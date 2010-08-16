август 2010
Нет денег на счете сейчас? Отложите платеж до пополнения
16 августа 2010, 12:20
У Яндекс.Денег появился новый бесплатный сервис — отложенный платеж.
Активируйте карты предоплаты, не уходя из Директа
24 августа 2010, 19:14
Мы знаем, что среди наших пользователей немало людей, работающих с контекстной рекламой с помощью Яндекс.Директа.
Блогун.ру теперь с нами!
27 августа 2010, 16:41
Хорошая новость для блогосферы: к Яндекс.Деньгам подключился веб-сервис «Блогун.ру», один из крупнейших организаторов рекламных кампаний в русскоязычной блогосфере.