80 сетевых кинотеатров в 19 городах России продают билеты за Яндекс.Деньги. Завтра в прокат выходят отличные фильмы: начинают показывать голливудскую экранизацию знаменитых "Мушкетеров" с Орландо Блум и Миллой Йовович, с завтрашнего дня идет "Подстава" с Брюсом Уилиссом и "Заражение" режиссера Стивена Содерберга, которого вы можете знать по фильму "13 друзей Оушена". Премьерный четверг, в кассах будут очереди - покупайте билеты заранее через Яндекс.Афишу. Хорошего просмотра!



С сегодняшнего дня на Яндекс.Афише можно купить билеты в кино. Теперь, если вы собрались провести приятный вечер в компании друзей или запланировали романтический поход в кино со своей половиной, вам не придётся стоять в очереди или волноваться, что билетов на ваши любимые места не окажется.Для того чтобы приобрести билет, достаточно выбрать понравившийся фильм (например, новую комедию Вуди Аллена "Полночь в Париже" ) и кликнуть на кнопку "Купить билеты". Билеты на выбранные места можно оплатить с помощью Яндекс.Денег или кредитной карты.Вуаля:Обменять электронный билет на обычный можно без очереди в кассе кинотеатра или в билетном терминале, если таковой имеется.Услуга по электронной продаже билетов реализована сейчас более чем для 80 сетевых кинотеатров в 19 городах России. Список городов и кинотеатров обязательно будет расти, следите за новостями.