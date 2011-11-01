ноябрь 2011
Бонусы в играх Bigpoint за Яндекс.Деньги
1 ноября 2011, 15:12
Любителям онлайн-игр давно знаком портал Bigpoint. Здесь вы можете стать пилотом космического корабля в DarkOrbit или бесстрашным пиратом в Seafight. Авантюристов манят межзвездные баталии в Battlestar Galactica Online, а уставших от суеты – пасторальные пейзажи Farmerama. В любой из этих и других игр на сайте Bigpoint вам не помешают дополнительные преимущества – оружие или опыт, которые можно приобрести за игровую валюту.
Яндекс.Деньги и Триколор продлевают акцию
2 ноября 2011, 15:10
Друзья, если до конца этого года вы будете оплачивать Яндекс.Деньгами услуги Триколор ТВ, то вас ждет приятный бонус. При покупке пин-кодов для пакетов "Наш футбол" и "Оптимум" вы сэкономите 10%, а при покупке набора для пакета "Ночной" — 12%. Подробности по ссылке.
Товары из Китая за Яндекс.Деньги
23 ноября 2011, 13:07
К Яндекс.Деньгам подключились крупные китайские интернет-магазины LightInTheBox.com и MiniInTheBox.com. Более 100 000 товаров теперь можно заказать с доставкой в любую точку мира и оплатить со счета в Яндекс.Деньгах или с привязанной банковской карты. Каталоги обоих сайтов переведены на русский язык.
Платежі в Україну з сайту "Яндекс.Денег"
23 ноября 2011, 18:20
Мы сегодня с утра рассказывали про подключение китайских магазинов, а сейчас про подключение украинских компаний. Новости идут вслед за солнцем: с утра на Востоке, к вечеру на Западе.
Досі наші користувачі з України розраховувалися "Яндекс.Деньгами" лише в російських і зарубіжних магазинах, але тепер українські компанії теж почали приймати платежі через нашу систему.
Яндекс.Деньги и MasterCard вернут 5% от суммы платежей
25 ноября 2011, 14:47
У нас хорошая новость для российских пользователей Яндекс.Денег с банковскими картами MasterCard. Если вы привяжете вашу карту к электронному счету в нашей системе с 23 ноября 2011 года по 10 января 2012 года, то мы вернем на ваш электронный счет в Яндекс.Деньгах 5% от суммы всех платежей, которые вы совершите в декабре и во время новогодних каникул.