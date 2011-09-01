Блог Денег

сентябрь 2011
Новая форма к 1 сентября
1 сентября 2011, 14:10
Если вы часто отправляете деньги другим пользователям, то, наверное, уже заметили значительные изменения в форме для переводов на нашем сайте. Мы постарались улучшить интерфейс этой формы так, чтобы вам было удобнее.
Онлайн-идентификация в Яндекс.Деньгах через Альфа-Клик
2 сентября 2011, 12:28
Как вы, наверное, помните, в начале года мы вместе с Альфа-Банком делали пилот онлайн-идентификации. По многочисленным просьбам запускаем этот сервис еще на месяц – с 1 сентября по 1 октября 2011 года. Бонус в том, что не нужно никуда идти или отправлять в Яндекс.Деньги заказным письмом заявление с нотариально заверенной подписью: во время акции всё необходимое можно в любой момент сделать через Альфа-Клик.
Ой, в почту деньги пришли
8 сентября 2011, 13:29
Помните, весной мы рассказывали про запуск SMS-информирования? А вы нас просили сделать то же самое, только бесплатно и прямо в почту. Ну, мы и сделали.
Перелеты за Яндекс.Деньги
12 сентября 2011, 18:51
У Яндекса есть сервис «Самолетики», который показывает, кто куда летит и когда приземлится. А у Яндекс.Денег есть сервис для покупки билетов на сайтах авиакомпаний или в агентствах онлайн-продажи билетов.
Платежи с банковских карт - во всех телефонах
13 сентября 2011, 14:01
Сегодня мы добавили платежи с банковских карт на мобильную версию Яндекс.Денег. Теперь платить с карты Яндекс.Деньгами умеет любой телефон - от навороченного смартфона до бюджетной модели.
А у нас на даче газ…
26 сентября 2011, 14:14
За окном всё холоднее, а простывших людей всё больше. Врачи советуют меньше посещать общественные места, и мы присоединяемся к их мнению: не стойте в очередях.
Выплаты Яндекс.Деньгами партнерам рекламной сети
27 сентября 2011, 16:49
Отличная новость от наших коллег из РСЯ

Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы нашим партнерам было не только выгодно, но и удобно сотрудничать с нами.

 

Сегодня в Рекламной сети Яндекса появился новый способ выплат для физических лиц – теперь партнерское вознаграждение можно получать не только на банковский счет, но и через систему Яндекс.Деньги.

 

Участники рекламной сети – активные пользователи интернета, многим из которых будет удобно получать и использовать средства онлайн. Выплаты через электронный кошелек гарантируют мгновенное поступление денег и их круглосуточную доступность. Не говоря уже о том, сколько товаров и услуг можно оплатить Яндекс.Деньгами.

 

С помощью электронного кошелька доход от участия в Рекламной сети Яндекса можно сразу использовать для работы. Например, чтобы оплатить хостинг или разместить рекламу собственных товаров и услуг в Яндекс.Директе. Ведь многие наши партнеры одновременно являются и рекламодателями Директа. Теперь у них появился быстрый способ напрямую оплачивать свои рекламные кампании партнерским вознаграждением.

 

Подробнее о выплатах можно прочесть на сайте Рекламной сети Яндекса.

 

Команды Рекламной сети Яндекса и Яндекс.Денег

Яндекс.Деньги подключили игры Electronic Arts
28 сентября 2011, 10:47
Теперь поклонники пяти бесплатных онлайн-игр крупнейшего разработчика и издателя Electronic Arts могут оплачивать свои покупки в виртуальных магазинах игр Play4Free Яндекс.Деньгами. Платежи без комиссии можно совершать как со счета в системе, так и с привязанной к нему банковской карты.
Яндекс для бизнеса
29 сентября 2011, 17:53
На днях запустили сайт "Яндекс для бизнеса", где в том числе рассказываем, как повысить продажи интернет-магазина и привлечь новых покупателей.