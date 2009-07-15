июль 2009
Новости Яндекс.Денег в 140 символах
15 июля 2009, 16:03
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Вернуть деньги? Легко
15 июля 2009, 18:35
Друзья, в Истории платежей и зачислений на нашем сайте появилась новая функциональность - возврат денег. Если друг перевел вам некую сумму в долг, очень просто будет ее вернуть, когда придет время. Как только вы пополните счет, в вашей Истории платежей (и в Деталях платежа) появится иконка "вернуть деньги" рядом с переводами от других участников платежной системы. Нажмите на эту иконку у платежа, который нужно вернуть - и вам откроется форма, заполненная точь-в-точь как нужно: подставлен получатель, внесена сумма с учетом комиссии. Вот как это выглядит в Истории: А вот пример из Деталей платежа:
Новая версия Интернет.Кошелька
17 июля 2009, 14:23
Многие знают, что у Яндекс.Денег есть два интерфейса: привычный веб-интерфейс и специальная программа «Интернет.Кошелек». Пользователи выбирают один из интерфейсов при создании счета и в дальнейшем используют именно его для доступа к Яндекс.Деньгам. Мы хотим порадовать владельцев Интернет.Кошельков: вышла версия 2.9. Самые важные новости: - Доработано главное окно. Теперь можно развернуть одновременно меню "Настройки" и "Информация"; появился быстрый доступ к Адресной книге. - Доработано окно "Перевести деньги" (ранее известное как "Отправить деньги"). Появилась возможность указать точную сумму, которая будет зачислена получателю перевода. Удобно отображается номер счета, с которого вы платите, и сумма на счете. - Переработано окно "История операций" (ранее известное как "Приход/Расход). - Поправлен механизм "дожатия" незавершенных платежей. Интернет.Кошелек сам умеет проверять и запоминать статус платежей, помогать ему и "дожимать" вручную не нужно. - Появилась возможность продлить срок действия кода протекции у платежа, отправленного из Интернет.Кошелька. Весь список изменений можно посмотреть в Помощи. Во избежание ошибок обновите программу «Интернет.Кошелек» до последней версии.