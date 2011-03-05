март 2011
Как не поссориться с любимой 8 марта
5 марта 2011, 15:35
Почти треть российских мужчин склонны прямо спрашивать женщин, что бы те хотели получить в подарок. С таким официальным заявлением только что выступили социологи ВЦИОМ. Правда, в официальной статистике ничего нет о тех, кто всё же придумал подарок, но из-за аврала на работе, пробок на дорогах и прочей суеты привезти его к празднику просто не успел.
Яндекс.Деньги — без границ
15 марта 2011, 13:21
С сегодняшнего дня в Яндекс.Деньгах рады видеть не только пользователей из России, но вообще всех жителей нашей планеты!
Евросеть отменила комиссию за Яндекс.Деньги
24 марта 2011, 10:50
У пользователей Яндекс.Денег в России теперь есть еще один простой способ пополнить электронный кошелек без комиссии. Этот способ понравится тем, кто привык вносить деньги на счет наличными. С сегодняшнего дня во всех салонах связи «Евросеть» можно зачислить средства в Яндекс.Деньги через кассы. Для этого вам нужно только назвать номер своего счета в ближайшем офисе «Евросети».
Ой, деньги пришли…
28 марта 2011, 12:57
Вася отправил Пете перевод в Яндекс.Деньгах, и Петя узнал об этом в ту же секунду.
Яндекс.Деньги в странах СНГ - теперь с банковскими картами
31 марта 2011, 12:07
Специально для пользователей Яндекс.Денег из Казахстана, Украины и других стран мы открываем возможность привязать к счету в системе карту любого банка СНГ. Можно больше не думать, где в вашей стране ближайший пункт пополнения Яндекс.Денег, и велика ли комиссия посредника. Теперь - никаких комиссий и ожиданий, только мгновенные платежи.