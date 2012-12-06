Блог Денег

декабрь 2012
«Капустник» Яндекс.Денег: инструкции для сбора денег и новая листовка
6 декабря 2012, 14:23

Вчера Яндекс.Деньги провели «Капустник» для некоторых благотворительных фондов и краудфандинговых проектов.

Мы собрали вместе людей и организации, которым нужно часто принимать платежи от пользователей по всему миру — мелкие, крупные, электронные — и показали им, как открыть счёт в системе и рассказать о нём другим. В первой половине 2012 года было создано 20000 акций по сбору средств через Яндекс.Деньги — на лучших примерах уже можно многому научиться, так что мы подготовили презентацию с примерами. Сегодня она уже доступна в нашем аккаунте в SlideShare (там презентацию можно и посмотреть, и скачать).

Что было в презентации и что мы рассказывали на «Капустнике»?

  • Ваша аудитория и публикации. Как привлечь внимание к своему сообществу, как и где общаться с людьми, которые готовы пожертвовать деньги. Почему не стоит играть на жалости, как организовать обратную связь с аудиторией и правильно сформулировать свой посыл.
  • Инструменты для сбора средств. Наши приложения в Facebook и «ВКонтакте», специальные кнопки, формы и листовки и возможности для вывода средств.
  • Советы о том, как защитить свой счёт, а затем распорядиться собранными деньгами: покупать товары, расплачиваться в магазинах банковской картой и выводить деньги в наличные или на банковский счёт.
  • Объяснение, почему так важно вовремя (то есть сразу) пройти идентификацию: доверие, удобство и снятие «анонимных» ограничений.
  • Правила работы краудфандинга.
И ещё мы сделали листовку «Как помочь Яндекс.Деньгами, если нет счёта в системе»: её можно распечатать, заполнить (написать название проекта и номер счёта) и раздавать на мероприятиях — например, благотворительных ярмарках или встречах Фонда. Эта листовка нужна тем, кто хочет пожертвовать деньги, но не знает, с чего начать. Наша первая листовка для благотворителей (тех, кто хочет начать собирать деньги, но не знает, как подступиться) — здесь.

В январе у нас будет повтор «Капустника» для благотворителей — и ещё одна встреча, отдельная, для стартапов, связанных с совместным инвестированием. Следите за новостями: на эти встречи можно будет записаться!

Новая акция с «ЛитРесом»: 30% возвращаются на ваш счёт
13 декабря 2012, 11:33
У Яндекс.Денег — новая акция с магазином электронных книг «ЛитРес». С 11 по 23 декабря нужно пополнить свой счёт в магазине Яндекс.Деньгами — или сразу купить на них книги — и на него вернётся 30% от потраченного. Сразу же. Потратить при этом нужно больше 300 рублей.
Яндекс.Деньги стали совместным предприятием Яндекса и Сбербанка
19 декабря 2012, 17:45
Только что в офисе Яндекса на улице Льва Толстого Яндекс и Сбербанк России заключили сделку. Теперь Яндекс.Деньги — их совместное предприятие.
Сделка со Сбербанком: ответы на главные вопросы
19 декабря 2012, 18:26
Готовясь объявить о главной сделке года, мы попробовали предусмотреть, какие вопросы будут интересовать наших пользователей в первую очередь. И подготовили небольшой FAQ. В комментариях к этому посту будут дежурить сотрудники Яндекса и Яндекс.Денег, и если у вас есть конструктивные вопросы о сделке — мы постараемся честно и развёрнуто на них ответить. Не забудьте прочитать предыдущий пост 
Новость для любителей игр и чтения: распродажа в Steam + подарок от MyBook
24 декабря 2012, 15:40
C 20 декабря по 5 января в Steam — традиционная праздничная распродажа. Каждый день в ней участвуют новые игры, и если вы до сих пор не придумали подарок своему знакомому игроману, поверьте, на этом сайте вы сможете точно найти то, что ему очень понравится. Если не сегодня, то завтра или в конце недели, проверяйте витрины каждый день (или обратите внимание на спецпакеты). Там же, на сайте, справа внизу можно проголосовать за следующие скидки. Сейчас выбирают между Alan Wake, Beyond Good and Evil™ и Resident Evil.