июнь 2010
Элтел: новый провайдер в программе Я.Доступен
2 июня 2010, 17:22
С мая 2010 года к программе «Я.Доступен» присоединился петербургский интернет-провайдер «Элтел». Теперь у абонентов компании есть удобная возможность пополнять свой счет, даже когда доступ в сеть отключен за неуплату.
От любой банковской карты один клик до Яндекс.Денег
9 июня 2010, 13:17
Сегодня мы предоставили всем пользователям возможность привязать к счету в Яндекс.Деньгах карту любого российского банка, чтобы затем в любое время суток моментально, в режиме онлайн пополнять счет с привязанной карты. Для этого нужно всего лишь один раз подойти к банкомату в любом из офисов Альфа-Банка по всей России, получить чек с номером транзакции и подтвердить привязку на сайте платежной системы.
Ого, счастливчик :)
10 июня 2010, 18:34
Хотим поздравить нашего несомненно удачливого пользователя, с первой ставки выигравшего три с лишним миллиона в ГосЛото :)
Обновление главной страницы Яндекс.Денег
15 июня 2010, 12:55
Сегодня мы обновили главную страницу Яндекс.Денег.
Мы любим новый вид раздела «Пополнение счета»
17 июня 2010, 14:58
Раздел нашего сайта, посвященный способам пополнения счета, с сегодняшнего дня выглядит по-новому. Многочисленные способы ввода теперь логически разделены на четыре основных группы – активация карты предоплаты, зачисление наличных денег, перевод с банковской карты или из другой платежной системы.
Вниманию тех, кто уверен, что экономика должна быть экономной: специально для вас мы вынесли на отдельную страницу все способы, позволяющие пополнить счет вообще без комиссии.
Вниманию тех, кто уверен, что экономика должна быть экономной: специально для вас мы вынесли на отдельную страницу все способы, позволяющие пополнить счет вообще без комиссии.
Новые кнопки Яндекс.Денег в Яндекс.Баре 5.0
17 июня 2010, 18:45
Как мы уже писали в Яндекс.Бар 5.0 можно вставить денежные кнопки.
Манго-Офис в системе доставки счетов
18 июня 2010, 10:57
К системе доставки счетов подключился новый участник — Манго Телеком.
Меняем WebMoney на Яндекс.Деньги
29 июня 2010, 12:04
Сегодня Яндекс.Деньги и WebMoney запустили сервис, позволяющий пользователям этих двух систем обменивать одни электронные деньги на другие.