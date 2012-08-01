август 2012
Яндекс.Деньги: перевод с человеческим лицом
1 августа 2012, 16:42
Теперь пользователи Яндекс.Денег будут знать друг друга в лицо. Неважно, какой у вас счет — анонимный, идентифицированный или профессиональный. Выбирайте свое самое удачное фото и загружайте его в разделе "Управление счетом". Вашу аватарку увидят все, кто отправляет вам переводы.
Яндекс.Деньги из Европы с низкой комиссией
2 августа 2012, 10:34
У иностранных пользователей Яндекс.Денег появилась возможность пополнять свои счета банковским переводом из любой страны мира. В 14 европейских странах перевод будет считаться внутренним, поэтому комиссия составит не более 1%.
Как оплатить мобильный телефон? Прямо из поисковой строки!
29 августа 2012, 17:21
Если вы прямо сейчас залогинены в Яндексе, зайдите в поиск и наберите [оплатить сотовый телефон онлайн] или [оплатить мегафон через интернет] (подставьте название своего российского оператора). Это — наш новый колдунщик!