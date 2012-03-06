Блог Денег

март 2012
Конкурс приложений на API Яндекс.Денег
6 марта 2012, 13:15
Мы не можем реализовать абсолютно все идеи — зато наш API позволяет вам сделать это самим. Воплощайте свои замыслы в виде мобильных или веб-приложений, самостоятельных программ или серверных скриптов. Вы сделаете мир лучше — а мы заплатим за это!
Все игры Electronic Arts в Origin за Яндекс.Деньги
7 марта 2012, 11:07
У нас отличная новость для всех убежденных геймеров. Лучшие игры Electronic Arts теперь можно приобретать совершенно легально за Яндекс.Деньги. Новый сервис доступен всем нашим пользователям в России и за ее пределами.
Как мы работаем в выходные дни
7 марта 2012, 20:02
Праздник к нам приходит! Поэтому московский офис Яндекс.Денег будет отдыхать 8 и 9 марта, а 10-го - работать с 9 до 18 часов без перерыва. У петербургского офиса каникулы продлятся чуть дольше: на работу мы выйдем 11 марта, как в обычный рабочий день. Ждем вас у себя после праздников!
Запись вебинара "Как получать Яндекс.Деньги"
14 марта 2012, 13:07
Недавно мы на разных примерах рассказывали про инструменты приема платежей, о затратах на интеграцию и работу с платежной системой без какого-либо подключения.

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Деловые бестселлеры за Яндекс.Деньги
14 марта 2012, 14:49
С 13 марта российское издательство "Альпина Бизнес Бук" ведет продажу книг через Яндекс.Деньги.

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Студия Лебедева про Яндекс.Деньги 3.0
15 марта 2012, 16:35
История одного редизайна

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Яндекс.Деньги открыли платежи до востребования
19 марта 2012, 15:58
Время от времени к каждому из нас приходят родители и просят что-то за них в интернете оплатить. К букету коммунальных квитанций от мамы раз в месяц мы как-то уже привыкли, свежие штрафы от папы – и такое бывает, младший брат постоянно просит купить какие-то игры. Конечно, сотовый всей семье оплачиваете тоже вы. Со временем онлайн-покупки наших близких превышают уже наши собственные списки, и вот маме нужна платная подписка на индийские сериалы, папа по всему миру скупает антикварные часы и ему нужны Яндекс.Деньги, чтобы напрямую расплачиваться с коллекционерами, а брат шесть раз в день рассказывает про выход Mass Effect 3. Знакомая ситуация? Просто отправьте им деньги, а родные сами разберутся, на что их потратить.
Предзаказ цифрового deluxe-издания Royal Quest за Яндекс.Деньги
20 марта 2012, 10:58
Поклонники увлекательных многопользовательских игр могут порадоваться: сегодня открыт предзаказ цифрового онлайн-издания Royal Quest за Яндекс.Деньги. В этой версии игры вы найдете щедрый набор бонусов: 750 королевских реалов, полезные артефакты, связку ключей от сундуков с сокровищами и три лотерейных коробки, в которых может оказаться что-нибудь невероятное.
Покупки из-за рубежа за Яндекс.Деньги
20 марта 2012, 15:17
Многие наши пользователи знают, что Яндекс.Деньгами можно расплатиться не только в российских интернет-магазинах, но и у иностранных продавцов. На днях мы сделали специальную страничку, где рассказываем о магазинах, поставляющих разные хорошие вещи из-за границы.
Рассказываем про API на Mobilefest
21 марта 2012, 13:07
Выступаем 21 марта с 19:00. Явки и пароли по ссылке.Если вы собираетесь посетить завтра Mobilefest приходите послушать рассказ "API Яндекс.Денег на примере Android-приложения".
Проводим новый вебинар "Как принимать оплату в интернете"
21 марта 2012, 14:21
29 марта (четверг), с 11.00 до 12.00 (по московскому времени).
В Яндекс.Деньгах разрешены онлайн-платежи с карт банков Германии
23 марта 2012, 13:34
Привязать к своему счету в Яндекс.Деньгах банковскую карту и платить с нее на сайтах российских компаний могут не только пользователи из России и стран СНГ, но и наши пользователи с картами немецких банков. Подробнее об онлайн-привязке вы можете прочесть на нашем сайте - https://money.yandex.ru/card/card-payment/about.xml

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Яндекс.Деньги и World of Tanks снова радуют танкистов
23 марта 2012, 15:09
Устали после рабочей недели? Сбросьте напряжение на поле боя! 
Обновите Яндекс.Деньги в iPhone
23 марта 2012, 18:22
Мы только что выпустили важное обновление, и теперь в приложении есть возможность проводить платежи с банковских карт с 3D secure. Кроме того, появилась поддержка 3.1-5.1 версий прошивки.

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Яндекс.Деньги на РИТ++ / 2012
27 марта 2012, 14:23
2 апреля в 11:45 расскажем, как управлять быстро растущей командой. С докладом "Книга 5 колец. IT-прочтение" на конференции "Российские интернет-технологии" выступит Евгения Фирсова. Рассказ будет интересен в первую очередь руководителям команд/отделов разработки и близких структур (тестирование, аналитика...).

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+ 45 к возможностям пополнить счет в Яндекс.Деньгах под 0%
28 марта 2012, 14:52
У нас хорошая новость для клиентов нескольких десятков российских банков. Теперь бесплатно пополнить счет в Яндекс.Деньгах можно с карт Росбанка, ОТП Банка, Глобэкса (в общей сложности – 45 банков). Полный список опубликован в разделе "Банкоматы" - https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522870

У нас хорошая новость для клиентов нескольких десятков российских банков. Теперь бесплатно пополнить счет в Яндекс.Деньгах можно с карт Росбанка, ОТП Банка, Глобэкса (в общей сложности – 45 банков). Полный список опубликован в разделе "Банкоматы".

Если вы нашли свой банк в этом списке, значит, ваш банкомат научился быстро и без комиссии переводить средства с банковской карты на счет в системе. Отправить деньги можно не только себе, но и любому пользователю, главное – правильно указать номер счета. Специально привязывать банковскую карту к Яндекс.Деньгам не нужно.

У наших новых партнеров в общей сложности более 4000 банкоматов от Калининграда до Владивостока. Это весомое дополнение к другим способам пополнения счета под 0%: через интернет-банкинг, терминалы и кассы в салонах связи. Выбирайте, что удобно вам.

Команда Яндекс.Денег, ближайшую точку пополнения подскажем на Яндекс.Картах.

НTTP-уведомления в Яндекс.Деньгах — теперь и для р2р-переводов
28 марта 2012, 15:31
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Виза на Казантип за Яндекс.Деньги
29 марта 2012, 11:48
Слышали? Мадонна эксклюзивно отдала свой альбом Яндекс.Музыке. А вот еще одна музыкальная новость – официальное сообщение от организаторов фестиваля в Крыму.
Запись сегодняшнего вебинара "Как получать Я.Деньги"
29 марта 2012, 13:15
Презентацию ловите здесь http://slidesha.re/Hi4uoI

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Prime World — новый игровой мир с Яндекс.Деньгами
30 марта 2012, 14:55
Яндекс.Деньги теперь имеют хождение в еще одном фэнтезийном мире — Prime World. Суровая игровая реальность потребует от вас навыков полководца и опытного стратега. Чтобы добиться успеха, нужно активно строить свой замок, тренировать бойцов и применять всё новые военные тактики.