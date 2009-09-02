сентябрь 2009
Карты, Деньги и РосЕвроБанк
2 сентября 2009, 12:02
С сегодняшнего дня список банков, пластиковые карты которых можно привязать к счету в Яндекс.Деньгах, пополнил РосЕвроБанк. Это уже третий банк, присоединившийся к банковской программе Яндекс.Денег, которая стартовала в марте прошлого года. Привязка банковской карты к счету в Яндекс.Деньгах — сервис, объединяющий «в одном флаконе» преимущества электронной наличности и банковского обслуживания. Для пользователей Яндекс.Денег это удобный, быстрый и выгодный способ ввода и вывода средств, а для владельцев карт — возможность совершать безопасные онлайн-платежи за товары и услуги, не передавая через интернет ни номер карты, ни пин-код или проверочные коды CVC2/CVV2. У вас уже есть карта РосЕвроБанка? Тогда привяжите ее к своему счету в системе (сделать это можно бесплатно в любом отделении банка) — и вы сможете мгновенно и без всякой комиссии пополнять счет средствами с карты, а также выводить неиспользованные средства на карту со льготной комиссией 2%. Если же карты у вас пока нет, в любом отделении РосЕвроБанка можно подать заявление на ее выпуск.
Обновленный сайт Яндекс.Денег
23 сентября 2009, 13:37
Сегодня Яндексу исполняется 12 лет. Поздравляем! Платежная система «Яндекс.Деньги» приготовила свой подарок имениннику. Мы дарим нашу новую главную страницу: нарядную, воздушную и умную. Встречайте на мониторах всей страны обновленный сайт Яндекс.Денег!
KupiVIP.ru принимает Яндекс.Деньги
30 сентября 2009, 18:04
Хорошая новость для членов закрытого шопинг-клуба KupiVIP! Теперь одежду, обувь и аксессуары европейских брендов премиум-класса по специальным ценам можно оплатить Яндекс.Деньгами. Члены клуба участвуют в закрытых акциях-распродажах коллекций таких марок, как Versace, Armani, Gucci, Prada, Missoni, Fendi и Dior. Распродажи длятся два-три дня, успеть заказать понравившуюся модель нужно на сайте KupiVIP. Шопинг-клуб принимает новых членов только по личным приглашениям, однако все пользователи Яндекс.Денег могут считать, что такое приглашение у них уже есть. Хотите вступить в клуб? Зарегистрируйтесь и делайте свой выбор.