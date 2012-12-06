Вчера Яндекс.Деньги провели «Капустник» для некоторых благотворительных фондов и краудфандинговых проектов.
Мы собрали вместе людей и организации, которым нужно часто принимать платежи от пользователей по всему миру — мелкие, крупные, электронные — и показали им, как открыть счёт в системе и рассказать о нём другим. В первой половине 2012 года было создано 20000 акций по сбору средств через Яндекс.Деньги — на лучших примерах уже можно многому научиться, так что мы подготовили презентацию с примерами. Сегодня она уже доступна в нашем аккаунте в SlideShare (там презентацию можно и посмотреть, и скачать).
Что было в презентации и что мы рассказывали на «Капустнике»?
- Ваша аудитория и публикации. Как привлечь внимание к своему сообществу, как и где общаться с людьми, которые готовы пожертвовать деньги. Почему не стоит играть на жалости, как организовать обратную связь с аудиторией и правильно сформулировать свой посыл.
- Инструменты для сбора средств. Наши приложения в Facebook и «ВКонтакте», специальные кнопки, формы и листовки и возможности для вывода средств.
- Советы о том, как защитить свой счёт, а затем распорядиться собранными деньгами: покупать товары, расплачиваться в магазинах банковской картой и выводить деньги в наличные или на банковский счёт.
- Объяснение, почему так важно вовремя (то есть сразу) пройти идентификацию: доверие, удобство и снятие «анонимных» ограничений.
- Правила работы краудфандинга.
В январе у нас будет повтор «Капустника» для благотворителей — и ещё одна встреча, отдельная, для стартапов, связанных с совместным инвестированием. Следите за новостями: на эти встречи можно будет записаться!