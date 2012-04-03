апрель 2012
Яндекс.Деньги и MasterCard возвращают 10% потраченных денег
3 апреля 2012, 09:58
Мы приготовили приятный сюрприз всем, кто активно пользуется Яндекс.Деньгами и привязанной к счету картой MasterCard. До 16 апреля вы оплачиваете покупки в интернете с привязанной карты, а потом на ваш счет возращается 10% потраченных денег.
Ищем дизайнера интерфейсов в питерский офис
4 апреля 2012, 13:01
Продумываете интерфейсы с точки зрения удобства для пользователя, рисуете красивую графику? У нас есть вакансия для вас!
В Минске появилось прямое пополнение Яндекс.Денег
4 апреля 2012, 13:56
Если у вас карта Белросбанка, вы можете внести деньги на свой счет через банкомат вашего банка.
Бонусы в Prime World за Яндекс.Деньги раздают еще неделю
6 апреля 2012, 11:14
Мы решили продлить акцию для тех, кто играет в Prime World. Напомним, что в игре Prime World вы получите при покупке игрового золота бонус в 10%, если проведете платеж за Яндекс.Деньги. Теперь акция действует до 13 апреля 2012 года.
Вывод Яндекс.Денег на карты Visa в новых странах
12 апреля 2012, 12:23
В феврале мы рассказывали о возможности переводить Яндекс.Деньги на любые карты MasterCard наших иностранных пользователей из нескольких стран. С сегодняшнего дня этот сервис открыт и для карт Visa любых банков, которые работают в Украине, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Молдове, Узбекистане и Таджикистане. Нужную сумму можно отправить как на свою карту, так и на карту другого человека. Для этого достаточно знать ее номер. Платеж поступит на счет через один-два рабочих дня.
Яндекс.Деньги вышли на улицы!
17 апреля 2012, 11:18
Сегодня можно достать из кармана электронный, но при этом абсолютно осязаемый кошелек. И заплатить с его помощью за чашку кофе, джинсы или даже шкаф. Яндекс.Деньги теперь доступны любому пользователю в виде банковской карты MasterCard Gold. Ею можно расплачиваться в любом магазине — хоть в интернете, хоть в путешествии, — а деньги будут списываться прямо со счета в системе.
Ищите банковскую карту Яндекс.Денег на КИБоРИФе
18 апреля 2012, 14:04
Вы будете на интернет-конференции "РИФ + КИБ 2012"? Вот и отлично. 18, 19, 20 апреля в шатре Яндекс.Денег можно заказать нашу банковскую карту с бесплатной почтовой доставкой.
Пользователи Facebook щедрее других жертвуют на благотворительность
19 апреля 2012, 14:39
В российской соцсети "ВКонтакте" пользователи в пять раз чаще создают акции с помощью приложения "Собирайте деньги" компании Яндекс.Деньги. Однако пожертвования пользователей Facebook на 30% больше, чем в российской соцсети.
Форма организации благотворительности для фондов
19 апреля 2012, 23:26
Я приветствую "выход" ЯД, на улицу, ввиде карты. Еще больше мне нравится, что появилась кнопка для организации благотворительности, но ЯД сильно бы могли стать привлекательными и для благотворительных фондов и для частных благотворителей, имея еще несколько простых функцый. Например если бы у счета на который поступают средства была фукнкция "открытый отчет" о затратах, или если бы отчет мог смотреть тот, кто перечислил средства, то желающих перечислять, или вести индивидуальные проекты, было бы много. Есть еще несколько необходимых вещей, которые и сделать не сложно, и сразу бы такие "счета" заменили все громоздкие благотворительные фонды. С кем бы об этом компетентно поговорить. Я передавал свою разработку в "СБ", но они так и не дошли до её реализации. ЯД, более близки сейчас к этому.
Яндекс.Деньги для Windows Phone
20 апреля 2012, 14:17
Сегодня у Яндекс.Денег появилось новое мобильное приложение — для платформы Windows Phone. Теперь владельцы смартфона Windows Phone 7 смогут совершать все самые важные операции со своим счетом где и когда угодно — главное, чтобы телефон был под рукой. Например, из приложения можно платить за интернет, мобильный телефон и виртуальные игры. Или оплачивать квартплату. А еще — проверять баланс, переводить деньги другим пользователям системы и многое другое.
Главная Яндекс.Денег: платежи в картинках
24 апреля 2012, 14:29
Хотите вовремя вспоминать о том, что пора оплачивать коммуналку? Наклейте на монитор цветной стикер с запиской. Не любите возиться с бумажными квитанциями? Оплатите всё электронными деньгами. А если вам нужно и то, и другое сразу — используйте избранное в Яндекс.Деньгах.