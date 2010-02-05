Внимательные пользователи Яндекс.Денег уже заметили, что сервис Доставка счетов постоянно расширяется. На этот раз к списку партнеров, счета от которых можно получать прямо через наш сайт, добавился интернет-магазин ЛитРес. А значит, все, кто предпочитает покупать электронные книги легально, могут выбрать себе удобный абонемент, скачивать нужные тексты в любых количествах и при этом не бояться пропустить срок очередной оплаты. Просто подпишитесь на доставку счетов от ЛитРес -- и вы вовремя увидите на сайте Яндекс.Денег ненавязчивое напоминание о том, что пора оплатить счет. Приятного чтения!