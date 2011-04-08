апрель 2011
Выгодные Яндекс.Деньги в "Связном"
8 апреля 2011, 14:39
Минимальный процент на пополнение Яндекс.Денег становится уже нормой, а не исключением.
Платежи за любые счета через Яндекс.Деньги — 0% для всех банковских карт
14 апреля 2011, 12:24
Помните, мы дали вам возможность оплачивать любые ваши квитанции?
API Яндекс.Денег — всем!
15 апреля 2011, 14:35
Пятничная новость — несмешная, зато про API. Мы его открыли :)
Пункты пополнения Яндекс.Денег на карте
19 апреля 2011, 17:39
Мобильные Деньги в вашем Андроиде
21 апреля 2011, 14:53
Дзен-мани и Яндекс.Деньги — автоматический учет финансов
25 апреля 2011, 13:46
Дзен-мани — сервис учета личных финансов, использующий API Яндекс.Денег.
Платеж любимый, теперь и в мобильном
28 апреля 2011, 12:59
Сегодня на мобильном сайте Яндекс.Денег (m.ya.ru/money) появились сервисы, о которых вы нас просили — история операций, повтор платежей и возможность сохранять любимые платежи в избранном.
Яндекс.Деньги — все мобильнее и мобильнее
28 апреля 2011, 16:22
Подведем итоги нескольким последним запускам. В этом нам поможет новый симпатичный ролик про мобильные Деньги :)
Оплата игр без комиссии и прямо с карты
29 апреля 2011, 13:02
Рыцари, эльфы, вампиры и танкисты, запасайтесь на праздники зельями и заклинаниями!