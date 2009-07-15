Друзья, в Истории платежей и зачислений на нашем сайте появилась новая функциональность - возврат денег. Если друг перевел вам некую сумму в долг, очень просто будет ее вернуть, когда придет время. Как только вы пополните счет, в вашей Истории платежей (и в Деталях платежа) появится иконка "вернуть деньги" рядом с переводами от других участников платежной системы. Нажмите на эту иконку у платежа, который нужно вернуть - и вам откроется форма, заполненная точь-в-точь как нужно: подставлен получатель, внесена сумма с учетом комиссии. Вот как это выглядит в Истории:А вот пример из Деталей платежа: