Эта неделя для нас — праздничная. Сначала, в прошлое воскресенье, Яндекс отпраздновал своё пятнадцатилетие. В ночь с 26 на 27 сентября мы «переехали» и стали НКО. А сегодня — 7 лет с того момента, как Яндекс.Деньги перестали быть просто программой для Windows под названием Интернет.Кошелёк и стали такими, какими вы знаете нас сейчас: сервисом, запускающимся из любого браузера.

В 2005 году главная страница проекта выглядела так:

и сейчас она хранится в музее разработавшей её Студии Лебедева.

Готовясь публиковать важные даты в истории Яндекс.Денег на нашей странице в Facebook (самое время поставить Like, кстати!), мы нашли несколько архивных фотографий и картинок.

Например, выложили в ностальгический альбом архивные карты пополнения счёта в Яндекс.Деньгах, в том числе любимую тигросвинью: