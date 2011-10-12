октябрь 2011
Яндекс.Афиша: считайте сдачу, не отходя от кассы
12 октября 2011, 15:46
80 сетевых кинотеатров в 19 городах России продают билеты за Яндекс.Деньги. Завтра в прокат выходят отличные фильмы: начинают показывать голливудскую экранизацию знаменитых "Мушкетеров" с Орландо Блум и Миллой Йовович, с завтрашнего дня идет "Подстава" с Брюсом Уилиссом и "Заражение" режиссера Стивена Содерберга, которого вы можете знать по фильму "13 друзей Оушена". Премьерный четверг, в кассах будут очереди - покупайте билеты заранее через Яндекс.Афишу. Хорошего просмотра!
Для того чтобы приобрести билет, достаточно выбрать понравившийся фильм (например, новую комедию Вуди Аллена "Полночь в Париже") и кликнуть на кнопку "Купить билеты". Билеты на выбранные места можно оплатить с помощью Яндекс.Денег или кредитной карты.
Вуаля:
Обменять электронный билет на обычный можно без очереди в кассе кинотеатра или в билетном терминале, если таковой имеется.
Услуга по электронной продаже билетов реализована сейчас более чем для 80 сетевых кинотеатров в 19 городах России. Список городов и кинотеатров обязательно будет расти, следите за новостями.
Яндекс.Деньги подключили Промсвязьбанк и Банк Русский Стандарт под 0%
13 октября 2011, 16:19
Хорошая новость для тех пользователей Яндекс.Денег, у кого есть банковские карты Промсвязьбанка или Банка Русский Стандарт.
Яндекс.Деньги в iPhone
14 октября 2011, 10:40
Вокруг нас кипят споры: Canon или Nikon? Москва или Питер? iPhone или Android? Обе стороны уверены в своей позиции и защищают своего любимца. В Яндекс.Деньгах тоже нередки подобные обсуждения.
Аэрофлот с кошельком. Билеты за Яндекс.Деньги
17 октября 2011, 11:16
Яндекс.Деньги открыли онлайн-идентификацию
18 октября 2011, 14:01
Давно хотели идентифицировать счет в Яндекс.Деньгах, но не было времени? Теперь это можно сделать, не выходя из дома. Для граждан России мы разработали новый сервис – идентификацию через бюро кредитных историй Equifax. Если вы когда-либо подавали заявку на получение кредита в любом российском банке (неважно, получили вы его или нет), то можете попробовать идентифицироваться онлайн.
Семинар Яндекс.Денег на RIW в Москве
18 октября 2011, 20:57
Друзья, завтра на RIW мы проводим воркшоп. Желтый зал, встречаемся в 16:00. Проход на нашу секцию бесплатный. Будут ключевые менеджеры, расскажут разные секреты про эффективный прием оплаты электронными деньгами. До встречи!
Яндекс.Деньги подключили Steam
24 октября 2011, 11:07
Спешим обрадовать фанатов компьютерных игр! К Яндекс.Деньгам подключился популярный сервис цифровой дистрибуции Steam.
Яндекс.Деньги упростили оплату налогов
25 октября 2011, 11:31
Не так давно мы обновили форму оплаты штрафов ГИБДД — и поняли, что не ошиблись. За прошедшие полтора месяца количество платежей за штрафы выросло на 20%. Объяснить это просто: оплатить штраф Яндекс.Деньгами можно за две минуты, не выходя из дома, или даже в автомобильной пробке с нетбука или смартфона.
Новый каталог магазинов на сайте Яндекс.Денег
27 октября 2011, 15:12
Теперь в разделе "Оплатить" на нашем сайте еще больше рубрик. Самые популярные услуги и товары вынесены на главную страницу раздела. Сами рубрики объединены в небольшие группы, и ориентироваться в них сейчас еще легче.