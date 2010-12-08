декабрь 2010
Пост только для взрослых
8 декабря 2010, 15:49
Команда Деда Мороза в этом году работает со своими пользователями через Почту России. В любой город страны можно отправить заказное письмо от Деда Мороза с добрым пожеланием, а вместе с ним бандероль с подарком для малышей.
Полсотни интернет-провайдеров в кармане
10 декабря 2010, 15:58
Пару недель назад мы рассказали вам об обновлении мобильной версии сайта Яндекс.Денег. Мы рады видеть, что, как и мы, вы считаете мобильные платежи привычной частью стремительного потока современной жизни.
Платите Яндекс.Деньгами за школу, садик и домофон
16 декабря 2010, 14:48
С сегодняшнего дня Яндекс.Деньгами можно оплачивать действительно любые счета и квитанции. Взносы гаражного кооператива или дачного товарищества, детский сад, страховка, курсы английского или музыкальная школа… Этот список можно продолжать бесконечно. Платеж на любую сумму обойдется вам всего в 30 рублей комиссии.
Билеты Аэрофлота за Яндекс.Деньги на 1000 рублей дешевле
23 декабря 2010, 15:25
У нас началась праздничная акция для тех, кто любит скидки на авиаперелеты!