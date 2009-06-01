июнь 2009
Лечу-лечу, куда хочу!
1 июня 2009, 13:26
Нет ничего проще, чем планировать путешествия. Особенно — пользователям Яндекс.Денег. И особенно теперь, когда к нашей платежной системе подключился сайт Агент.ру, где представлены билеты на рейсы более 120 авиакомпаний. К услугам путешественников — как обычные бумажные билеты, так и электронные, которые можно купить для себя, а также для друга, товарища или брата, но совершенно невозможно потерять или забыть дома. Агент.ру дружит не только с Яндекс.Деньгами, но и с Яндекс.Расписаниями, а это значит, что вы можете выбрать на Расписаниях нужный рейс, нажать на кнопку «Купить» и сразу же перейти к оформлению заказа на сайте Агент.ру. И, конечно, оплатить его Яндекс.Деньгами — как обычно, мгновенно и без комиссии.
Мир кошелькам — война хакерам
15 июня 2009, 11:17
С сегодняшнего дня у наших пользователей появился еще более надежный способ уберечь свои Яндекс.Деньги от хакеров, вирусов или последствий собственной забывчивости. В этом им поможет новая услуга, которая называется «усиленная авторизация». Она особенно пригодится: * активным пользователям, регулярно делающим крупные покупки; * легким на подъем пользователям, которые часто заходят на сайт Яндекс.Денег с разных компьютеров (где может не быть антивируса, но быть много троянов и прочих вредителей); * рассеянным пользователям, время от времени забывающим свой платежный пароль; * и, наконец, просто очень ответственным и продвинутым пользователям. Как это работает? Для подтверждения платежей и других важных операций вы вводите не платежный пароль, а одноразовый код (уникальный набор символов). Этот код вы получаете из специальной таблицы или с экрана электронного токена непосредственно в момент оплаты. Поскольку коды никогда не повторяются, трояны вам больше не страшны. Таблицу кодов можно скачать с сайта Яндекс.Денег в виде jpg-файла или получить в виде пластиковой карты вместе с доставкой карт предоплаты. А электронные токены на первой стадии проекта выдаются только по специальным приглашениям. P.S. Усиленная авторизация доступна только тем пользователям Яндекс.Денег, которые управляют своим счетом через веб-интерфейс. ©
А у нас новая шапочка
23 июня 2009, 14:18
Вот А на главной можно и вживую увидеть.