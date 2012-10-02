До весны 2012 года в Яндекс.Деньгах действовал запрет на частые пользовательские рассылки по e-mail'у — мы почти никогда ничего не отправляли пользователям, чтобы не провоцировать фишинг (вид мошенничества, когда злоумышленники собирают пароли и конфиденциальную информацию доверчивых пользователей). Разве что приветственные письма и e-mail информирование об операциях.

Но весной мы поняли, что собственные рассылки нам нужны для разных задач: предупредить о новых лимитах, оферте, новых возможностях что-то оплатить...

И мы очень хотим, чтобы вы научились отличать настоящие письма от фишинговых. На самом деле это довольно просто — и это знание пригодится вам не только в общении с Яндекс.Деньгами: мошенники используют одни и те же уловки, представляясь десятками разных сервисов.

Мы перечитали пару десятков поддельных писем (пожаловаться на них можно здесь) и нашли у них несколько общих признаков:

Какой же главный признак настоящего письма от нас? Цифровая подпись.

Ищите специальный зелёный значок рядом с нашим e-mail'ом.

Пожаловаться на фишинг можно здесь. А здесь можно почитать про разные виды мошенничества (FAQ Яндекс.Денег).