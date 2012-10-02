До весны 2012 года в Яндекс.Деньгах действовал запрет на частые пользовательские рассылки по e-mail'у — мы почти никогда ничего не отправляли пользователям, чтобы не провоцировать фишинг (вид мошенничества, когда злоумышленники собирают пароли и конфиденциальную информацию доверчивых пользователей). Разве что приветственные письма и e-mail информирование об операциях.
Но весной мы поняли, что собственные рассылки нам нужны для разных задач: предупредить о новых лимитах, оферте, новых возможностях что-то оплатить...
И мы очень хотим, чтобы вы научились отличать настоящие письма от фишинговых. На самом деле это довольно просто — и это знание пригодится вам не только в общении с Яндекс.Деньгами: мошенники используют одни и те же уловки, представляясь десятками разных сервисов.
Мы перечитали пару десятков поддельных писем (пожаловаться на них можно здесь) и нашли у них несколько общих признаков:
Какой же главный признак настоящего письма от нас? Цифровая подпись.
Ищите специальный зелёный значок рядом с нашим e-mail'ом.
Пожаловаться на фишинг можно здесь. А здесь можно почитать про разные виды мошенничества (FAQ Яндекс.Денег).
Вы знаете, что такое краудфандинг? На Западе этой идеей заражены уже больше десяти лет — там давно появились профессиональные организации, руководства, сборники идей и целые проекты, основанные только на сборе денег «толпой». В России идея только набирает обороты, и пока мы даже не придумали адекватного русского слова на перевод. Коллективное сотрудничество? Массовый сбор? Совместное финансирование?
В общем, это то, чем занимаются музыкальные группы и инди-разработчики компьютерных игр на Kickstarter.com, и в какой-то степени занимаетесь вы, когда собираете с друзей, приглашённых на День рождения лучшего друга, деньги на один общий дорогой подарок.
Один из десятка свежих проектов на Kickstarter.com
4 октября Мария Грачёва, наш директор по развитию, выступила с блестящей презентацией на конференции «Электронные Деньги, Карты и Платежи 2012». Тема доклада звучала так: «Краудфандинг в России: кому именно это надо и почему? Можно ли на этом заработать финансовому сектору, банкам и платежным системам?». Мы хотим показать вам ключевые цифры и идеи, если вы пропустили конференцию.
В России первыми крупными проектами краудфандинга можно назвать, конечно, крупные благотворительные кампании; фонд Pomogi.org в 2005 году — один из ярких примеров. В 2008 году к благотворителям присоединились музыканты: помните кейс Петра Налича в 2008 году, собиравшем деньги со своих поклонников после того, как он выложил свой альбом в сеть? В 2010 году на первый план вышли гражданские инициативы (например, борьба с последствиями лесных пожаров), 2011 стал годом общественно-политических проектов и, главное, частных инициатив.
Выяснилось, что физические лица могут собирать в день по 3 000 000 рублей.
В 2012 году было организовано 20000 акций — не только политических: среди них были медицинские, благотворительные, социальные и частные программы. 2000 человек собирали средства на собственных сайтах, а вот 16000 вышли в социальные сети.
У Яндекс.Денег есть два удобных приложения для сбора денег в Facebook и «ВКонтакте»; оба требуют для своей установки примерно 3 минуты свободного времени и зарегистрированный счёт в системе Яндекс.Деньги. Прямо сейчас «ВКонтакте» пользователи скидываются на поддержку мультфильмов о Mr. Freeman, собирают на лечение бездомных животных и пытаются строить пруд. Успешность сборов, конечно, разная: