март 2010
К самолету — за Яндекс.Деньги
10 марта 2010, 13:28
Предпочитаете покупать авиабилеты онлайн, проходить электронную регистрацию и вообще экономить столько времени, чтобы его хватило на все запланированные дела? Мы тоже. Поэтому сами обрадовались, когда подключили к Яндекс.Деньгам сайт Аэроэкспресс, где продаются билеты на на скоростные поезда. Ведь даже питерские сотрудники Яндекс.Денег, бывает, летают в отпуск через Москву — а значит, время от времени планируют, как будут добираться от вокзала до аэропорта. Чаще всего пассажиры покупают все возможные билеты заранее, чтобы избежать лишних волнений в дороге. Так что будет удобно оплатить Яндекс.Деньгами не только билет на самолет, но и билет на Аэроэкспресс, который за полчаса доставит вас в столичный аэропорт (на выбор: Внуково, Домодедово и Шереметьево). Счастливого пути!
Хорошая новость для петербуржцев
10 марта 2010, 14:49
Наверное, каждый участник нашего Клуба хотя бы раз искал удобную точку пополнения счета — либо по расположению, либо по проценту комиссии. Москвичам повезло больше всех, у них в разделе «Внести деньги» уже довольно давно красуется карта метро. Выбираешь нужную станцию метро — и попадаешь на список пунктов, расположенных поблизости. С сегодняшнего дня стало удобно еще и петербуржцам, потому что сегодня появилась карта питерского метро (если у вас выбран регион Санкт-Петербург, по ссылке вы увидите карту метро Питера).
Еще один регистратор доменов научился доставлять счета
12 марта 2010, 14:26
Если вы пользуетесь регистратором доменных имен R01, у нас для вас хорошая новость. Чтобы не забыть вовремя внести платеж — настройте доставку счетов. В таком случае счет за продление доменного имени придет за 60 дней до конца оплаченного периода, а счет за хостинг — за 15 дней. Счет вы увидите на сайте Яндекс.Денег, когда зайдете к нам в очередной раз. Используйте удобные сервисы, чтобы упростить себе жизнь!
Книжки с вашими фотографиями
15 марта 2010, 17:24
Хорошая новость для тех, кто умеет находить для своих близких интересные подарки: к Яндекс.Деньгам подключился магазин фотосувениров PRINTBOOK.ru. Сервис помогает создать книгу с собственными фотографиями, а затем напечатать нужное количество экземпляров. Приятные воспоминания, которые можно поставить на полочку, а при случае открыть и пережить радостные моменты еще раз — что может быть лучше? Удачных вам подарков!
Карты Екатеринбурга и Новосибирска с пунктами пополнения счета
22 марта 2010, 17:48
Скидка на ПринтДиректе удвоена
26 марта 2010, 14:00
Скидка на PrintDirect.ru при оплате Яндекс.Деньгами выросла в два раза: теперь можно сэкономить 20% стоимости своего заказа.
Не умеете? Научим!
31 марта 2010, 12:34
Хотите пополнять счет в Яндекс.Деньгах с банковской карты, но не умеете пользоваться своим интернет-банком? У нас тоже не всегда получается сделать то, что хочется, с помощью некоторых интернет-банков. Но мы усидчивы и любим проходить квесты. Поэтому делаем инструкции, чтобы помочь (себе и вам) с легкостью одолеть порой достаточно тернистый путь к успешному пополнению счета. Не все интерфейсы одинаково полезны, поэтому мы разбираемся в них сами и советуем вам, как быстрее всего достичь цели. Наша новая инструкция будет полезна пользователям системы «Сбербанк ОнЛ@йн». А еще у нас есть инструкции для пользователей «Альфа-Клика», системы Raiffeisen CONNECT, а также «Телебанка» ВТБ24. P.S. Список всех интернет-банкингов, с которыми работают Яндекс.Деньги (даже тех, к которым пока нет инструкций). P.P.S. У Яндекс.Директа есть похожие иллюстрированные инструкции по пополнению своих кампаний.