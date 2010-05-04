май 2010
Я.Доступен расширяет список провайдеров
4 мая 2010, 11:49
Платить за услуги МГТС стало проще: теперь пополнение баланса Яндекс.Деньгами возможно и при финансовой блокировке доступа в интернет. Даже если вы не успели вовремя внести абонентскую плату и не можете пользоваться интернетом от МГТС, вам по-прежнему доступен сайт Яндекс.Денег, где можно пополнить лицевой счет мгновенно и без комиссии.
Беспроцентное пополнение счета для клиентов Промсвязьбанка
6 мая 2010, 16:02
Хорошие новости для клиентов Промсвязьбанка, имеющих рублевый счет и доступ к системе интернет-банкинга PSB-Retail. Теперь вы можете пополнить свой счет в Яндекс.Деньгах без комиссии.
Dostavka.ru: купон на скидку 500 рублей в подарок
11 мая 2010, 15:55
Экономьте 27% на Одноклассниках
14 мая 2010, 17:05
Любителям общения в социальных сетях посвящается: мы подключили к Яндекс.Деньгам сайт Одноклассники.ру.
Покажи паспорт на СПБ-РИФ 2010
18 мая 2010, 11:40
Хотите идентифицироваться, но так загружены, что вам некогда ехать к нам в офис?
Удобное восстановление платежного пароля
19 мая 2010, 12:49
Хотите облегчить себе восстановление платежного пароля? Привяжите свой мобильный телефон к счету в Яндекс.Деньгах.
Обновление денежного виджета
20 мая 2010, 15:33
Друзья, среди вас наверняка есть те, кто уже установил себе на главную страницу Яндекса виджет Яндекс.Денег.
Билеты в кино за Яндекс.Деньги
20 мая 2010, 16:10
Хорошая новость для тех, кто любит смотреть кино на большом экране. На сайте Афиши билеты в кинотеатры «Каро Фильм» и «Киномакс» теперь можно купить онлайн за Яндекс.Деньги.