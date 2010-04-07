апрель 2010
Уроки укрощения терминалов
7 апреля 2010, 13:44
У нас уже была хорошая новость для тех, кто пополняет счет в Яндекс.Деньгах через интернет-банки и знает, насколько сложными могут быть их интерфейсы. Сегодня мы порадуем пользователей, пополняющих счет через терминалы. Рецепт успеха: выбираете удобный адрес терминала в разделе «Пополнить», затем находите название терминала в этой записи и изучаете соответствующую инструкцию (ссылка на инструкцию отмечена специальным значком на странице с информацией о терминале). Распечатав нужную инструкцию и взяв ее с собой к терминалу, вы значительно сэкономите свое время. Обратите внимание на специальное поле, в которое мы рекомендуем вписать номер вашего счета, — он понадобится в процессе пополнения. КиберСити Комстар-Т Мультипей Форвард Мобайл Уникасса (Спб) Элекснет DeltaPay MoneyMoney PinPay Express QIWI RegPlat X-Plat P.S. Список всех терминалов, с которыми работают Яндекс.Деньги (даже тех, к которым пока нет инструкций). Там же — информация о комиссии и сроке зачисления.
Переезд московского офиса Яндекс.Денег
8 апреля 2010, 18:12
12 апреля 2010 года наш московский офис переезжает. Будьте внимательны, собираясь к нам в гости :) Обратите внимание: в пятницу, 9 апреля, прием посетителей в московском офисе будет затруднен. Советуем тем, кто планировал посетить нас в этот день, приезжать не позже 15:00 или перенести свой визит на следующую неделю. Новый адрес: Москва, м. «Парк Культуры», ул. Льва Толстого, д. 16. Телефоны и режим работы офиса после переезда останутся прежними. P.S. Карта проезда в наш новый офис.
Денежные кнопки в Яндекс.Баре
15 апреля 2010, 17:02
Мы хотим рассказать вам о наших новых денежных кнопках для Яндекс.Бара.
Началась продажа электронных токенов
19 апреля 2010, 14:14
Нашим пользователям нравится усиленная авторизация. Еще бы — каждый сознательный пользователь платежной системы хочет защитить средства на своем счете. А тем, кто уже перешел на усиленную авторизацию, не страшны мошенники и вирусы, которые охотятся за паролями: ведь одноразовые коды нет смысла красть, потому что, как понятно из названия, их совершенно невозможно использовать повторно. Хорошая новость заключается в том, что мы начали продавать электронные токены, а значит, всем пользователям теперь доступен наиболее удобный способ усиленной авторизации. Электронный токен — это стильный компактный прибор, который похож на пластиковую карточку с экраном и кнопкой. Достаточно нажать на эту кнопку — и на экране токена появится ваш одноразовый платежный пароль. Как начать использовать токен? 1. Если вы еще не перешли на усиленную авторизацию, сначала закажите себе токен. Затем дождитесь его доставки и перейдите на усиленную авторизацию (стоимость перехода — 30 рублей), используя серийный номер своего токена. 2. Если вы уже используете таблицу кодов, просто закажите себе токен, а потом активируйте его на нашем сайте. Будьте внимательны: после перехода на усиленную авторизацию вы уже не сможете вернуться к использованию платежного пароля для подтверждения операций. Однако чтобы просмотреть или изменить свои платежные данные в Яндекс.Паспорте (код восстановления и паспортные данные), вам по-прежнему нужно будет вводить платежный пароль. P.S. Посмотрите обучающий ролик об усиленной авторизации.
Хотите идентифицироваться или восстановить платежный пароль? Тогда мы идем к вам!
20 апреля 2010, 14:09
Давно хотели пройти идентификацию, но не было времени заехать к нам? Забыли платежный пароль и хотите восстановить доступ к счету? Тогда приходите на конференцию «РИФ+КИБ 2010»! Помимо множества увлекательных мероприятий, устроенных организаторами конференции, компаниям-партнерам разрешено проводить свои практические секции. Мы, например, решили устроить экспресс-прием заявлений от пользователей. Итак, в течение всех трех дней конференции «РИФ+КИБ 2010» Яндекс.Деньги будут принимать заявления на идентификацию пользователей и восстановление забытого платежного пароля непосредственно на территории пансионата «Лесные Дали». В любой день конференции вы можете за 5 минут раз и навсегда избавиться от всех ограничений, связанных с анонимностью вашего счета. Для этого вам понадобится взять с собой паспорт РФ. Время приема заявлений: 21–23 апреля, с 10:00 до 20:00.
Пополняете в Москве? Экономьте
21 апреля 2010, 12:27
Хорошая новость для москвичей: количество пунктов, где счет в Яндекс.Деньгах можно пополнить без всякой комиссии, увеличилось (причем существенно: с одного до девятисот!). Со вчерашнего дня к офисам Русского инвестиционного банка добавились и терминалы Московского Кредитного Банка.
«ОноВамНаДом»: продукты за Яндекс.Деньги
27 апреля 2010, 17:38
Познакомьтесь: «ОноВамНаДом», первый продуктовый магазин Рунета, подключенный к Яндекс.Деньгам (работает в Москве и Подмосковье).