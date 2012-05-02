На Яндекс.Музыке появилась возможность отправить Яндекс.Деньги любимому исполнителю.
На Яндекс.Музыке появилась возможность отправить деньги любимому исполнителю. Это удобный способ помочь начинающим авторам или просто поблагодарить музыкантов. Например, поклонники группы «Ляпис Трубецкой» теперь могут рублём поддержать любимых исполнителей за их новый альбом «Рабкор», эксклюзивная премьера которого состоялась вчера на Яндекс.Музыке.
Раньше с музыкой было сложно. Вы еще застали времена, когда кассеты с записями модных групп передавались из рук в руки?
Сегодня вся музыка – в вашем телефоне. Наше новое приложение для iPhone позволяет ставить любимые треки где угодно и когда угодно, даже если рядом нет ни компьютера, ни интернета. Включайте хорошие песни, гуляя в парке или ожидая своей очереди в паспортном столе. Слушайте дома и на работе. Теперь Яндекс.Музыка решит и ту, и другую задачу.
Мобильное приложение – логичное и долгожданное дополнение к нашему веб-сервису, который уже несколько лет предлагает послушать лицензионную музыку хорошего качества самых разных жанров и стилей. Многие люди создают на сервисе плейлисты – по темам, настроениям, исполнителям, любым другим критериям – и теперь все эти персональные подборки будут рядом в iPhone или iPod Touch.
Если вы сохраните в устройство плейлист или отдельный трек, то в дальнейшем для его прослушивания подключение к интернету вам не потребуется. При этом количество сохраняемой музыки ограничено только памятью вашего аппарата.
Сервис и приложение отлично общаются друг с другом – если вы добавите песню или плейлист в одно устройство, оно появится и в другом, ничего дополнительно для этого вам делать не придется.
Первые две недели использования приложения — бесплатно. Чтобы пользоваться им постоянно, оформите подписку. Это будет стоить вам 199 рублей (при оплате на веб-сервисе в личном кабинете) или 6,99 долларов (при оплате через приложение) за 30 дней. Чтобы не забыть продлить подписку, в приложении есть индикаторы, которые предупредят вас о завершении срока подписки.
Это первая версия мобильной Музыки. Мы обязательно будем ее развивать и совершенствовать - и не только для iPhone, но и для других мобильных платформ. Ваши отзывы будут очень ценными – пожалуйста, рассказывайте нам, как все звучит, поет, играет и качает.
Смотрите, как выглядит и работает приложение, в нашем скринкасте.
Команда мобильной Музыки