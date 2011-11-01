У нас хорошая новость для российских пользователей Яндекс.Денег с банковскими картами MasterCard. Если вы привяжете вашу карту к электронному счету в нашей системе с 23 ноября 2011 года по 10 января 2012 года, то мы вернем на ваш электронный счет в Яндекс.Деньгах 5% от суммы всех платежей, которые вы совершите в декабре и во время новогодних каникул.