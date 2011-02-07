февраль 2011
Skype на мобильной версии
7 февраля 2011, 19:43
Мы продолжаем пополнять список магазинов, в которые можно заплатить с помощью мобильной версии нашего сайта.
Смотрите на экранах: Яндекс.Деньги + Сбербанк
21 февраля 2011, 17:16
У нас отличная новость для всех, кто по-прежнему пополняет электронные кошельки в офлайне. С сегодняшнего дня моментальное пополнение Яндекс.Денег доступно прямо в банкоматах или в терминалах Сбербанка. И всего за 1,5%!
Карты, Деньги. Два способа
28 февраля 2011, 13:54
Сегодня Яндекс.Деньги запустили сервис, о котором нас давно просили пользователи.