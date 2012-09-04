Блог Денег

сентябрь 2012
Специальная витрина Яндекс.Денег для оплаты ОКов в «Одноклассниках»
4 сентября 2012, 14:57
На днях на сайте нашей системы появилась отдельная витрина для оплаты виртуальных подарков в «Одноклассниках».
Доклад Наташи Хайтиной о том, как собирать Яндекс.Деньги на гражданские инициативы
6 сентября 2012, 15:01
Завтра на российской ежегодной неформальной конференции о социальной и гражданской активности SocialCamp-2012 Наташа Хайтина расскажет о том, как финансируются митинги и гражданские инициативы в России.
Новые правила использования Яндекс.Денег: ответы на вопросы на «Хабрахабре»
12 сентября 2012, 12:38
Каждому пользователю Яндекс.Денег нужно принять новые условия использования сервиса до 27 сентября — зайдите под своим логином на money.yandex.ru и прочитайте их. Если правил там нет, скорее всего, вы уже согласились (текст всё равно можно увидеть здесь).
«Сквозные» платежи: как платить Яндекс.Деньгами, если на счёте Яндекс.Денег их нет
17 сентября 2012, 15:33
Даже если у вас на счёте Яндекс.Денег собственно денег нет, вы можете привязать к нему банковскую карточку для «сквозных» платежей и оплачивать товары и услуги на площадках, принимающих Яндекс.Деньги.
Есть мобильный телефон? Дайте номер Яндекс.Деньгам!
18 сентября 2012, 15:54
Если вы вдруг потеряете, забудете или перепутаете свой платёжный пароль, вам придётся его восстанавливать. Если вы вовремя — то есть прямо сейчас — привяжете к своему аккаунту в Яндекс.Деньгах свой актуальный номер мобильного телефона, процесс восстановления будет совершенно безболезненным и очень быстрым.
Новый баланс в Яндекс.Деньгах: для тех, кто много тратит
19 сентября 2012, 11:47
Сегодня утром некоторые пользователи Яндекс.Денег увидели свой баланс по-новому: теперь он состоит из доступного остатка и очереди пополнений.
Как стать «Звездой» на LovePlanet.ru — за Яндекс.Деньги
20 сентября 2012, 16:54
У вас есть анкета на сайте знакомств LovePlanet.ru? Если да, то вы наверняка уже знаете, но остальным расскажем: у проекта есть «Звёзды сервиса» — сейчас их больше 28000 человек — и им доступны специальные бонусы: режим «Невидимки», расширенный удобный поиск чужих анкет, фильтр сообщений (удобная вещь для очень популярных анкет), бонусы, звёздные анкеты и подарки.
Технический перерыв в работе Яндекс.Денег с 23:00 до 2 ночи (по Москве)
26 сентября 2012, 14:41
Дорогие полуночники! Сегодня ночью (с 26 на 27 сентября) с 23:00 до 2:00 (по московскому времени!) в Яндекс.Деньгах не будет работать оплата товаров и услуг, не будет приниматься пополнение счетов и временно приостановится вывод средств. Начиная с 23:30 станут на время недоступны операции с банковской картой Яндекс.Денег.
Пользовательское соглашение: сейчас — самое время
27 сентября 2012, 17:40
Сегодня ночью мы стали другими — статус НКО, о котором мы так долго говорили и писали, официально нами освоен. В течение последнего месяца мы предлагали пользователям подписать наше новое соглашение прямо на главной странице сервиса, и большинство это сделали и перешли с нами в наш новый статус (спасибо!).
Праздничная неделя в Яндекс.Деньгах: как мы начинали и к чему пришли
29 сентября 2012, 13:11

Эта неделя для нас — праздничная. Сначала, в прошлое воскресенье, Яндекс отпраздновал своё пятнадцатилетие. В ночь с 26 на 27 сентября мы «переехали» и стали НКО. А сегодня — 7 лет с того момента, как Яндекс.Деньги перестали быть просто программой для Windows под названием Интернет.Кошелёк и стали такими, какими вы знаете нас сейчас: сервисом, запускающимся из любого браузера. 

В 2005 году главная страница проекта выглядела так:

и сейчас она хранится в музее разработавшей её Студии Лебедева.

Готовясь публиковать важные даты в истории Яндекс.Денег на нашей странице в Facebook (самое время поставить Like, кстати!), мы нашли несколько архивных фотографий и картинок.

Например, выложили в ностальгический альбом архивные карты пополнения счёта в Яндекс.Деньгах, в том числе любимую тигросвинью:

 