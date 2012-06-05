У вас грандиозные планы на лето — у нас новый сервис, который поможет их осуществить. Допустим, вы собираетесь в заграничное путешествие на паруснике, летите в кулинарную школу в Провансе, заказываете доставку заморских украшений. В любом случае, вам может понадобиться перевести аванс (или всю сумму) на счет в иностранном банке.