декабрь 2011
Раз – два – три!
1 декабря 2011, 13:30
В течение этого года у нас было много изменений, а сегодня мы добрались и до главной страницы сайта.
Сегодня виджет у ребят
2 декабря 2011, 15:23
У нас только что появился информер, который понравится пользователям Яндекс.Денег с телефонами и смартфонами на платформе Android. Наш денежный виджет показывает состояние счета на экране телефона. Это удобно, если вы ждете перевод денег от другого человека.
Java-библиотека для работы с API Яндекс.Денег
5 декабря 2011, 10:06
Новые кейсы про использование API Яндекс.Денег в блоге "Платежные системы" на Хабре
Бонусы при покупке антивирусов Лаборатории Касперского
5 декабря 2011, 15:56
Яндекс и Лаборатория Касперского раздают на полгода бесплатный антивирус. Всем, кто скачает Яндекс-версию Антивируса Касперского, мы подарим скидку в 20% при оплате Kaspersky Internet Security 2012 и Антивирус Касперского 2012.
Бандероль от Деда Мороза
12 декабря 2011, 16:33
Яндекс.Деньги в AppStore US и по всему миру
14 декабря 2011, 15:24
Хорошая новость для тех, кто хотел поставить Яндекс.Деньги в iPhone, но не смог это сделать сразу после выхода приложения. Последний релиз на днях появился не только в американском AppStore, но и по всему миру. Вы можете найти приложение Яндекс.Денег даже в AppStore для пользователей из Мексики или Суринама.
Петербургский автовокзал начал продажу билетов через Яндекс.Деньги
16 декабря 2011, 18:13
Раньше пассажиры могли в онлайне только билет забронировать, а выкупать его приходилось в кассе. А теперь билет можно сразу оплатить Яндекс.Деньгами на официальном сайте автовокзала. Хорошей поездки!
Яндекс.Деньги на Facebook
20 декабря 2011, 14:47
Сегодня мы запустили первое приложение для Facebook, которое помогает быстро организовать сбор Яндекс.Денег в соцсетях. Наше приложение подойдет для сбора на что угодно - от благотворительных проектов и от общественно-политических и до поездки за город. Приложение так и называется - "Собирайте деньги".
Простые и умные формы для получения Яндекс.Денег
21 декабря 2011, 18:05
Вчера благотворители и краудфандеры начали собирать Яндекс.Деньги в Facebook, а сегодня в распоряжение жителей интернета поступают и вовсе универсальные кнопки и платежные формы. Их можно скопировать куда угодно, настроив любым удобным для вас образом.
Проезд оплачивали? Да, Яндекс.Деньгами!
26 декабря 2011, 14:42
Давно хотели сделать это и теперь делимся новостью с вами: проезд в общественном транспорте Петербурга теперь можно оплатить Яндекс.Деньгами.