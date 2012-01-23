январь 2012
Подарки в игре "Зов дракона"
23 января 2012, 13:58
Начните увлекательное путешествие в волшебном мире игры "Зов дракона". Всем искателям приключений пригодится драконье золото и талисман на удачу.
Яндекс.Деньги ищут профессионалов электронной коммерции для развития travel-направления
25 января 2012, 12:38
Мы очень приветствуем опыт работы в авиакомпаниях и компаниях по организации путешествий online.
Новый способ перевести Яндекс.Деньги
27 января 2012, 12:32
Теперь перечислить деньги можно не только по номеру счета или e-mail, но и по номеру телефона, который привязан к счету получателя. Номер мобильного гораздо легче помнить и держать под рукой.
Яндекс.Деньги и Триколор ТВ продлевают акцию до 31 марта!
27 января 2012, 17:27
Друзья, у вас есть еще февраль и март, чтобы воспользоваться хорошими скидками при оплате пакетов "Оптимум", "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" и "Ночной".