май 2009
Карты предоплаты без наценки — теперь и в Санкт-Петербурге
18 мая 2009, 15:36
Теперь приобрести карты предоплаты Яндекс.Денег без торговой наценки можно не только в Москве, но в Санкт-Петербурге. В салонах «Мастерфон» продаются карты всех номиналов: 500, 1000, 3000, 5000 и 10 000 рублей. Режим работы салонов: с 11:00 до 20:00, без выходных. Адреса: 1. м. Горьковская, м. Чкаловская, м. Петроградская, Сытнинская пл., д. 4, ТЦ «Сытный», 1-й этаж (схема проезда). Тел.: +7 (812) 232 3900, +7 (812) 974 4604. 2. м. Достоевская, м. Владимирская, м. Маяковская, ул. Марата, д. 45 (схема проезда). Тел.: +7 (812) 970 1395, +7 (812) 575 6208.
Быстрый интернет от Yota — за Яндекс.Деньги
28 мая 2009, 14:21
Теперь Яндекс.Деньгами можно платить за услуги Yota — первой в России компании, предоставляющей быстрый беспроводной доступ в интернет (4G) по технологии Mobile WiMAX. До 31 мая 2009 года частные потребители пользуются услугами Yota бесплатно. К 1 июня им необходимо будет выбрать подходящий тариф и внести абонентскую плату. Комиссия за платеж не взимается.