февраль 2012
Приложение Яндекс.Денег для пользователей Вконтакте
7 февраля 2012, 11:38
Месяц назад наше приложение для сбора денег появилось в Facebook. Теперь мы запустили его и в социальной сети «ВКонтакте».
Вывод Яндекс.Денег на карты Visa и MasterCard
9 февраля 2012, 12:18
Кинотеатр на диване за Яндекс.Деньги
14 февраля 2012, 16:20
Яндекс.Деньгами уже давно платят за билеты в популярные кинотеатры Москвы и Петербурга. А если вы хотите посмотреть кино с комфортом дома, отправляйтесь в онлайн-кинотеатр. Например, золотую коллекцию "Мосфильма" можно смотреть за Яндекс.Деньги прямо на сайте киностудии. А у интернет-кинотеатра ivi.ru есть дополнительный сервис ivi+. Вы можете выбрать фильм, тут же оплатить просмотр Яндекс.Деньгами и мирно наслаждаться последним блокбастером или новой серией любимого сериала. Смотреть новинки кинопроката, телепередачи и мультфильмы, не вылезая из-под теплого пледа, можно хоть всю зиму. Для этого удобно приобрести подписку на месяц.
Яндекс.Деньги по-новому
15 февраля 2012, 15:05
Мы устроили небольшую перестановку мебели, чтобы вам было удобнее работать с нашим сайтом.
У вас Android ― у нас новинки
16 февраля 2012, 14:11
Друзья, сегодня вышло важное обновление приложения Яндекс.Денег для Android. Самые важные апдейты нового релиза: поддержка 3.х и 4.х прошивок (ура, теперь и на планшетах!) и возможность совершать платежи с банковских карт, поддерживающих 3D Secure.
Даже в садиках принимают Яндекс.Деньги
21 февраля 2012, 10:34
В Яндекс.Деньгах появилась новая платежная форма для тех, кто пока не готов принимать электронные деньги, но хочет привлечь клиентов, которые ими пользуются.
И танки наши быстры – с Яндекс.Деньгами
22 февраля 2012, 12:53
День защитника - рабочий
22 февраля 2012, 14:04
В праздники пользователи Яндекс.Денег могут не только спокойно спать, но и пользоваться нашим сайтом. Даже ночью. Даже 23 февраля. В этот день мы, как обычно, стоим на страже. В полной боевой готовности ответить на любой вопрос.
Бонусы от SIPNET за Яндекс.Деньги
22 февраля 2012, 20:41
Через несколько часов начнется еще одна праздничная акция. С 23 февраля по 8 марта SIPNET дарит 5% и 10% от суммы пополнения счета, если платеж совершен через Яндекс.Деньги.