июль 2012
Яндекс.Деньги для покупок в Opera Mobile Store
5 июля 2012, 10:15
Opera Mobile Store — один из самых популярных онлайн-магазинов мобильных приложений — теперь принимает Яндекс.Деньги. Игры, книги, словари, путеводители и другие полезные программы с сегодняшнего дня можно оплатить в один клик. Не надо заполнять никакие поля или указывать реквизиты банковской карты. Достаточно один раз разрешить списывать средства со счета в Яндекс.Деньгах.
Заголовок не указан
6 июля 2012, 17:40
Дед Мазай, Олимпиада Борисовна, онлайн-фермеры и целая орава ушастых зайцев — на главной странице Яндекс.Денег. Эти и другие герои помогают нам рассказывать о платежах до востребования.
Раздаем бонусы в игрушках
11 июля 2012, 19:12
Как отправить Яндекс.Деньги человеку, у которого нет счета в нашей системе? Очень просто!
12 июля 2012, 13:35
Например, вашей знакомой некогда выйти из дома и заплатить за детсад. Впишите номер ее телефона в поле "Кому": мы отправим многодетной маме SMS, она откроет счет, получит деньги и сможет сразу погасить все долги. https://money.yandex.ru/direct-payment.xml
Rutaobao: бонус 50% за Яндекс.Деньги
18 июля 2012, 13:55
Мы давно сотрудничаем с русской версией одного из самых больших интернет-магазинов Китая Taobao. Он хорошо известен в рунете благодаря своим выгодным ценам. Автомобильные зеркала, теннисные ракетки, летние сарафаны и коктейльные платья, товары для животных, компьютерные гаджеты... Представьте, что вы попали в большой гипермаркет, в котором нет пробок на подземной парковке и очередей на кассе. Любой товар из каталога RuTaoBao можно оплатить Яндекс.Деньгами: в некоторые регионы России посылка прилетит быстрее, чем из Европы или Америки!
Пользователи Яндекс.Денег - евангелисты безналичных расчетов
20 июля 2012, 18:03
Вчера мы расспрашивали людей в нашем твиттере, кому бы они хотели платить Яндекс.Деньгами, и выяснили, что неплохо было бы, чтобы Яндекс.Деньги принимали стоматологи, преподаватели французского, музыки и рисования, курьеры и разносчики пиццы, не говоря уже о дизайнерах и программистах. Удобно было бы передавать Яндекс.Деньги в родительские комитеты в школах и детских садах. Людям хочется платить прямо из электронного кошелька в ларьках во дворе и мелких кафе возле работы.
Как оплачивать все счета с телефона
23 июля 2012, 12:08
Это история не про то, как вы уехали в отпуск, забыв оплатить счет за квартиру, и теперь просите друзей или родителей постоять за вас в душной очереди на почте или в банке. Всё проще. В мобильных Яндекс.Деньгах появились платежи по квитанциям. Это значит, что вы можете отправить платеж на банковские реквизиты любого юрлица (например, детского сада или ТСЖ). Совершенно неважно, что у вас в кармане — навороченный смартфон или простенькая «трубка». Главное, чтобы с телефона можно было выйти в интернет.
Need for Speed World: Lamborghini Diablo SV за Яндекс.Деньги
24 июля 2012, 17:27