У нас стало хорошей традицией на каждой крупной интернет-конференции встречаться с пользователями. Рассказать о новых сервисах, послушать отзывы из первых рук, ответить на вопросы. И, конечно, поделиться печеньками шоколадками, а также принять у всех желающих заявления на идентификацию и восстановление платежного пароля – если вам неудобно добираться к нам в офис, мы идем навстречу.