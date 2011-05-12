май 2011
Яндекс.Деньги обновили функциональность API
12 мая 2011, 17:20
Месяц назад мы открыли API Яндекс.Денег. Большое спасибо разработчикам, приходящим в наш клуб обсудить, чего им хочется от нашего API, и как они его собираются прикручивать к своим сервисам! Нам очень нужна обратная связь именно от вас, ведь это сервис для ваших пользователей.
Приходите на СПИК и РИФ в Петербурге
13 мая 2011, 12:09
У нас стало хорошей традицией на каждой крупной интернет-конференции встречаться с пользователями. Рассказать о новых сервисах, послушать отзывы из первых рук, ответить на вопросы. И, конечно, поделиться
печеньками шоколадками, а также принять у всех желающих заявления на идентификацию и восстановление платежного пароля – если вам неудобно добираться к нам в офис, мы идем навстречу.