январь 2010
Как Вы используете яндекс деньги?
15 января 2010, 10:29
Вот я лично ими и плачу прямо из дома
Всё на PrintDirect.ru с 10% скидкой
20 января 2010, 16:27
Спешим поделиться хорошей новостью: к Яндекс.Деньгам подключился сервис PrintDirect.ru, в котором можно найти тысячи товаров с оригинальным дизайном (от футболок со смешными надписями до значков с хорошими картинками). Кстати, в каталоге товаров PrintDirect.ru есть сумка и кружка с символикой Яндекс.Денег. Вторая хорошая новость — это скидка при оплате заказа Яндекс.Деньгами. Вы экономите 10% и свое время. А если у вас есть желание — сочините свои собственные вещи и дарите их друзьям.
Проверка запущенности Интернет.Кошелька
25 января 2010, 16:26
Хорошая новость для пользователей программы Интернет.Кошелек: теперь сайт Яндекс.Денег научился проверять, запущена ли она у вас. Если нет, то перед проведением платежа сайт напомнит о необходимости запуска программы. В силу особенностей реализации автопроверка доступна только пользователям Internet Explorer, Mozilla Firefox и Safari.