февраль 2010
Родился первый виджет с деньгами внутри
5 февраля 2010, 11:29
Любители платить Яндекс.Деньгами! Вот вам новый виджет на главную страницу Яндекса. Если вы уже знакомы с виджетами Яндекса, попробуйте его в деле прямо сейчас, а потом возвращайтесь и делитесь с нами своим мнением.
Что, на ваш взгляд, стоит добавить в виджет?
5 февраля 2010, 11:29
Ваш вариант ответа мы будем рады видеть в комментариях.
Любителям читать электронные книги посвящается...
15 февраля 2010, 12:42
|Внимательные пользователи Яндекс.Денег уже заметили, что сервис Доставка счетов постоянно расширяется. На этот раз к списку партнеров, счета от которых можно получать прямо через наш сайт, добавился интернет-магазин ЛитРес. А значит, все, кто предпочитает покупать электронные книги легально, могут выбрать себе удобный абонемент, скачивать нужные тексты в любых количествах и при этом не бояться пропустить срок очередной оплаты. Просто подпишитесь на доставку счетов от ЛитРес -- и вы вовремя увидите на сайте Яндекс.Денег ненавязчивое напоминание о том, что пора оплатить счет.
Приятного чтения!
Страховка с доставкой
15 февраля 2010, 18:17
|Еще одна хорошая новость сегодняшнего дня: к Яндекс.Деньгам подключился магазин страховых полисов Группы «Ренессанс страхование».