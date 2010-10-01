октябрь 2010
Карты предоплаты с бонусами от Аллодов Онлайн и Perfect World
1 октября 2010, 16:05
Хорошая новость для любителей популярных онлайн-игр.
На картах предоплаты Яндекс.Денег вы теперь сможете найти бонусы от Аллодов Онлайн или Perfect World.
Успейте приобрести особые карты с логотипами любимых игр — тираж ограничен.
Пополняя с них свой счет в Яндекс.Деньгах, вы получаете кристаллы или золотые, которые можете потратить на новую экипировку или оружие для своего персонажа в игре. На картах номиналом 500 и 1000 рублей спрятано по 25 и 50 кристаллов от Аллодов Онлайн. Снаряжайте армию или начинайте строить свой корабль и смело отправляйтесь в путешествие к затерянным аллодам.
Предпочитаете Perfect World? Покупая карту предоплаты на 500 рублей, вы можете сами выбрать свой бонус. Просто попросите карту с логотипом Perfect World и получите 4 золотых на игровой счет. При этом не имеет значения, на что вы потратите деньги с такой карты — бонус уже ваш. Вам нужно будет только активировать подарочный пин-код с оборотной стороны карты. Карты предоплаты с бонусами уже в продаже.
На картах предоплаты Яндекс.Денег вы теперь сможете найти бонусы от Аллодов Онлайн или Perfect World.
Успейте приобрести особые карты с логотипами любимых игр — тираж ограничен.
Пополняя с них свой счет в Яндекс.Деньгах, вы получаете кристаллы или золотые, которые можете потратить на новую экипировку или оружие для своего персонажа в игре. На картах номиналом 500 и 1000 рублей спрятано по 25 и 50 кристаллов от Аллодов Онлайн. Снаряжайте армию или начинайте строить свой корабль и смело отправляйтесь в путешествие к затерянным аллодам.
Предпочитаете Perfect World? Покупая карту предоплаты на 500 рублей, вы можете сами выбрать свой бонус. Просто попросите карту с логотипом Perfect World и получите 4 золотых на игровой счет. При этом не имеет значения, на что вы потратите деньги с такой карты — бонус уже ваш. Вам нужно будет только активировать подарочный пин-код с оборотной стороны карты. Карты предоплаты с бонусами уже в продаже.
Куда уходят деньги
28 октября 2010, 17:12
Вам случается отправлять переводы незнакомым пользователям системы?