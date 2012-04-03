Я приветствую "выход" ЯД, на улицу, ввиде карты. Еще больше мне нравится, что появилась кнопка для организации благотворительности, но ЯД сильно бы могли стать привлекательными и для благотворительных фондов и для частных благотворителей, имея еще несколько простых функцый. Например если бы у счета на который поступают средства была фукнкция "открытый отчет" о затратах, или если бы отчет мог смотреть тот, кто перечислил средства, то желающих перечислять, или вести индивидуальные проекты, было бы много. Есть еще несколько необходимых вещей, которые и сделать не сложно, и сразу бы такие "счета" заменили все громоздкие благотворительные фонды. С кем бы об этом компетентно поговорить. Я передавал свою разработку в "СБ", но они так и не дошли до её реализации. ЯД, более близки сейчас к этому.