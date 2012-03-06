У нас хорошая новость для клиентов нескольких десятков российских банков. Теперь бесплатно пополнить счет в Яндекс.Деньгах можно с карт Росбанка, ОТП Банка, Глобэкса (в общей сложности – 45 банков). Полный список опубликован в разделе "Банкоматы" - https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522870

У нас хорошая новость для клиентов нескольких десятков российских банков. Теперь бесплатно пополнить счет в Яндекс.Деньгах можно с карт Росбанка, ОТП Банка, Глобэкса (в общей сложности – 45 банков). Полный список опубликован в разделе "Банкоматы".

Если вы нашли свой банк в этом списке, значит, ваш банкомат научился быстро и без комиссии переводить средства с банковской карты на счет в системе. Отправить деньги можно не только себе, но и любому пользователю, главное – правильно указать номер счета. Специально привязывать банковскую карту к Яндекс.Деньгам не нужно.

У наших новых партнеров в общей сложности более 4000 банкоматов от Калининграда до Владивостока. Это весомое дополнение к другим способам пополнения счета под 0%: через интернет-банкинг, терминалы и кассы в салонах связи. Выбирайте, что удобно вам.

Команда Яндекс.Денег, ближайшую точку пополнения подскажем на Яндекс.Картах.