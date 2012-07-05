Это история не про то, как вы уехали в отпуск, забыв оплатить счет за квартиру, и теперь просите друзей или родителей постоять за вас в душной очереди на почте или в банке. Всё проще. В мобильных Яндекс.Деньгах появились платежи по квитанциям. Это значит, что вы можете отправить платеж(например, детского сада или ТСЖ). Совершенно неважно, что у вас в кармане — навороченный смартфон или простенькая «трубка». Главное, чтобы с телефона можно было выйти в интернет.