Компания Грин Мама и Яндекс.Деньги проводят совместную акцию. Оплачивая покупки в интернет-магазине Яндекс.Деньгами, вы получаете выгодные бонусы, которые сможете использовать как скидку в оплате следующих заказов.

Вперед за бонусами!

При покупке на сумму до 1000 рублей на ваш счет поступают бонусы в размере 5% от стоимости вашего заказа.

на ваш счет поступают бонусы в размере от стоимости вашего заказа. При покупке на сумму до 3000 рублей на ваш счет поступают бонусы в размере 7% от стоимости вашего заказа.

на ваш счет поступают бонусы в размере от стоимости вашего заказа. При покупке на сумму от 3000 рублей на ваш счет поступают бонусы в размере 10% от стоимости вашего заказа.

Количество бонусов определяется в процентах от суммарной стоимости доставки заказа и его оплаты

Бонусы начисляются на отдельный счет — "Яндекс.Бонус". Информация о начислениях на счет "Яндекс.Бонус" отображается на личной страничке сайта greenmama.ru.

Это выгодное предложение позволит сделать ваши покупки еще более выгодными и приятными.

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