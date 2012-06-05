июнь 2012
6 июня, вебинар "Как принимать оплату в интернете"
5 июня 2012, 16:57
Приглашаем принять участие в вебинаре Яндекс.Денег, который состоится в среду, 6 июня, с 12.00 до 13.00 (по московскому времени)
600 бонусов от Groupon.ru и Яндекс.Денег
6 июня 2012, 17:29
Как спасти мир одним телефоном
13 июня 2012, 12:57
Неделю назад услышала в такси новую песню Мадонны. Когда песня закончилась, я открыла в своем телефоне Яндекс.Музыку и быстро нашла весь альбом певицы. В итоге Мадонна пела для меня и таксиста всё время, пока мы стояли в пробке.
Во ВКонтакте и Facebook разрешен сбор Яндекс.Денег от имени сообществ и компаний
14 июня 2012, 16:30
С помощью приложения «Собирайте деньги» теперь можно организовать сбор средств во ВКонтакте или Facebook не только от своего имени, но и от имени сообщества, организации или проекта. Таким образом уже поступили поклонники «Дельфина», питерского Упсала-Цирка и фонда «Настенька». Поддержать акцию по сбору средств может любой владелец электронного кошелька в Яндекс.Деньгах. Средства тут же поступят на счет организатора. Дальше он может вывести их на банковскую карту или получить наличными в офисах CONTACT или Migom.
Яндекс.Деньги: теперь и в европейских банках
28 июня 2012, 10:38
У вас грандиозные планы на лето — у нас новый сервис, который поможет их осуществить. Допустим, вы собираетесь в заграничное путешествие на паруснике, летите в кулинарную школу в Провансе, заказываете доставку заморских украшений. В любом случае, вам может понадобиться перевести аванс (или всю сумму) на счет в иностранном банке.
The Secret World: уже сейчас за Яндекс.Деньги
29 июня 2012, 13:15
Начните играть в новую онлайн-игру The Secret World раньше всех! Оплатив предзаказ Яндекс.Деньгами с 29 июня по 3 июля, вы получите египетскую кошку, которая поможет вам в бою, футболку с эксклюзивным принтом и другие подарки.