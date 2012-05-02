Раньше с музыкой было сложно. Вы еще застали времена, когда кассеты с записями модных групп передавались из рук в руки?

Сегодня вся музыка – в вашем телефоне. Наше новое приложение для iPhone позволяет ставить любимые треки где угодно и когда угодно, даже если рядом нет ни компьютера, ни интернета. Включайте хорошие песни, гуляя в парке или ожидая своей очереди в паспортном столе. Слушайте дома и на работе. Теперь Яндекс.Музыка решит и ту, и другую задачу.

Мобильное приложение – логичное и долгожданное дополнение к нашему веб-сервису, который уже несколько лет предлагает послушать лицензионную музыку хорошего качества самых разных жанров и стилей. Многие люди создают на сервисе плейлисты – по темам, настроениям, исполнителям, любым другим критериям – и теперь все эти персональные подборки будут рядом в iPhone или iPod Touch.

Если вы сохраните в устройство плейлист или отдельный трек, то в дальнейшем для его прослушивания подключение к интернету вам не потребуется. При этом количество сохраняемой музыки ограничено только памятью вашего аппарата.

Сервис и приложение отлично общаются друг с другом – если вы добавите песню или плейлист в одно устройство, оно появится и в другом, ничего дополнительно для этого вам делать не придется.

Первые две недели использования приложения — бесплатно. Чтобы пользоваться им постоянно, оформите подписку. Это будет стоить вам 199 рублей (при оплате на веб-сервисе в личном кабинете) или 6,99 долларов (при оплате через приложение) за 30 дней. Чтобы не забыть продлить подписку, в приложении есть индикаторы, которые предупредят вас о завершении срока подписки.

Это первая версия мобильной Музыки. Мы обязательно будем ее развивать и совершенствовать - и не только для iPhone, но и для других мобильных платформ. Ваши отзывы будут очень ценными – пожалуйста, рассказывайте нам, как все звучит, поет, играет и качает.

Смотрите, как выглядит и работает приложение, в нашем скринкасте.

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Команда мобильной Музыки