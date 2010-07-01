июль 2010
Черные-черные карты с синими-синими человечками
1 июля 2010, 15:32
С июля 2010 года на витринах магазинов появились наши новые карты предоплаты — благородного черного цвета. А во всех магазинах сети «Связной» вас ждут еще и специальные черные карты с полезными синими человечками — это кобрендинговый тираж с бонусным ваучером от Skype. Ваучер, который находится на оборотной стороне такой карты, нужно активировать на сайте Skype. На картах номиналом 500 и 1000 рублей вы найдете ваучеры на 0,5 и 1 евро, а купив карту номиналом 3000 рублей, получите в подарок целый месяц безлимитной подписки на Skype.
Пополнение в Евросети: близко и выгодно
7 июля 2010, 16:33
Наверное, большинство из нас видит салоны «Евросети» по дороге на работу или в институт: их больше 3700 штук по всей России. Удобное место для того, чтобы забежать туда на полпути и внести средства на счет.
Музыка и не только — за Яндекс.Деньги
12 июля 2010, 18:14
К Яндекс.Деньгам подключился необычный магазин цифрового контента и творческое сообщество «Круги». Музыканты, писатели и художники размещают на сайте «Кругов» свои произведения, а вы можете совершенно легально скачивать музыку, фото, книги и другие материалы за Яндекс.Деньги. При этом вы сами решаете, сколько заплатить автору.
Виртуальные карты для интересных покупок
28 июля 2010, 12:52