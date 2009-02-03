28 января к Яндекс.Деньгам подключился сервис контекстной рекламы Google AdWords. Технически платежи проходят через систему Assist. Зачисление денег на клиентский аккаунт в Google AdWords происходит моментально, комиссия не взимается.

Яндекс.Деньги являются теперь единственным платежным средством, которое внедрили все три кита контекстной рекламы в России - Яндекс.Директ, Бегун и Google AdWords. ©