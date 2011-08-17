август 2011
В Яндекс.Деньгах новые лимиты и специальная комиссия
17 августа 2011, 15:08
У нас две хорошие новости – первая понравится многим идентифицированным пользователям Яндекс.Денег, вторая порадует тех, кто перешел на профессиональные счета.
Яндекс.Деньги упростили оплату штрафов
19 августа 2011, 13:57
Обычно при оплате квитанций ГИБДД больше всего расстраивает не столько сумма, сколько необходимость стоять в очередях и терять время. У Яндекс.Денег давно работает сервис для оплаты штрафов через интернет – в любую свободную минуту, хоть ночью, подходите к компьютеру и оплачиваете штраф электронными деньгами или с банковской карты.