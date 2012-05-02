Блог Денег

май 2012
Поддержка исполнителей на Яндекс.Музыке
2 мая 2012, 17:14
На Яндекс.Музыке появилась возможность отправить Яндекс.Деньги любимому исполнителю.

На Яндекс.Музыке появилась возможность отправить деньги любимому исполнителю. Это удобный способ помочь начинающим авторам или просто поблагодарить музыкантов. Например, поклонники группы «Ляпис Трубецкой» теперь могут рублём поддержать любимых исполнителей за их новый альбом «Рабкор», эксклюзивная премьера которого состоялась вчера на Яндекс.Музыке.

Новый релиз Яндекс.Денег для Android
18 мая 2012, 16:10
На днях мы добавили несколько важных вещей в наше приложение для телефонов и смартфонов, работающих на базе Android. Вот что у нас нового:
«Яндекс.Деньги»: пластиковые «окна в будущее»
25 мая 2012, 16:08
Мобильные платежи, покупки в социальных сетях, приход PayPal в Россию и безопасность транзакций. Нас об этом часто спрашивали, а с апреля еще больше вопросов появилось о нашем новом пластиковом сервисе - банковской карточке Яндекс.Денег. На днях SeoPult.TV показал, что по этому поводу думает Наталья Хайтина, заместитель генерального директора Яндекс.Денег.

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Яндекс.Деньги в терминалах "Банка Русский Стандарт"
28 мая 2012, 14:46
Хорошая новость для тех, кто привык пополнять свой счет в салонах "Евросети". Теперь это можно сделать не только через кассы, но и с помощью платежных терминалов "Банка Русский Стандарт" (они установлены в большинстве салонов). Что бы вы ни выбрали, вам не придется оплачивать комиссию. Просто найдите ближайший салон и пополните счет так, как вам удобно.
Включайте Яндекс.Музыку на iPhone
30 мая 2012, 15:31
Поздравляем Яндекс.Музыку с премьерой для iPhone! Первые две недели использования приложения — бесплатно. Чтобы пользоваться им постоянно, оформите подписку. За Яндекс.Деньги дешевле

Раньше с музыкой было сложно. Вы еще застали времена, когда кассеты с записями модных групп передавались из рук в руки?

Сегодня вся музыка – в вашем телефоне. Наше новое приложение для iPhone позволяет ставить любимые треки где угодно и когда угодно, даже если рядом нет ни компьютера, ни интернета. Включайте хорошие песни, гуляя в парке или ожидая своей очереди в паспортном столе. Слушайте дома и на работе. Теперь Яндекс.Музыка решит и ту, и другую задачу.

Мобильное приложение – логичное и долгожданное дополнение к нашему веб-сервису, который уже несколько лет предлагает послушать лицензионную музыку хорошего качества самых разных жанров и стилей. Многие люди создают на сервисе плейлисты – по темам, настроениям, исполнителям, любым другим критериям – и теперь все эти персональные подборки будут рядом в iPhone или iPod Touch. 

  

Если вы сохраните в устройство плейлист или отдельный трек, то в дальнейшем для его прослушивания подключение к интернету вам не потребуется. При этом количество сохраняемой музыки ограничено только памятью вашего аппарата.

Сервис и приложение отлично общаются друг с другом – если вы добавите песню или плейлист в одно устройство, оно появится и в другом, ничего дополнительно для этого вам делать не придется.

Первые две недели использования приложения — бесплатно. Чтобы пользоваться им постоянно, оформите подписку. Это будет стоить вам 199 рублей (при оплате на веб-сервисе в личном кабинете) или 6,99 долларов (при оплате через приложение) за 30 дней. Чтобы не забыть продлить подписку, в приложении есть индикаторы, которые предупредят вас о завершении срока подписки. 

Это первая версия мобильной Музыки. Мы обязательно будем ее развивать и совершенствовать - и не только для iPhone, но и для других мобильных платформ. Ваши отзывы будут очень ценными – пожалуйста, рассказывайте нам, как все звучит, поет, играет и качает.

Смотрите, как выглядит и работает приложение, в нашем скринкасте.

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Команда мобильной Музыки