступна в вашей Истории платежей. Мы продолжаем работать над расширением числа интернет-магазинов и сервисов, подключенных к системе.
Расширенный список последних платежей
15 декабря 2009, 12:19
Друзья, в клубе вы просили нас улучшить блок последних платежей. Мы это сделали. Теперь вы можете видеть не только четыре последних совершенных вами платежа, а гораздо больше, прямо на главной странице Яндекс.Денег. В правом нижнем углу блока появилась кнопка «Еще» Нажав на нее, вы и сможете повторить любой платеж, кликнув по иконке повтора платежа .