Хорошая новость для пользователей программы Интернет.Кошелек: теперь сайт Яндекс.Денег научился проверять, запущена ли она у вас. Если нет, то перед проведением платежа сайт напомнит о необходимости запуска программы.В силу особенностей реализации автопроверка доступна только пользователям Internet Explorer, Mozilla Firefox и Safari.