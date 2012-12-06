Вчера Яндекс.Деньги провели «Капустник» для некоторых благотворительных фондов и краудфандинговых проектов.

Мы собрали вместе людей и организации, которым нужно часто принимать платежи от пользователей по всему миру — мелкие, крупные, электронные — и показали им, как открыть счёт в системе и рассказать о нём другим. В первой половине 2012 года было создано 20000 акций по сбору средств через Яндекс.Деньги — на лучших примерах уже можно многому научиться, так что мы подготовили презентацию с примерами. Сегодня она уже доступна в нашем аккаунте в SlideShare (там презентацию можно и посмотреть, и скачать).

Что было в презентации и что мы рассказывали на «Капустнике»?

Ваша аудитория и публикации . Как привлечь внимание к своему сообществу, как и где общаться с людьми, которые готовы пожертвовать деньги. Почему не стоит играть на жалости, как организовать обратную связь с аудиторией и правильно сформулировать свой посыл.

. Как привлечь внимание к своему сообществу, как и где общаться с людьми, которые готовы пожертвовать деньги. Почему не стоит играть на жалости, как организовать обратную связь с аудиторией и правильно сформулировать свой посыл. Инструменты для сбора средств . Наши приложения в Facebook и «ВКонтакте», специальные кнопки, формы и листовки и возможности для вывода средств.

. Наши приложения в Facebook и «ВКонтакте», специальные кнопки, формы и листовки и возможности для вывода средств. Советы о том, как защитить свой счёт , а затем распорядиться собранными деньгами: покупать товары, расплачиваться в магазинах банковской картой и выводить деньги в наличные или на банковский счёт.

, а затем распорядиться собранными деньгами: покупать товары, расплачиваться в магазинах банковской картой и выводить деньги в наличные или на банковский счёт. Объяснение, почему так важно вовремя (то есть сразу) пройти идентификацию : доверие, удобство и снятие «анонимных» ограничений.

: доверие, удобство и снятие «анонимных» ограничений. Правила работы краудфандинга.

Как помочь Яндекс.Деньгами, если нет счёта в системе»: её можно И ещё мы сделали листовку «»: её можно распечатать , заполнить (написать название проекта и номер счёта) и раздавать на мероприятиях — например, благотворительных ярмарках или встречах Фонда. Эта листовка нужна тем, кто хочет пожертвовать деньги, но не знает, с чего начать. Наша первая листовка для благотворителей (тех, кто хочет начать собирать деньги, но не знает, как подступиться) — здесь

В январе у нас будет повтор «Капустника» для благотворителей — и ещё одна встреча, отдельная, для стартапов, связанных с совместным инвестированием. Следите за новостями: на эти встречи можно будет записаться!